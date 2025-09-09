Aegean: Ισχυρή κερδοφορία περιμένει η Optima - Σταθερά τα έσοδα

Σταθερή πορεία στα έσοδα σε ετήσια βάση, με ενισχυμένη κερδοφορία που θα υποστηριχθεί από ευνοϊκές μακροοικονομικές συνθήκες, όπως οι χαμηλότερες τιμές πετρελαίου και η αποδυνάμωση του δολαρίουαναμένεται να παρουσιάσει η Aegean για το δευτερο τρίμηνο σύμφωνα με την Optima.

Τα αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου του 2025 της Aegean Airlines, τα οποία αναμένονται Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, με τηλεδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα (16:00 ώρα Αθήνας).



Οπως σημειώνει στην ανάλυση της η Χρηματιστηριακη το τρίμηνο χαρακτηρίστηκε από εντατικοποίηση του ανταγωνισμού και προσαρμογές στη χωρητικότητα λόγω περιφερειακής αστάθειας στη Μέση Ανατολή και περιορισμών πτήσεων στην ευρύτερη περιοχή, οι οποίες επηρέασαν τα διαθέσιμα χιλιομετρικά έσοδα (ASKs).

Στα θετικά, οι αποδόσεις παρέμειναν ανθεκτικές λόγω αυξημένης ζήτησης, η χωρητικότητα καθισμάτων αυξήθηκε, ενώ τα συναλλαγματικά κέρδη προσέφεραν πρόσθετη στήριξη στα καθαρά αποτελέσματα.

Η Optima προβλέπει έσοδα ομίλου β΄ τριμήνου 2025 στα €480,4 εκατ. (σταθερά σε ετήσια βάση), EBITDA €113,6 εκατ. (-0,7% ετησίως, επηρεασμένο από αυξημένα κόστη ακινητοποίησης αεροσκαφών), με περιθώριο 23,6% στο β΄ τρίμηνο 2025 έναντι 23,8% το β΄ τρίμηνο 2024.

Ωστόσο, περαιτέρω στην κατάσταση αποτελεσμάτων, παρά τις προβλέψεις για υψηλότερες αποσβέσεις λόγω προσθήκης αεροσκαφών, αναμένουμε ότι τα αυξημένα συναλλαγματικά κέρδη θα ενισχύσουν τα καθαρά κέρδη, με την αντίστοιχη επίδοση να ανέρχεται σε €55,6 εκατ. έναντι €43,9 εκατ. το β΄ τρίμηνο 2024, οδηγώντας την κερδοφορία υψηλότερα κατά 114,9% σε ετήσια βάση σε επίπεδο α΄ εξαμήνου 2025e.

Πιο συγκεκριμένα, η πορεία των εσόδων παραμένει περιορισμένη καθώς η εταιρεία συνεχίζει να αντιμετωπίζει προκλήσεις που σχετίζονται με την οικογένεια κινητήρων Neo. Αυτοί οι λειτουργικοί αντίθετοι άνεμοι επιδεινώνονται περαιτέρω από τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε περιφερειακούς περιορισμούς πτήσεων. Αναμένουμε ότι η συνεπαγόμενη μείωση στη μέση απόσταση πτήσεων θα μεταφραστεί σε χαμηλότερα διαθέσιμα χιλιομετρικά έσοδα (ASKs), περιορίζοντας την ανάπτυξη της χωρητικότητας.

Οπως σημειώει η Optima παρά τον εντεινόμενο ανταγωνισμό από διεθνείς αερομεταφορείς, αναμένουμε οι αποδόσεις να παραμείνουν γενικά σταθερές σε υψηλά επίπεδα. Αναμένουμε επίσης τα λειτουργικά έξοδα (OpEX) να παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητα (+0,3% σε ετήσια βάση), αν και η σύνθεση των δαπανών εκτιμάται ότι θα μεταβληθεί. Προβλέπονται υψηλότερα κόστη ακινητοποίησης καθώς και πληθωριστικές πιέσεις στο προσωπικό και στις δαπάνες catering. Ωστόσο, αυτά αναμένεται να αντισταθμιστούν εν μέρει από τις χαμηλότερες τιμές καυσίμων, συμβάλλοντας στον περιορισμό της συνολικής επιβάρυνσης στο κόστος.

Αναμένουμε ακόμη μία ισχυρή ανακοίνωση αποτελεσμάτων από την Aegean Airlines, η οποία θα ενισχύσει την ισχυρή πορεία του α΄ εξαμήνου 2025. Αυτή στηρίζεται στις πολύ καλές επιδόσεις του α΄ τριμήνου 2025, στην ισχυρή επιβατική κίνηση και στη διατήρηση υψηλών τιμών στο β΄ τρίμηνο 2025e, σε συνδυασμό με υψηλούς συντελεστές πληρότητας. Οι τάσεις αυτές επιβεβαιώνουν την ηγετική θέση της Aegean στην ελληνική αεροπορική αγορά. Παρ’ όλα αυτά, το EBITDA στο β΄ τρίμηνο 2025e θα επηρεαστεί εν μέρει από τα αυξημένα κόστη ακινητοποίησης, καθώς αεροσκάφη της οικογένειας Neo παραμένουν εκτός λειτουργίας.

Την ίδια στιγμή, το μακροοικονομικό περιβάλλον με χαμηλές τιμές καυσίμων και αδύναμο δολάριο στηρίζει τα περιθώρια κερδοφορίας. Παρότι οι όγκοι επιβατών αυξήθηκαν, αναμένεται μικρή μείωση στα διαθέσιμα χιλιομετρικά έσοδα (ASKs), αντικατοπτρίζοντας διαταραχές δρομολογίων που συνδέονται με γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή. Σημαντικό είναι ότι η Aegean επανεκκίνησε μέρος του προγράμματος πτήσεων προς Βηρυτό, Ερμπίλ και Αμμάν τον Ιούλιο, σηματοδοτώντας σταδιακή ομαλοποίηση των δραστηριοτήτων στις πληγείσες περιοχές.

Με την επικείμενη ανακοίνωση αποτελεσμάτων, αναμένουμε επίσης η διοίκηση να δώσει περισσότερη σαφήνεια σχετικά με την πιθανή επέκταση της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Volotea.

Κοιτάζοντας προς το γ΄ τρίμηνο 2025e, η προοπτική μας παραμένει θετική. Τα ισχυρά στοιχεία επιβατικής κίνησης για Ιούλιο και Αύγουστο από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) δείχνουν συνέχιση της δυναμικής, ενώ το ευνοϊκό περιβάλλον καυσίμων και συναλλάγματος αναμένεται να παραμείνει. Ωστόσο, κατά την άποψή μας, ο εντεινόμενος ανταγωνισμός από διεθνείς αερομεταφορείς που αυξάνουν τη χωρητικότητά τους μπορεί να ασκήσει ήπιες πιέσεις στις αποδόσεις και στους συντελεστές πληρότητας. Διατηρούμε τη θετική μας στάση για την Aegean Airlines, με βασικούς καταλύτες τα αναμενόμενα ισχυρά αποτελέσματα γ΄ τριμήνου 2025e, τη συνεχιζόμενη παραλαβή νέων αεροσκαφών και την αναμενόμενη άφιξη μοντέλων μεγάλης εμβέλειας από το επόμενο έτος, τα οποία αναμένεται να ξεκλειδώσουν νέες αγορές και να στηρίξουν τη στρατηγική επέκταση της εταιρείας.