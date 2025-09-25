Αύξηση τζίρου και κερδοφορίας για τον Όμιλο Vivartia το 2024

Αύξηση τζίρου και βελτίωση της κερδοφορίας κατέγραψε ο Όμιλος Vivartia το 2024, ενισχύοντας τη θέση του στην ελληνική αγορά τροφίμων και εστίασης, παρά το σύνθετο μακροοικονομικό περιβάλλον.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 975,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 72,8 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2023. Παράλληλα, τα ενοποιημένα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 95,9 εκατ. ευρώ, έναντι 91,9 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, ενώ τα καθαρά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 23,6 εκατ. ευρώ, από 10,6 εκατ. ευρώ το 2023.

Η επίδοση αυτή καταγράφηκε σε μια περίοδο όπου η ελληνική οικονομία παρουσίασε ανάπτυξη 2,3%, με τον τουρισμό να καταγράφει ισχυρή άνοδο, αλλά και τον πληθωρισμό να συνεχίζει να πιέζει το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών.

Ο Όμιλος απέδωσε την αύξηση των μεγεθών του κυρίως στην άνοδο των εξαγωγών, αλλά και στη σημαντική ενίσχυση του κλάδου της εστίασης, ο οποίος ευνοήθηκε από την έντονη τουριστική δραστηριότητα. Την ίδια στιγμή, οι εταιρείες του Ομίλου διατήρησαν ηγετικά μερίδια αγοράς και επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στην ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, συνεχίστηκε η λειτουργική και οργανωτική αναδιάρθρωση σε όλες τις θυγατρικές του Ομίλου, με στόχο την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι βασικές εταιρείες του Ομίλου διακρίθηκαν με πλατινένια και χρυσά βραβεία από τον EcoVadis, διεθνή οργανισμό αξιολόγησης βιωσιμότητας, για τις υπεύθυνες επιχειρηματικές τους πρακτικές.

Με σταθερό προσανατολισμό στη βιωσιμότητα και τη συνεχή βελτίωση των οικονομικών του επιδόσεων, ο Όμιλος Vivartia επιβεβαιώνει τη στρατηγική του δυναμικής ανάπτυξης και ενίσχυσης της παρουσίας του εντός και εκτός συνόρων.