Eldorado Gold: Στα 196,3 εκατ. δολ. τα EBITDA το γ’ τρίμηνο – Πώς εξελίσσεται το έργο στις Σκουριές

Η Eldorado Gold ανακοίνωσε ότι στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, η συνολική πρόοδος του έργου ήταν 73% για τη Φάση 2 της κατασκευής και 86%

Στα 196,3 εκατ. δολ. διαμορφώθηκαν τα EBITDA της Eldorado Gold το γ’ τρίμηνο του 2025, με τα έσοδα στα 434,7 εκατομμύρια δολάρια και τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στα 56,5 εκατομμύρια δολάρια, ή 0,28 δολάρια ανά μετοχή.

Αυτό προκύπτει από τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία, σύμφωνα, επίσης, με τα οποία, στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, η συνολική πρόοδος του έργου ήταν 73% για τη Φάση 2 της κατασκευής και 86% αν ληφθεί υπόψη η πρώτη φάση της κατασκευής

Πιο συγκεκριμένα:

Λειτουργίες

• Παραγωγή χρυσού: 115.190 ουγκιές, χάρη στην αύξηση της παραγωγής στο συγκρότημα Lamaque, ως αποτέλεσμα της επιτάχυνσης της επεξεργασίας του υπολοίπου του δεύτερου μαζικού δείγματος στο Ormaque, η οποία αντισταθμίστηκε από τη χαμηλότερη από την αναμενόμενη παραγωγή της Ολυμπιάδας, λόγω των συνεχιζόμενων προβλημάτων στο κύκλωμα επίπλευσης.

• Πωλήσεις χρυσού: 116.529 ουγκιές με μέση τιμή πώλησης ανά ουγκιά 3.527 δολάρια.

• Κόστος παραγωγής: 164,1 εκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2025.

• Συνολικό κόστος μετρητών : 1.195 δολάρια ανά ουγκιά που πωλήθηκε το τρίτο τρίμηνο του 2025.

• Συνολικό κόστος διατήρησης («AISC»): 1.679 δολάρια ανά ουγκιά που πωλήθηκε το τρίτο τρίμηνο του 2025.

• Συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες: 255,6 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων 137,7 εκατομμυρίων δολαρίων κεφαλαίου έργου που επενδύθηκε στις Σκουριές, με δραστηριότητες επικεντρωμένες σε μεγάλα χωματουργικά έργα και κατασκευή υποδομών, καθώς και επιπλέον 17,7 εκατομμύρια δολάρια επιταχυνόμενου λειτουργικού κεφαλαίου. Το κεφάλαιο ανάπτυξης στα λειτουργούντα μεταλλεία ανήλθε συνολικά σε 57,7 εκατομμύρια δολάρια και αφορούσε κυρίως το Kisladag για τη συνέχιση της απομάκρυνσης αποβλήτων, την κατασκευή του North Heap Leach Pad και της σχετικής υποδομής, καθώς και το Lamaque Complex για την ανάπτυξη του Ormaque.

Οικονομικά

• Έσοδα: 434,7 εκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2025.

• Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες από συνεχιζόμενες δραστηριότητες: 170,2 εκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2025.

• Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν από τις μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης : 183,5 εκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2025.

• Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα: 1.043,9 εκατομμύρια δολάρια, στις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν κατά 187,1 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο του 2024, κυρίως ως αποτέλεσμα της υψηλότερης τιμής του χρυσού, της πώλησης μετοχών της G Mining Ventures το 1ο τρίμηνο του 2025, της είσπραξης αναβαλλόμενης αντιπαροχής από την G Mining Ventures το 3ο τρίμηνο του 2025 (σχετικά με την πώληση του έργου Tocantinzinho το 2021) και των αχρησιμοποίητων αναλήψεων από τη μακροπρόθεσμη πιστωτική διευκόλυνση. Αυτό αντισταθμίστηκε εν μέρει από τα υψηλότερα κόστη παραγωγής, τις υψηλότερες επενδύσεις κεφαλαίου ανάπτυξης και τις επαναγορές μετοχών.

• Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες: 56,5 εκατομμύρια δολάρια, ή 0,28 δολάρια ανά μετοχή, τα οποία περιλαμβάνουν 39,4 εκατομμύρια δολάρια πραγματοποιημένων ζημιών από παράγωγα σε συμβόλαια gold collar που συνάφθηκαν τον Μάιο του 2023.

• Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων («Προσαρμοσμένο EBITDA») : 196,3 εκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2025.

• Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη: 82,3 εκατομμύρια δολάρια ή 0,41 δολάρια ανά μετοχή το τρίτο τρίμηνο του 2025. Οι προσαρμογές το τρίτο τρίμηνο του 2025 περιλαμβάνουν μη πραγματοποιημένη ζημία 22,2 εκατομμυρίων δολαρίων από παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, κυρίως από συμβόλαια ανταλλαγής χρυσού που σχετίζονται με τη μακροπρόθεσμη πιστωτική διευκόλυνση, και ζημία 3,7 εκατομμυρίων δολαρίων από συναλλαγματικές διαφορές λόγω της μετατροπής των υπολοίπων αναβαλλόμενων φόρων.

• Ελεύθερες ταμειακές ροές: Αρνητικές 87,4 εκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2025, κυρίως λόγω των συνεχιζόμενων επενδύσεων σε κεφάλαιο ανάπτυξης, που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τις ισχυρές ταμειακές ροές που προήλθαν από τις λειτουργικές δραστηριότητες. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές, εξαιρουμένων των κεφαλαιουχικών δαπανών στο Σκουριές, ανήλθαν σε 76,9 εκατομμύρια δολάρια

• Μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση του έργου των Σκουριών: Οι αναλήψεις από τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση από την αρχή του έτους έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθαν συνολικά σε 238,8 εκατομμύρια ευρώ (278,5 εκατομμύρια δολάρια).

Προοπτικές παραγωγής και κόστους

• Με βάση την παραγωγή από την αρχή του έτους έως το τρίτο τρίμηνο, αναθεωρούμε προς τα κάτω τις προβλέψεις μας για την ετήσια παραγωγή χρυσού το 2025 σε 470.000 έως 490.000 ουγκιές. Αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω τις ενοποιημένες προβλέψεις για το συνολικό κόστος μετρητών και το συνολικό κόστος διατήρησης (AISC) σε 1.175 έως 1.250 δολάρια και 1.600 έως 1.675 δολάρια ανά πωληθείσα ουγκιά, αντίστοιχα. Αυτές οι αυξήσεις οφείλονται κυρίως στα εξής:

• Τις ιστορικά υψηλές τιμές του χρυσού και τα πρόσφατα θεσπισμένα υψηλότερα ποσοστά δικαιωμάτων εκμετάλλευσης στην Τουρκία, που οδήγησαν σε αύξηση των εξόδων δικαιωμάτων εκμετάλλευσης.

• Χαμηλότερες από τις αναμενόμενες επιδόσεις του Μεταλλείου Ολυμπιάδας, με αποτέλεσμα χαμηλότερες πωλήσεις παραπροϊόντων, υψηλότερα έξοδα επεξεργασίας και παραγωγή που αναμένεται να κυμανθεί στο κατώτερο άκρο του εύρους των προβλέψεων.

• Επιπλέον, αναμένουμε επίσης ότι οι δαπάνες κεφαλαίου συντήρησης θα κυμανθούν στο ανώτερο όριο του εύρους των προβλέψεών μας, που είναι 145 έως 170 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με τις προηγούμενες προβλέψεις για το 2025, το κεφάλαιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αναμένεται να ανέλθει συνολικά σε 245 έως 270 εκατομμύρια δολάρια.

• Στις Σκουριές, το κεφάλαιο του έργου για το 2025 αναθεωρήθηκε προς τα πάνω σε 440 έως 470 εκατομμύρια δολάρια, αντανακλώντας την επιτάχυνση των εργασιών σε διάφορους μη κρίσιμους τομείς και τις προληπτικές προσπάθειες μείωσης του κινδύνου. Το εκτιμώμενο κεφάλαιο του έργου παραμένει αμετάβλητο στα 1,06 δισεκατομμύρια δολάρια. Το επιταχυνόμενο λειτουργικό κεφάλαιο παραμένει σε καλό δρόμο και αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 80 και 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Εταιρικά

• Διορισμός του Christian Milau ως Προέδρου

• Μετάβαση στο Διοικητικό Συμβούλιο: Ο John Webster παραιτείται και η Samantha Espley διορίζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο

«Ωθούμενοι από τις σταθερά υψηλές τιμές του χρυσού, καταφέραμε ισχυρές οικονομικές επιδόσεις κατά τη διάρκεια αυτού του τριμήνου, δημιουργώντας 76,9 εκατομμύρια δολάρια ελεύθερες ταμειακές ροές, εξαιρουμένης της επένδυσής μας στις Σκουριές», δήλωσε ο George Burns, Διευθύνων Σύμβουλος.

«Προχωρήσαμε στην ανάπτυξη του Ormaque και ολοκληρώσαμε με επιτυχία την επεξεργασία του δεύτερου δείγματος χύδην μεταλλεύματος. Η επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας της Ολυμπιάδας σε 650.000 τόνους ετησίως συνεχίζεται κανονικά, ενώ στο Kisladag προχωράμε με την συσσωμάτωση ολόκληρου του μεταλλεύματος ως μέρος των πρωτοβουλιών μας για ανάπτυξη. Αυτά τα έργα, μαζί με άλλες συνεχιζόμενες προσπάθειες σε όλο το χαρτοφυλάκιό μας, αποτελούν βασικούς βραχυπρόθεσμους μοχλούς της στρατηγικής μας για μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας, υποστηρίζοντας την αύξηση της παραγωγής, τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της κερδοφορίας.

Το έργο των Σκουριών σημείωσε ένα σημαντικό ορόσημο αυτή την εβδομάδα με την επιτυχή εκτέλεση της πρώτης υπόγειας δοκιμαστικής έκρηξης, ενισχύοντας τη σταθερή πρόοδό του. Στο ανοιχτό ορυχείο, τέσσερα συνεργεία είναι πλέον σε λειτουργία και μεταβαίνουμε σε ένα σύστημα βαρδιών που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα. Η αποθήκευση μεταλλεύματος βρίσκεται σε καλό στάδιο, σε προετοιμασία για τη φάση έναρξης λειτουργίας του έργου, με την πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος να αναμένεται προς το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026. Συνεχίζουμε να μειώνουμε τους κινδύνους σε βασικούς τομείς νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα και έχουμε ξεκινήσει πρόωρες δοκιμές πριν από την έναρξη της λειτουργίας και δραστηριότητες επιχειρησιακής ετοιμότητας σε διάφορους τομείς του εργοταξίου. Εξακολουθούμε να εστιάζουμε στην ασφάλεια και την πειθαρχημένη εκτέλεση κατά τις τελικές φάσεις των μηχανικών, σωληνώσεων, ηλεκτρικών και οργάνων, καθώς συνεχίζουμε να τηρούμε το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό του.

Οι συνεχείς επαναγορές μετοχών, συνολικού ύψους περίπου 78,8 εκατομμυρίων δολαρίων αυτό το τρίμηνο, υπογραμμίζουν την πειθαρχημένη προσέγγισή μας στην κατανομή κεφαλαίων και την εμπιστοσύνη μας στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Με τις ισχυρές τιμές του χρυσού και τον ισχυρό ισολογισμό, δεσμευόμαστε να επιστρέψουμε κεφάλαια στους μετόχους, προωθώντας παράλληλα τις στρατηγικές μας προτεραιότητες».

Διαδοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο

Η Eldorado ανακοινώνει επίσης σήμερα, στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου σχεδιασμού διαδοχής, τον διορισμό της Samantha Espley στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας από την 1η Οκτωβρίου 2025 και την παραίτηση του John Webster, με ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2025.

«Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον John Webster, ο οποίος αποχωρεί από το Διοικητικό Συμβούλιο», δήλωσε ο Steve Reid, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eldorado Gold. Κατά τη διάρκεια των σχεδόν 11 ετών υπηρεσίας του, ο John συνέβαλε σημαντικά σε διάφορες βασικές επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρίως ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου. Η στρατηγική του διορατικότητα, η ορθή κρίση του και η σταθερή ηγεσία του σε μια περίοδο σημαντικής ανάπτυξης και μετασχηματισμού ήταν ανεκτίμητες τόσο για το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και για την ηγετική ομάδα της Eldorado. Είμαστε ειλικρινά ευγνώμονες για την αφοσίωσή του και τη διαρκή επίδρασή του».

«Επιπλέον, είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε τη Samantha Espley στο Διοικητικό Συμβούλιο. Με περισσότερα από 35 χρόνια ηγετικής θέσης στον τομέα των μεταλλείων και των ορυκτών πόρων, συμπεριλαμβανομένων ανώτερων θέσεων στις εταιρείες Vale Base Metals και Glencore, η Samantha φέρνει εξαιρετική τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, εμπειρία σε διοικητικά συμβούλια και ισχυρή δέσμευση στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Η διακεκριμένη καριέρα της και οι πολυάριθμες διακρίσεις της αντικατοπτρίζουν τη σημαντική συμβολή της στον κλάδο και στην προώθηση της αριστείας στη μηχανική και τα ορυχεία. Ανυπομονούμε να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις και την ηγεσία της ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου», δήλωσε ο Steve Reid.

Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους

Κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, η Eldorado επαναγόρασε 2.984.649 κοινές μετοχές και ακύρωσε 2.754.208 κοινές μετοχές στο πλαίσιο της κανονικής προσφοράς του εκδότη (NCIB) σε μέση τιμή 26,40 δολάρια (36,52 δολάρια Καναδά) ανά μετοχή, για συνολικό ποσό περίπου 78,8 εκατομμυρίων δολαρίων (109,0 εκατομμύρια δολάρια Καναδά).

Σημαντικά στοιχεία για τις Σκουριές

Το έργο των Σκουριών, μέρος των Μεταλλείων Κασσάνδρας, βρίσκεται στην Χαλκιδική στη Βόρεια Ελλάδα και είναι ένα πορφυριτικό έργο χαλκού-χρυσού.

Τον Ιανουάριο του 2022, η Eldorado δημοσίευσε τα αποτελέσματα της μελέτης σκοπιμότητας του έργου των Σκουριών με εκτιμώμενη διάρκεια ζωής του μεταλλείου 20 έτη και αναμενόμενη μέση ετήσια παραγωγή 140.000 ουγκιών χρυσού και 67 εκατομμυρίων λιβρών χαλκού.

Εκτίμηση κεφαλαίου και χρονοδιάγραμμα

Το πρώτο τρίμηνο του 2025, η εκτίμηση του κεφαλαίου για το έργο Σκουριές αναθεωρήθηκε σε 1,06 δισεκατομμύρια δολάρια, με επιπλέον 154 εκατομμύρια δολάρια σε επιταχυνόμενο λειτουργικό κεφάλαιο πριν από την εμπορική παραγωγή, όπως ανακοινώθηκε σε δελτίο τύπου με ημερομηνία 5 Φεβρουαρίου 2025.

Το έργο εξακολουθεί να χρηματοδοτείται πλήρως μέσω ιδίων κεφαλαίων και τραπεζικής χρηματοδότησης έργου. Η εμπορική δανειακή χρηματοδότηση έργου και η διευκόλυνση ΤΑΑ (RRF) συνολικού ύψους 680,4 εκατομμυρίων ευρώ (798,9 εκατομμύρια δολάρια) έχουν πλέον απορροφηθεί πλήρως.

Η πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος χαλκού-χρυσού αναμένεται προς το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026 και η εμπορική παραγωγή αναμένεται στα μέσα του 2026, με την παραγωγή χρυσού για το 2026 να προβλέπεται μεταξύ 135.000 και 155.000 ουγκιών και την παραγωγή χαλκού να προβλέπεται μεταξύ 45 και 60 εκατομμυρίων λιβρών.

Το συνολικό κεφάλαιο του έργου ανήλθε σε 137,7 εκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2025 και σε 338,6 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια των εννέα μηνών που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Το επιταχυνόμενο λειτουργικό κεφάλαιο ανήλθε σε 17,7 εκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2025 και σε 51,3 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια των εννέα μηνών που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, το σωρευτικό κεφάλαιο του έργου που επενδύθηκε στη φάση 2 της κατασκευής ανήλθε συνολικά σε 843,4 εκατομμύρια δολάρια[1] και το σωρευτικό επιταχυνόμενο λειτουργικό κεφάλαιο ανήλθε συνολικά σε 58,2 εκατομμύρια δολάρια.

Το 2025, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του έργου αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω και αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 440 και 470 εκατομμυρίων δολαρίων, αντανακλώντας την επιτάχυνση των εργασιών σε διάφορους μη κρίσιμους τομείς και των προληπτικών προσπαθειών μείωσης των κινδύνων. Το επιταχυνόμενο λειτουργικό κεφάλαιο παραμένει σε καλό δρόμο και αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 80 και 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Κατασκευαστικές δραστηριότητες

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, η συνολική πρόοδος του έργου ήταν 73% για τη Φάση 2 της κατασκευής και 86% αν ληφθεί υπόψη η πρώτη φάση της κατασκευής.

Εγκατάσταση αφύγρανσης τελμάτων

Οι εργασίες συνεχίζονται στο εργοστάσιο αφύγρανσης τελμάτων, το οποίο παραμένει σε κρίσιμη πορεία. Η εγκατάσταση της μεταλλικής κατασκευής του κτιρίου είχε ολοκληρωθεί κατά 80% στο τέλος του τριμήνου και κατά περίπου 92% στο τέλος Οκτωβρίου. Οι μηχανικές εργασίες προχώρησαν με τη συναρμολόγηση των φίλτρων πίεσης, με τέσσερα να έχουν ολοκληρωθεί στο τέλος του τριμήνου και τα υπόλοιπα δύο να προβλέπεται να ολοκληρωθούν τον Νοέμβριο.

Η συναρμολόγηση της μεταλλικής κατασκευής του κτιρίου του συμπιεστή ολοκληρώθηκε κατά 78% κατά τη διάρκεια του τριμήνου και κατά περίπου 98% στο τέλος Οκτωβρίου. Οι μηχανικές εγκαταστάσεις προχωρούν με την εγκατάσταση και των έξι συμπιεστών και των δεξαμενών αέρα.

Η κατασκευή της δεξαμενής του εργοστασίου φίλτρων προχώρησε με τη συναρμολόγηση και τη δοκιμή με νερό και των πέντε δεξαμενών, ενώ τώρα βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες εσωτερικής επένδυσης.

Πρωτογενής θραυστήρας

Η πρόοδος συνεχίζεται στην κατασκευή της δομής του κτιρίου του θραυστήρα. Το σκυρόδεμα έχει προχωρήσει στο τελικό ύψος πάνω από τα θεμέλια, με την πρόοδο των τελικών ανυψώσεων των τοίχων. Ο πρωτογενής θραυστήρας έχει συναρμολογηθεί στη θέση του και οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη για τις καλωδιωτές σχάρες και τις εσωτερικές σιδηροκατασκευασμένες σκάλες και πλατφόρμες.

Τα θεμέλια του μεταφορέα (ταινιόδρομου) μεταξύ του πρωτογενούς θραυστήρα και της μονάδας επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκης χονδροειδούς μεταλλεύματος, έχουν ολοκληρωθεί.

Τα θεμέλια του θόλου αποθήκευσης αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Νοέμβριο, ενώ έχει ξεκινήσει η προ-συναρμολόγηση του στεγάστρου του θόλου αποθήκευσης.

Η προ-συναρμολόγηση του μεταφορέα προχωρά και η εγκατάσταση του χαλύβδινου στηρίγματος του βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο πρώτος από τους τρεις τροφοδότες ανάκτησης και οι σχετικές εργασίες για την κατασκευή της χοάνης έχουν ολοκληρωθεί, ενώ η προ-συναρμολόγηση των δύο υπόλοιπων τροφοδοτών ανάκτησης συνεχίζεται.

Εργοστάσιο επεξεργασίας

Οι εργασίες στο εργοστάσιο επεξεργασίας συνεχίζουν να επεκτείνονται σε επιπλέον μέτωπα εργασιών για την εγκατάσταση καλωδίων, σωληνώσεων και μηχανικών εγκαταστάσεων. Τα τελικά θεμέλια του κτιρίου για τις υποστηρικτικές υποδομές ολοκληρώθηκαν στις αρχές Οκτωβρίου. Οι δομικές, μηχανικές, σωληνώσεις και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις συνεχίζονται στις περιοχές της υποδομής στήριξης.

Οι εργασίες συνεχίζονται στην υποδομή υποστήριξης με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του υποσταθμού του εργοστασίου επεξεργασίας σε εξέλιξη. Το εργοστάσιο ασβέστη, οι φυσητήρες επίπλευσης, οι συμπιεστές και οι περιοχές γκουάρ βρίσκονται σε διάφορα στάδια μηχανικών, σωληνώσεων και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Η δομή του κτιρίου ελέγχου έχει ολοκληρωθεί και οι εργασίες ηλεκτρικής εγκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη στα δύο πρώτα επίπεδα.

Η προ-θέση σε λειτουργία των φίλτρων συμπίεσης συμπυκνωμάτων έχει ολοκληρωθεί, μαζί με όλες τις δοκιμές νερού στα κελιά και τις δεξαμενές επίπλευσης. Οι προετοιμασίες για την έναρξη της προ-θέσης σε λειτουργία του θραυστήρα βότσαλων βρίσκονται σε εξέλιξη, με την προσθήκη των πρώτων γεμισμάτων και την ολοκλήρωση των στοιχείων κατασκευής της λίστας punch. Οι εγκαταστάσεις σωληνώσεων και καλωδίων συνέχισαν να αυξάνονται κατά τη διάρκεια του τριμήνου, με έμφαση στην επίπλευση, την άλεση και τις παροχές, όπως το νερό επεξεργασίας και το νερό πυρόσβεσης.

Δεξαμενές καθίζησης (πυκνωτές)

Η κατασκευή των τριών πυκνωτών αποβλήτων προχώρησε σύμφωνα με το σχέδιο κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Οι δοκιμές νερού των δύο πρώτων πυκνωτών έχουν ολοκληρωθεί, καθώς οι εγκαταστάσεις των σωληνώσεων έχουν ολοκληρωθεί. Οι εργασίες προχωρούν στην σχετική υποδομή με τις σωληνώσεις του κτιρίου του αντλιοστασίου και τις ηλεκτρολογικές εργασίες σε εξέλιξη, καθώς και τις εγκαταστάσεις δεξαμενών στο κτίριο του κροκιδωτικού. Το κτίριο του δευτερεύοντος υποσταθμού των πυκνωτών βρίσκεται στο τελικό στάδιο εσωτερικής ολοκλήρωσης, με τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις να έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν το 4ο τρίμηνο του 2025.

Ολοκληρωμένη μονάδα διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, συνεχίστηκε η προετοιμασία των θεμελίων για το ανάχωμα (φράγμα) Καρατζά Λάκκου (KL), με αξιοσημείωτη την έναρξη της τοποθέτησης του στρώματος υποστραγγίσματος στο κέντρο της κοιλάδας. Στη δεξαμενή διαχείρισης νερού 2, ξεκίνησε η προετοιμασία της τοποθέτησης της επένδυσης, που αποτελείται από την τοποθέτηση εκτοξευόμενου σκυροδέματος και γεωυφάσματος, ώστε να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση της επένδυσης από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας κατά το 4ο τρίμηνο του 2025.

Η κατασκευή του χώρου απόθεσης μεταλλεύματος χαμηλής περιεκτικότητας (κάτω μέρος) ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Αυτή η περιοχή είναι σημαντική για την ακολουθία του αναχώματος KL, το οποίο θα κατασκευαστεί πάνω από το κάτω μέρος του χώρου απόθεσης μεταλλεύματος χαμηλής περιεκτικότητας. Το σύστημα διαχείρισης υδάτων της κατασκευής και η σχετική κοιλάδα έχουν αναβαθμιστεί σημαντικά. Οι εγκατεστημένες εκτροπές, οι δεξαμενές (15), οι αντλίες και οι σωλήνες έχουν ως στόχο να μετριάσουν την επίδραση της απορροής των υδάτων στην πρόοδο της κατασκευής.

Υπόγεια ανάπτυξη

Ο ρυθμός ανάπτυξης της υπόγειας πρόσβασης συνέχισε να επιταχύνεται κατά τη διάρκεια του τριμήνου και επί του παρόντος φτάνει τα 400 μέτρα περίπου ανά μήνα. Στο τέλος του τριμήνου, ολοκληρώθηκαν οι δοκιμαστικές γεωτρήσεις και οι δύο σχισμές ανύψωσης, ενώ η πρώτη δοκιμαστική έκρηξη πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στα τέλη Οκτωβρίου.

Μηχανολογικός σχεδιασμός, προμήθειες και επιχειρησιακή ετοιμότητα

Μηχανολογικός σχεδιασμός

Τα μηχανικά έργα έχουν ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό. Πρόσφατα, η προσοχή έχει επικεντρωθεί στην ολοκλήρωση των υπόλοιπων μηχανικών δραστηριοτήτων και στην παροχή τεχνικών διευκρινίσεων, όταν απαιτείται, για την υποστήριξη της κατασκευής.

Προμήθειες

Όλες οι σημαντικές προμήθειες έχουν ολοκληρωθεί. Η προσοχή εξακολουθεί να επικεντρώνεται στη διαχείριση και επίσπευση των παραδόσεων για την υποστήριξη της κατασκευής και την ολοκλήρωση των παραγγελιών που έχουν ολοκληρωθεί.

Λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρησιακής ετοιμότητας

Η επιφανειακή εκμετάλλευση (open pit) έχει αυξήσει τις λειτουργίες της και στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2025 λειτουργούσε με τρία (από τα τέσσερα) συνεργεία. Στο τέλος του τρίτου τριμήνου υπήρχαν περίπου 349.000 τόνοι επιφανειακού και υπόγειου μεταλλεύματος σε αποθέματα, που περιείχαν περίπου 9.800 ουγκιές χρυσού και 2,7 εκατομμύρια λίβρες χαλκού.

Ο έλεγχος ποιότητας με γεωτρήσεις που καλύπτει το 75% της Φάσης 1 της επιφανειακής εκμετάλλευσης έχει ολοκληρωθεί. Οι προσπάθειες επιχειρησιακής ετοιμότητας συνεχίζονται στους τομείς της ασφάλειας, της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, της επεξεργασίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το μεσαίο διοικητικό προσωπικό για βασικές θέσεις στην εξόρυξη της επιφανειακής εκμετάλλευσης και τη συντήρηση κινητών μέσων έχει προσληφθεί και ενταχθεί στο δυναμικό, με ενίσχυση των εποπτικών αρμοδιοτήτων κατά το τρίτο τρίμηνο του

Εργατικό δυναμικό

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, περίπου 2.000 άτομα εργάζονταν στο εργοτάξιο, συμπεριλαμβανομένων 390 υπαλλήλων του έργου των Σκουριών, εκ των οποίων 236 ήταν προσωπικό λειτουργίας.