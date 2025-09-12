Στα 39,46 δισ. ευρώ ο τζίρος των επιχειρήσεων τον Ιούλιο – Αύξηση 2,2%

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα «Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα» κατά 19,2%

Σε 39,46 δισ. ευρώ ανήλθε ο τζίρος των ελληνικών επιχειρήσεων τον περασμένο Ιούλιο, αυξημένος κατά 2,2% σε σύγκριση με τα 38,61 δισ. ευρώ που είχε διαμορφωθεί τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Ειδικότερα, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων όλων των κλάδων δραστηριότητας της οικονομίας, με ενσωμάτωση των πιο πρόσφατων στοιχείων για τον κύκλο εργασιών από Διοικητικές Πηγές, Ιουλίου 2025.

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιούλιο 2025 ανήλθε σε 39.463.054 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,2% σε σχέση με τον Ιούλιο 2024, που είχε ανέλθει 38.615.032 χιλ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιούλιο 2025 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2024 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα, κατά 19,2%, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού, κατά 14,3%.