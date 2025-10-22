Κ. Μητσοτάκης για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Ο Δένδιας δεν εξέφρασε καμία διαφωνία για τη ρύθμιση

Στην τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση «έφερε μια ρύθμιση που εμπεδώνει την κανονικότητα και το προφανές: ότι το δικαίωμα στη συνάθροιση και τη διαμαρτυρία μπορεί να υπάρχει με την προστασία ενός χώρου ιερού».

Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, πρόσθεσε ότι «το αυτονόητο της διάταξης είναι η προστασία ενός χώρου εθνικής μνήμης. Αυτή η συζήτηση δεν θα συνέβαινε σε καμία άλλη χώρα του κόσμου, θα ήταν αυτονόητη».

Σχετικά με την απουσία του Νίκου Δένδια από τη βουλή ξεκαθάρισε πως «ο υπουργός Άμυνας δεν εξέφρασε καμία διαφωνία με το περιεχόμενο της διάταξης, τη συνυπέγραψε και θα ψηφίσει».

«Ο υπουργός Άμυνας, με τον οποίον είχα επικοινωνήσει και προσωπικά πριν καταθέσω τη σχετική διάταξη, δεν εξέφρασε καμία απολύτως διαφωνία για το περιεχόμενο. Τη συνυπέγραψε, θα ψηφίσει σήμερα στην ονομαστική ψηφοφορία και η αρμοδιότητα περνάει και στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και άλλοι έξι υπουργοί δεν παρέστησαν χθες, δεν είθισται πάντα όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί να παρίστανται στη συζήτηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συμπλήρωσε ότι «περνώντας από το Σύνταγμα δεν μπορούμε να πούμε ότι μας αρέσει αυτή η εικόνα κι αυτός ήταν και ο σκοπός αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας» και τόνισε ότι θεωρεί πως «σε αυτό συμφωνεί και η σιωπηρή πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών».

Όπως είπε, αυτό το οποίο θα έχει ενδιαφέρον «είναι να δούμε αν μπορούμε να δούμε το μνημείο με μια φρέσκια ματιά διότι πράγματι ποιο είναι το πρόβλημα στο μνημείο αυτό; Ότι ουσιαστικά δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια πού αρχίζει το μνημείο και πού τελειώνει -θα έλεγα- ο δημόσιος χώρος της πλατείας. Ίσως μπορούμε να σκεφτούμε μία λύση για αυτό που να προσδιορίζει με απόλυτη σαφήνεια την έναρξη του μνημείου και το τέλος της πλατείας». Επεσήμανε δε ότι αυτή είναι μία ιδέα που σκοπεύει να τη συζητήσει με τον υπουργό και ότι το υπουργείο έχει τη δυνατότητα να προτείνει λύσεις για το πώς μπορεί να αναδειχθεί και να προστατευθεί το μνημείο.

«Ο Διονύσης Σαββόπουλος κατάφερε να μας ενώσει στον θάνατό του»

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου.

«Σήμερα η μέρα ξημέρωσε και συναισθηματικά συννεφιασμένη» τόνισε, επισημαίνοντας ότι ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε ίσως ο πιο σπουδαίος τραγουδοποιός της γενιάς του ενώ ήταν ταυτόχρονα κι ένας ευαισθητοποιημένος πολίτης που δεν δίσταζε να εκφράσει την άποψή του για τα κοινά και μας ζητούσε πάντα με ειλικρίνεια ως λαός να κοιταχτούμε στον καθρέφτη.

«Προσωπικά με τίμησε με την φιλία του οπότε αισθάνομαι ιδιαίτερη στεναχώρια σήμερα και σε βαθύ προσωπικό επίπεδο αν μπορώ να πω μια κουβέντα, αυτή θα ήταν ότι ίσως κατάφερε να μας ενώσει στον θάνατό του και να σκεφτούμε λίγο ότι η πορεία του Διονύση Σαββόπουλου ταυτίστηκε ουσιαστικά με την πορεία της Μεταπολιτευτικής Ελλάδας με τα πλεονεκτήματά μας, με τα μειονεκτήματά μας και ας πάρουμε ο καθένας σε προσωπικό επίπεδο αλλά και συλλογικά δύναμη από τους στίχους του για να κοιτάξουμε μπροστά με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Πιστεύω ότι αυτό θα μας ζητούσε και ο ίδιος να κάνουμε», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Όχι σε πρόωρες εκλογές – Καμία αλλαγή εκλογικού νόμου»

Έπειτα, ο κ. Μητσοτάκης έβαλε τέλος για ακόμη μια φορά στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών και αλλαγής εκλογικού νόμου.

«Δεν θα χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο, αλλά δεν κάνω και πίσω μπροστά σε επιλογές, για τις οποίες μας εμπιστεύτηκε ο ελληνικός λαός. Αν κάνω κάποιο λάθος, θα το αναγνωρίσω και ακούω πάντα με προσοχή τους πολιτικούς μου αντιπάλους», ανέφερε.

Πρόσθεσε, ότι «στις εκλογές του 2023, περάσαμε μέσα από τη βάσανο των διπλών εκλογών. Δεν συζητώ αλλαγή του εκλογικού νόμου (…) Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και επιδιώκουμε αυτοδυναμία στην πρώτη κάλπη».

«Ακούω διάφορους σοβαρούς κατά τεκμήριο ανθρώποις να λένε ότι η χώρα έχει πρόβλημα κυβερνησιμότητας. Όχι, η αντιπολίτευση έχει πρόβλημα αυτήν τη στιγμή διακυβερνησιμότητας. Η χώρα έχει σταθερή κυβέρνηση και αποτελεί εξαίρεση στην Ευρώπη. Έχει κυβέρνηση με άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία με ισχυρή λαϊκή εντολή ως την άνοιξη του 2027».

«Αυτήν τη στιγμή η κυβέρνηση προηγείται με υπερδιπλάσιο ποσοστό του δεύτερου κόμματος. Δεν είμαστε πίσω από τον πρώτο. Κάντε μια αναζήτηση των δημοσκοπικών ποσοστών που έπαιρνε η ΝΔ τρεις μήνες πριν τις εκλογές του 2023 και τελικά πήραμε 41%. Η κυβέρνηση οφείλει να είναι όλων των Ελλήνων αν και δεν εκλέγεται από όλους τους Έλληνες. Μια χαρά κυβερνάει η κυβέρνηση, δεν έχει κανένα πρόβλημα να ψηφίζει νομοσχέδια και να εφαρμόζει την πολιτική της θα πω στον κ. Βενιζέλο. Αν πιστεύει ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος, γιατί δεν βγαίνει να το πει. Εγώ δεν το πιστεύω. Όσοι μιλούν για δήθεν θεσμική κρίση ας δουν την πραγματικότητα».

«Η θεωρία της συγκάλυψης στα Τέμπη κατέρρευσε»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναρωτήθηκε στη συνέχεια γιατί να μονοπωλεί το μνημείο αυτό μόνο η διαμαρτυρία για το δυστύχημα των Τεμπών. «Και γιατί δεν θα δίναμε τη δυνατότητα στους νεκρούς από τη Μάνδρα, το Μάτι ή όποια άλλη τραγωδία να κάνουν το ίδιο» ανέφερε. «Και πού σταματάει τελικά αυτό; Γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι μία προσπάθεια πολιτικού ακτιβισμού η οποία μάλιστα δεν ξεκίνησε από τους γονείς. Μην κοροϊδευόμαστε. Ξεκίνησαν από συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους οι οποίοι εργαλειοποίησαν γονείς για να πετύχουν μία γενικότερη κατάσταση αναταραχής» πρόσθεσε.

Είπε επίσης ότι το ζήτημα αυτό εγείρει και ορισμένα ευρύτερα ιδεολογικά ζητήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι πολιτικοί χώροι και «αναφέρομαι συγκεκριμένα στον χώρο της Αριστεράς, οικειοποιήθηκαν στο παρελθόν τον δημόσιο χώρο θεωρώντας ότι ο νόμος ο δικός τους είχε κάποιου είδους ιδεολογική υπεροχή έναντι των νόμων του κράτους». «Το ίδιο φαινόμενο το είδαμε κατά κόρον και στις καταλήψεις στα δημόσια πανεπιστήμια. Δεν είναι κάτι διαφορετικό», τόνισε.

Επανέλαβε μετά από σχετική ερώτηση ότι η κυβέρνηση δεν στρέφεται εναντίον κανενός γονιού, αντίθετα συμπάσχει και η Δικαιοσύνη έδωσε λύση στο πρόβλημα με τις εκταφές για να καλυφθούν και οι τελευταίες ερωτήσεις που μπορεί να υπάρχουν στο μυαλό οποιουδήποτε απελπισμένου γονιού.

«Δεν απαντήσαμε με τρόπο πιο απόλυτο σε μια εικονική πραγματικότητα η οποία δημιουργήθηκε με έναν σκοπό μόνο: να κατηγορηθεί η κυβέρνηση κι εγώ προσωπικά ότι δήθεν συγκάλυψα κάτι. Όταν όμως απεδείχθη ότι δεν υπήρχε κανένα παράνομο φορτίο, προφανώς η θεωρία της συγκάλυψης κατέρρευσε» υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Για την αντιπολίτευση και τον Αλέξη Τσίπρα

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι «αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Τσίπρας παραιτήθηκε από βουλευτής, μου έκανε εντύπωση αυτό. Θα μπορούσε χθες να συμμετέχει στη Βουλή αντί να κάνει αναρτήσεις στα social media. Αν ο ίδιος επιλέξει νέες πολιτικές πρωτοβουλίες, δεν έχω καμία απολύτως πρόθεση να σχολιάσω».

Όπως είπε, «από την Αριστερά δεν περίμενα κάτι άλλο γιατί νομίζει ότι μπορεί να προσαρμόζει τους νόμους του κράτους στον δικό τους βολονταρισμό. Η δεξιά και η άκρα δεξιά που ήταν χθες; Ο κ. Βελόπουλος απουσίαζε χθες γιατί πώς θα μπορούσε να συνδυάσει την υπεράσπιση του μνημείου με τη θεωρία του ξυλολίου που πρώτος ανέπτυξε και στήριξε. Με το ΠΑΣΟΚ βρεθήκαμε στην πλατεία Συντάγματος για το μένουμε Ευρώπη, και τώρα με ακατανόητη ομιλία ο κ. Ανδρουλάκης καταλήγει να γίνεται ουρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Το ΠΑΣΟΚ που ήταν μαζί μας για να μείνουμε στην Ευρώπη έχει γίνει παρακολούθημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου και αυτό είναι θλιβερό. Δεν είμαι ικανοποιημένος από το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου».

Για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Ο γόρδιος δεσμός κόπηκε με τη μεταφορά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Γίνονται πληρωμές, αλλά ζητώ κατανόηση. Δεν θα κάνω πίσω ούτε πόντο, χωρίς να σκεφτώ το πολιτικό κόστος. Ο πρωτογενής τομέας δεν έχει μέλλον στη χώρα μας, αν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας δεν πάρουν τα χρήματα που πρέπει», σχολίασε ο κ. Μητσοτάκης για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Θα εισηγηθώ αλλαγή του άρθρου 86, ώστε η Βουλή να μην κάνει τον εισαγγελέα, είναι επιβεβλημένη η αλλαγή», υπογράμμισε αμέσως μετά.