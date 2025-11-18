Κ. Μητσοτάκης: Έρχονται νέα μέτρα για στεγαστικό - Θα δώσουμε πάνω από 2 δισ. για τους ευάλωτους

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στην τηλεόραση του ΕΡΤnews παραχώρησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην στήριξη των εισοδημάτων των πολιτών, τις λύσεις για το στεγαστικό, τις εκλογές, την ενίσχυση των αγροτών και τα ΕΛΤΑ. «Εμείς θα δώσουμε παραπάνω από 2 δισ. ευρώ τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος» δήλωσε στην εκπομπή «Συνδέσεις» και στους δημοσιογράφους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση επέλεξε να στηρίξει τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά. Παράλληλα, προανήγγειλε την συμπληρωματική ενίσχυση των κτηνοτρόφων οι οποίοι έχασαν το ζωικό τους κεφάλαιο λόγω ευλογιάς.

Λύση στο κυκλοφοριακό είναι η συστηματική υποστήριξη των ΜΜΜ

Μιλώντας αρχικά για το θέμα της αυξημένης κίνησης στην Αθήνα, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα της καθημερινότητας ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι «η λύση στο κυκλοφοριακό είναι η συστηματική υποστήριξη των ΜΜΜ. Η Γραμμή 4 είναι το μεγαλύτερο δημόσιο έργο που υλοποιείται αυτή την ώρα». Θα χρειαστούν ακόμα χρόνια για να μπορέσει να υλοποιηθεί, όμως έχει αποδειχθεί ότι όπου έχει πάει το Μετρό, τελικά έχει συντείνει σημαντικά στη διευκόλυνση των μετακινούμενων πολιτών, αλλά και αυτή είναι μια λύση η οποία είναι πιο μακροπρόθεσμη».

Όπως είπε όλη η έμφαση πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση του στόλου και της συχνότητας των δρομολογίων των λεωφορείων. «Νομίζω ότι το βλέπετε ήδη και εσείς κινούμενοι στους δρόμους. Έχουμε ήδη 800 καινούρια λεωφορεία, αλλά ούτε αυτό αρκεί. Στόχος είναι να αυξήσουμε εντός έξι μηνών την συχνότητα στις διαδρομές εκείνες που χρησιμοποιεί ο πολίτης», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης σημειώνοντας όχι έμφαση δίνεται και στην καλύτερη εφαρμογή του ΚΟΚ.

«Οφείλω να επισημάνω βέβαια, χωρίς να θέλω να είναι δικαιολογία, ότι σε όλες τις μεγαλουπόλεις του κόσμου, το πρωί και ενδεχομένως στην απογευματινή επιστροφή υπάρχει, υπάρχει κίνηση, η οποία βέβαια έχει επιδεινωθεί», προσέθεσε.

Θα υπάρξουν και άλλα μέτρα για το στεγαστικό

Ο πρωθυπουργός μιλώντας στο ΕΡΤnews αναφέρθηκε στην κοινωνική αντιπαροχή και είπε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση και η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι το «πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα πολλά, εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά ακίνητα, ποια είναι τα κίνητρα και τα αντικίνητρα για να πείσουμε τους ιδιοκτήτες να βγάλουν αυτά τα ακίνητα στην αγορά». Επιπλέον, όπως είπε, «έχουμε ήδη ψηφίσει μια σειρά από φορολογικά κίνητρα» και «θα ακολουθήσουν και άλλες πρωτοβουλίες για την ανακαίνιση κλειστών κατά προτεραιότητα διαμερισμάτων με πολύ ευνοϊκούς όρους επισκευής» και πιθανότατα η σχετική εξαγγελία θα γίνει πριν από το τέλος του χρόνου».

«Αφήστε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέχρι τον προϋπολογισμό», πρόσθεσε επίσης ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε: «θέλω να κρατήσετε – επειδή μονίμως σκεφτόμαστε την επόμενη έκπληξη – αυτό το οποίο σας είπα πριν, ότι τα μέτρα τα οποία ήδη έχουμε ανακοινώσει, οι πολίτες ακόμα δεν τα έχουν δει, δεν τα έχουν αισθανθεί, η οικονομική τους επίπτωση δεν έχει ακόμα απορροφηθεί από την οικονομία. Και η επιστροφή του ενοικίου και τα 250 ευρώ μόνιμη στήριξη στους χαμηλοσυνταξιούχους, αυτά είναι χρήματα τα οποία θα δοθούν στις 30 Νοεμβρίου, οι αυξήσεις στους ενστόλους, οι οποίες έχουν ήδη αρχίσει και δίνονται και όπως ξέρετε είναι σημαντικές, αλλά επαναλαμβάνω το σημαντικότερο: από τον Ιανουάριο στην μισθοδοσία τους, εκατομμύρια συμπολίτες μας θα δουν αύξηση του πραγματικού μισθού. Όσα περισσότερα παιδιά έχουν, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η αύξηση και για τους νέους μας, οποιοσδήποτε νέος έως 25 ετών σήμερα είναι στην αγορά εργασίας, με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Δηλαδή πρακτικά όλοι, δεν θα πληρώσει φόρο εισοδήματος και εάν είσαι μεταξύ 25 με 30, από εκεί που ο φόρος εισοδήματος ήταν 22%, θα πέσει στο 9%»

Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης: «Είναι μια πολύ τολμηρή κίνηση που κάνουμε προς τη νέα γενιά, που ξέρουμε ότι σήμερα δοκιμάζεται και ανησυχεί, αν θα ζήσει καλύτερα από τους γονείς της, ότι τους σκεφτόμαστε, τους νοιαζόμαστε» και πως «κοιτάμε στην αρχή της σταδιοδρομίας τους να τους στηρίξουμε».

Τι είπε για την ακρίβεια

Αναφορικά με το θέμα της ακρίβειας δήλωσε ότι όντως υπάρχει πρόβλημα και ειδικά σε όλους όσοι μένουν στο ενοίκιο. «Η ακρίβεια είναι σήμερα ένα παγκόσμιο φαινόμενο» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης προσθέτοντας ότι αυτό που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να στηρίξει το εισόδημα των πολιτών και να ελέγξει την αγορά.

Παράλληλα ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως ο τρόπος για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στηρίζεται σε δύο άξονες: ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και εντατικοποίηση των ελέγχων για την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας.

Στο πλαίσιο αυτό προωθείται η δημιουργία ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Καταναλωτή, η οποία θα συγκεντρώσει όλους τους εποπτικούς μηχανισμούς και θα διαθέτει «την ανεξαρτησία και τα εργαλεία» για ουσιαστικότερη παρέμβαση στην αγορά.

Οι πολίτες δεν έχουν δει ακόμα τα μέτρα που έχουμε εξαγγείλει

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι πολίτες θα δουν αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος από το νέο φορολογικό πλαίσιο που τίθεται σε εφαρμογή από το επόμενο έτος.

«Η λύση είναι ο πολίτης είναι να έχει περισσότερα χρήματα στο πορτοφόλι του» είπε σημειώνοντας ότι αυτό θα γίνει από την μεταρρύθμιση που θα δει ο πολίτης από τον επόμενο χρόνο. Όσον αφορά τα ενοίκια τόνισε ότι στο τέλος του μήνα η συντριπτική πλειονότητα των ενοικιαστών θα πάρουν πίσω ένα ενοίκιο. «Αυτό είναι μια σημαντική ανακούφιση», πρόσθεσε.

«Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: να στηρίξουμε τους πολίτες με ρεαλιστικά εργαλεία, χωρίς να διακινδυνεύσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά σημειώνοντας ότι το συνολικό πακέτο στήριξης ανέρχεται σε περισσότερα από δύο δισεκατομμύρια ευρώ για τους επόμενους μήνες.

Στα τέλη Νοεμβρίου η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης

Μιλώντας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ημερομηνία των πληρωμών δήλωσε: «Προφανώς δεν μπορούμε να πληρώσουμε αν δεν έχουμε και τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δέσμευσή μας είναι να πληρώσουμε τη βασική ενίσχυση, το μεγαλύτερο κομμάτι δηλαδή του ποσού στο οποίο αναφερθήκατε στα τέλη Νοεμβρίου. Θέλω να θυμίσω ότι παλιά η βασική ενίσχυση πληρωνόταν τέλη Οκτωβρίου, άρα μιλάμε για μια καθυστέρηση ενός μήνα. Εδώ όμως πάμε να κάνουμε μια θα έλεγα πολύ δραστική μεταρρύθμιση». Όπως είπε είναι μια «δύσκολη μεταρρύθμιση με κόστος πολιτικό, απότοκο προβλημάτων και σφαλμάτων, τα οποία και εμείς έχουμε αναγνωρίσει απολύτως απαραίτητη όμως για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα στη χώρα μας».

Παράλληλα τόνισε ότι «οι πραγματικοί αγρότες και οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι τελικά θα είναι ωφελημένοι από αυτή τη μεταρρύθμιση, γιατί πολύ απλά το σύστημα θα πετάει έξω αυτούς οι οποίοι δεν δικαιούνται να πάρουν χρήματα ευρωπαϊκά, αλλά το ποσό το οποίο έχουμε προς διάθεση είναι το ίδιο. Άρα οι πραγματικοί αγρότες, οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι, τελικά θα πάρουν περισσότερα χρήματα».

Άμεση στήριξη στους κτηνοτρόφους που έχασαν ζώα λόγω ευλογιάς

Μιλώντας για το πώς θα στηρίξει τους παραγωγούς ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε: «Θα υπάρξει άμεση στήριξη στους κτηνοτρόφους που έχασαν ζώα λόγω ευλογιάς». Ειδικότερα, όπως είπε «μιλάμε για μια συμπληρωματική ενίσχυση, η οποία θα καταβληθεί πριν το τέλος του έτους. Θα είναι ανάλογη με τον αριθμό των ζώων που θανατώθηκαν και θα δώσουν με αυτόν τον τρόπο στους κτηνοτρόφους την δυνατότητα να αναπληρώσουν το εισόδημά τους έως ότου μπορέσουν να ξαναφτιάξουν τα κοπάδια τους».

Όπως είπε τα χρήματα αυτά θα δοθούν από τον κρατικό μηχανισμό και οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν τις επόμενες μέρες. Εξηγώντας τα σχέδιο του αρμόδιου υπουργείου δήλωσε επίκειται μια έκτακτη ενίσχυση για τους κτηνοτρόφους που έχασαν τα ζώα τους από την ευλογιά. «Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε ανάλογα με τον αριθμό των ζώων που θανατώθηκαν με έναν αλγόριθμο ο οποίος θα προσδιοριστεί, θα πάρει ο κτηνοτρόφος μια απευθείας οικονομική ενίσχυση από το κράτος, η οποία θα καταβληθεί σε δεκάδες χιλιάδες κτηνοτρόφους έως το τέλος του έτους», συμπλήρωσε.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η μεταρρύθμιση στον τρόπο ελέγχου και καταβολής ενισχύσεων είναι «απολύτως απαραίτητη» για να διασφαλιστεί ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα καταλήγουν μόνο στους «πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους», οι οποίοι, όπως σημειώνεται, «τελικά θα ωφεληθούν περισσότερο», καθώς το διαθέσιμο ποσό θα κατευθύνεται αποκλειστικά σε όσους το δικαιούνται.

Τι είπε για τα ΕΛΤΑ

Αναφερόμενος στο θέμα των ΕΛΤΑ δήλωσε ότι «όσοι αντιπαλεύουν την εξυγίανση συντάσσονται με τα ιδιωτικά συμφέροντα». Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η φύση της ταχυδρομικής δραστηριότητας έχει αλλάξει σημαντικά αφού οι πολίτες δεν αποστέλλουν και δεν παραλαμβάνουν πλέον γράμματα με τον παραδοσιακό τρόπο, ενώ οι λογαριασμοί εξοφλούνται ηλεκτρονικά. Η εξυγίανση του δικτύου, επομένως, είναι αναγκαία, αλλά θα πρέπει να λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιφέρειας και να διασφαλίσει την πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες, ακόμα και μέσω εναλλακτικών σημείων.

Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό «η εξυγίανση πρέπει να λάβει υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες, τη δυνατότητα εξυπηρέτησης ενδεχομένως με εναλλακτικούς τρόπους σημείων τα οποία βρίσκονται στην περιφέρεια» προσθέτοντας ότι «εντός των επομένων μηνών θα καταλήξουμε σε μια λύση η οποία και θα αναγνωρίζει την ανάγκη συρρίκνωσης του δικτύου των ΕΛΤΑ, αλλά ταυτόχρονα θα παρέχει και εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε κανείς Δήμος να μην βρίσκεται χωρίς σημείο εξυπηρέτησης και να μην αισθάνονται οι πολίτες της Περιφέρειας αυτοί οι λίγοι ενδεχομένως, οι οποίοι μπορεί να αναζητούν ακόμα τις υπηρεσίες του του φυσικού δικτύου διανομής των ΕΛΤΑ, ότι καθ’ οποιονδήποτε τρόπο είναι παραμελημένοι από το κεντρικό κράτος». Σχολιάζοντας το ενδεχόμενο συστέγασης ορισμένων καταστημάτων σε άλλους χώρους δήλωσε ότι «υπάρχουν δυνατότητες φιλοξενίας των καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε άλλους χώρους».

Κλείνοντας ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι το υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπερταμείο, επεξεργάζεται εναλλακτικές λύσεις, ενώ βασικός στόχος είναι η συνεννόηση και διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, κατά κατάστημα, ώστε κανένας δήμος να μην μείνει χωρίς εξυπηρέτηση και να διατηρηθεί η βιωσιμότητα του ταχυδρομικού δικτύου.

«Είμαστε κοντά σε λύση για το πώς θα στηρίξουμε τις ενεργοβόρες βιομηχανίες»

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες συμφωνίες που υπέγραφε η χώρα μας τόσο για τη μεταφορά του αμερικανικού LNG όσο και για την ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου για τη μεταφορά αερίου στην Ουκρανία ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι «όλοι αντιλαμβάνονται ότι με τις συμφωνίες οι οποίες υπεγράφησαν την προηγούμενη, αλλά και αυτήν την εβδομάδα και με τη σημαντική παρουσία τόσων Αμερικανών παραγόντων στη χώρα μας, η πατρίδα μας αναβαθμίζεται ουσιαστικά γεωπολιτικά και ενεργειακά και καθίσταται από απόληξη ενός ενεργειακού δικτύου σε κεντρικό κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου προς τον Βορρά, κάτι το οποίο μετά βεβαιότητας αναβαθμίζει ουσιαστικά τη χώρα μας ενεργειακά και γεωπολιτικά.

Επιπλέον, τόνισε ότι «καθίσταται η Ελλάδα δηλαδή ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τις βαλκανικές χώρες αλλά και για την Ουκρανία» και «αυτό προφανώς είναι κάτι το οποίο έχει πολλά θετικά οφέλη για την πατρίδα μας στο συνολικό σύνθετο γεωπολιτικό παιχνίδι, το οποίο παίζεται σήμερα».

«Σε 18 μήνες ερευνητικό γεωτρύπανο στο Ιόνιο»

«Εκτός από τις συμφωνίες που αφορούν τον τον Βόρειο Διάδρομο Φυσικού αερίου, ίσως ακόμα πιο σημαντική είναι και η επιλογή της Exxon μαζί με δύο ελληνικές εταιρείες, την Energean και την Helleniq Energy να προχωρήσουν στην πρώτη εξόρυξη, ερευνητική εξόρυξη για φυσικό αέριο στην πατρίδα μας εδώ και 40 χρόνια. Δεν ξέρουμε αν αυτή η εξόρυξη θα έχει αποτελέσματα. Το γεγονός ότι προχωράει από μόνη της δείχνει όμως, ότι υπάρχει ένα δυνητικό κοίτασμα μεγάλου ενδιαφέροντος», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Ο Κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο γενικότερο ζήτημα των τιμών, το οποίο απασχολεί σήμερα και πολύ τα ελληνικά νοικοκυριά. «Καθ’ όλη τη διάρκεια των τελευταίων ετών η κυβέρνηση στήριξε τα ελληνικά νοικοκυριά με σημαντικότατες επιδοτήσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση, που ήταν απότοκο της δραστικής αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου», είπε.

«Σήμερα τα πράγματα έχουν σε μεγάλο βαθμό σταθεροποιηθεί και εκτιμώ ότι με την καλύτερη διασυνδεσιμότητα των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, οι τιμές μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα της ενέργειας, θα βαίνουν μειούμενες στην πατρίδα μας. Γιατί ο συνδυασμός ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και σταθερής ενέργειας από φυσικό αέριο, είναι κατά την άποψη μου ενδεδειγμένος συνδυασμός, το ενδεδειγμένο μείγμα για μια χώρα σαν την Ελλάδα», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Πρόσθεσε πως οι πολίτες πρέπει να κρατήσουν τα εξής: «πρώτον, τη σημαντικότατη αναβάθμιση της πατρίδας μας γεωπολιτικά και ενεργειακά, ως αποτέλεσμα αυτών των συμφωνιών και το γεγονός ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική και θετική προοπτική, η χώρα μας να μπορεί να αξιοποιήσει τα δικά της κοιτάσματα φυσικού αερίου. Και μάλιστα, θέλω να τονίσω ότι αυτές οι εξορύξεις, θα γίνουν και σχετικά σύντομα. Εντός των επόμενων 18 μηνών θα έχουμε γεωτρύπανο ερευνητικό στο Ιόνιο».

Παράλληλα, είπε πως, «η χώρα μας παράγει πάνω από το 50% του ηλεκτρισμού της από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτό θα βαίνει αυξανόμενο και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε πιο φθηνό ρεύμα σήμερα, αλλά δεν αρκούν.

Τι είπε για την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου

Απαντώντας για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, μετά την πρόσφατη αναφορά του για πιθανή είσοδο νέων επενδυτών, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχει πράγματι ένα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές και από τις ΗΠΑ για έργα διασυνδεσιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. «Για να ποσοτικοποιηθεί και να διευρυνθεί περαιτέρω το ενδιαφέρον αυτό, χρειάζεται μια επικαιροποίηση των τεχνικών δεδομένων του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος Κύπρου» διευκρίνισε, προσθέτοντας ότι είναι σύμφωνη και η κυπριακή κυβέρνηση.

«Θα υπάρξει συνάντηση με τον Τραμπ»

«Κάποια στιγμή θα υπάρξει η συνάντησή μου με τον Ντόναλντ Τραμπ», τόνισε κατά της διάρκεια της εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη του ο πρωθυπουργός, Κ. Μητσοτάκης στο ΕΡΤnews και στον Κώστα Παπαχλιμίντζο και στην Κατερίνα Δούκα στην εκπομπή «Συνδέσεις».

«Εξάλλου, έχω συναντηθεί ξανά μαζί του. Θέλω να σας θυμίσω ότι είμαι πια ένας από τους παλαιότερους ευρωπαίους ηγέτες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είχα συναντηθεί και με τον πρόεδρο Τραμπ, ως πρόεδρος στην πρώτη θητεία του τον Ιανουάριο του 2020. Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή σύντομα θα συναντηθώ και πάλι μαζί του, γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει έναν σημαντικό ρόλο να παίξει σε αυτό το νέο γεω- ενεργειακό και γεωπολιτικό περιβάλλον».

Τι είπε για την συμπαραγωγή θαλάσσιων drones με την Ουκρανία

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να υπάρχει συμπαραγωγή θαλάσσιων drones με την Ουκρανία ο Κ. Μητσοτάκης παρέπεμψε στο κοινό ανακοινωθέν, μετά την υπογραφή συμφωνίας με τον κ. Ζελένσκι λέγοντας ότι «υπάρχει μια αναφορά στη δυνατότητα διερεύνησης συμπαραγωγής για θαλάσσια drones με την Ουκρανία, η οποία έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στον τομέα αυτόν».

«Δεν θα διαβάσω το βιβλίο του Τσίπρα»

Ότι δεν θα διαβάσει το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, παρά μόνο από τις προδημοσιεύσεις, τόνισε μεταξύ άλλων ο Κ. Μητσοτάκης σε σχετική ερώτηση για το βιβλίο του πρώτου «Ιθάκη» που θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες.

Πιο αναλυτικά ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επικεντρώνεται στο παρελθόν μέσα από το βιβλίο του, επιχειρώντας να ανασυντάξει γεγονότα της θητείας του, ενώ ο ίδιος προτιμά να μιλά για το μέλλον της χώρας.

«Ο κ. Τσίπρας επιλέγει να ξαναγράψει μια ιστορία που έχει ήδη καταγραφεί στη συνείδηση των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η προσέγγισή του τον κάνει να πιστεύει ότι ο πρώην πρωθυπουργός μάλλον αισθάνεται άσχημα για τις εξελίξεις της δικής του θητείας.

Ο πρωθυπουργός έκλεισε με μια μεταφορά: «Δεν ξέρω αν εσείς θα μπαίνατε σε ένα πλοίο που ο καπετάνιος του είχε ήδη ρίξει μία φορά στα βράχια», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η συγκριτική προσέγγιση στο παρελθόν δεν έχει θέση στην τρέχουσα πολιτική ατζέντα.

«Δεν σχολιάζω τίποτα για τον κ. Σαμαρά»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε να σχολιάσει τις πρόσφατες επικρίσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος – μεταξύ άλλων – είχε δηλώσει ότι η κυβέρνηση έχει «ξεμείνει από συμμάχους στην περιοχή».

«Εξακολουθώ να αποφεύγω», σημείωσε, αναφέροντας ότι ο κ. Σαμαράς υπήρξε πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ότι, «σεβόμενος τη θέση, την ιστορία του και το πρόσφατο πένθος του», επιλέγει «να μη σχολιάσει δημόσια τίποτα» από όσα εκείνος είπε. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε πως δεν θα αναφερθεί στους λόγους που οδήγησαν στην αποπομπή του κ. Σαμαρά από το κόμμα. Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον κ. Σαμαρά, ο πρωθυπουργός δεν προχώρησε σε περαιτέρω τοποθέτηση.

«Οι εκλογές θα γίνουν το 2027» – «Δεν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος»

Ερωτηθείς για τις εκλογές ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, προσθέτοντας ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι άκαιρη. Παράλληλα επανέλαβε ότι «δεν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος».

«Παρά τη φθορά της κυβέρνησης που είναι απολύτως αναμενόμενη μετά από επτά χρόνια, αυτή η παράταξη προηγείται με ποσοστά υπερδιπλάσια, σε όλες τις δημοσκοπήσεις, του δεύτερου κόμματος. Είμαστε η μόνη πολιτική αξιόπιστη χώρα που εξασφαλίζει στη χώρα σταθερότητα και προοπτική» ανέφερε.

Το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ βάζει τάξη σε μια σειρά εκκρεμοτήτων από το παρελθόν

Ερωτηθείς για την ΕΡΤ ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι γίνεται συνολικά μία σοβαρή προσπάθεια. «Δεν θέλω να ανατρέξω στο παρελθόν που ήταν η ΕΡΤ πριν από κάποια χρόνια, που είναι τώρα, το οποίο είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Ήδη αγκαλιάζεται από τους πολίτες, η ΕΡΤ αναβαθμίζει το πρόγραμμά της, επενδύει σε ψηφιακά μέσα. Το ERTFlix είναι επιτυχία» σημείωσε. Αναφορικά με το νέο νομοσχέδιο για τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση δήλωσε ότι «προφανώς το νομοσχέδιο έρχεται να βάλει μια τάξη σε εκκρεμότητες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν για να μπορέσει να στηριχθεί περισσότερο η Δημόσια Τηλεόραση και να υπηρετήσει τον πραγματικό της ρόλο» καταλήγοντας ότι «οι εποχές όπου η ΕΡΤ ήταν ουσιαστικά ένα κυβερνητικό φερέφωνο ανήκουν στο παρελθόν».

Επιδιώκουμε συνεννόηση για το ΠΑΣΟΚ για τις ανεξάρτητες αρχές

Ερωτηθείς για την αναθεώρηση του Συντάγματος δήλωσε ότι ελπίζει ότι θα μπορέσει να βρει κάποιες ευρύτερες συναινέσεις. Μιλώντας για τις ανεξάρτητες Αρχές, η θητεία των οποίων έχει λήξει εδώ και καιρό, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι επειδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης αρνούνται να συνεργαστούν βρισκόμαστε σε ένα θεσμικό κενό. «Κατατέθηκαν οι υποψηφιότητες. Είναι στο χέρι του κ. Ανδρουλάκη να αποδείξει ότι επιδιώκει κάποιου είδους συνεννόηση. Επιδιώκουμε συνεννόηση για το ΠΑΣΟΚ για τις ανεξάρτητες αρχές» είπε.

Σίγουρα κάποια στιγμή θα γίνει συνάντηση με τον Ερντογάν – Καλοδεχούμενη η ηρεμία στα ελληνοτουρκικά

Καταλήγοντας ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο θέμα των ελληνοτουρκικών λέγοντας ότι η ηρεμία στα ελληνοτουρκικά σίγουρα, των τελευταίων δύο ετών, είναι καλοδεχούμενη: «Δεν έχουμε παραβιάσεις και παραβάσεις στο Αιγαίο. Έχουμε Τούρκους επισκέπτες, οι οποίοι έρχονται στα ελληνικά νησιά προς μεγάλη χαρά των νησιών αυτών, διότι εισφέρουν σημαντικά στα τουριστικά έσοδα. Έχουμε μια καλή συνεργασία στα ζητήματα της μετανάστευσης. Προφανώς τα ακανθώδη ζητήματα εξακολουθούν και παραμένουν. Ανησυχώ πολύ και δεν χαίρομαι για το γεγονός ότι, προφανώς στο ζήτημα του Κυπριακού εξακολουθούμε να βλέπουμε δηλώσεις υπέρ της λύσης των δύο κρατών, η οποία απορρίπτεται εξ ορισμού, όχι μόνο από εμάς, αλλά από όλη τη διεθνή κοινότητα. Έχω τις προσδοκίες μου από την πρώτη συνάντηση, η οποία θα γίνει μεταξύ του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Δεν είναι κακό το γεγονός ότι δεν είναι γεμάτα τα πρωτοσέλιδα με σενάρια πολέμου και έντασης ως προς τις σχέσεις μας με την Τουρκία». Ερωτηθείς για το εάν θα υπάρξει μια νέα συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, Ταγίπ Ερτντογάν σχολίασε: «Σίγουρα κάποια στιγμή θα γίνει συνάντηση με τον Ερντογάν. Τον έχω συναντήσει εξάλλου εφτά φορές και δεν διστάζω να λέω, σε κάθε ευκαιρία ότι κάθε συνάντηση, μπορεί να είναι χρήσιμη».