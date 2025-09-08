O Στέλιος Χατζηιωάννου επεκτείνει την «easy» και στα κρυπτονομίσματα

Η πρώτη επιχείρηση του brand ήταν η EasyJet, την οποία ίδρυσε το 1995

Τρεις δεκαετίες αφότου ίδρυσε την EasyJet, πρωτοπορώντας στις αερομεταφορές χαμηλού κόστους στην Ευρώπη, ο Στέλιος Χατζηιωάννου επιδιώκει να μειώσει τα κόστη σε έναν άλλο κλάδο, αυτόν του trading κρυπτονομισμάτων.

Η EasyGroup του Ελληνοκύπριου δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία εγκαινιάζει αυτό τον μήνα την EasyBitcoin, έπειτα από συμφωνία με την πλατφόρμα trading Uphold για τη χρήση του brand «easy».

«Το κάνω μόνο γιατί η δεύτερη θητεία του Trump το έχει κάνει εντελώς mainstream», είπε ο 58χρονος επιχειρηματίας μιλώντας στο Bloomberg από το εξοχικό του στις Σπέτσες. Οι υψηλές προμήθειες κρατούν πίσω τη βιομηχανία των κρυπτονομισμάτων, αλλά ο ανταγωνισμός θα τις μειώσει, εκτίμησε.

Το trading κρυπτονομισμάτων κυριαρχείται από λίγα ανταλλακτήρια, με κυριότερο το Binance, που δεν έχουν πολλά κίνητρα να μειώσουν τις προμήθειες, σημειώνει το Bloomberg.

«Ο κόσμος θα αγοράζει και θα πουλά Bitcoin. Επομένως, κανείς πρέπει να τους προσφέρει μια πλατφόρμα όπου μπορούν να το κάνουν πιο δίκαια, με μεγαλύτερη διαφάνεια, πιο οικονομικά», είπε ο Στ. Χατζηιωάννου στο Bloomberg.

Το EasyBitcoin είναι η τελευταία επιχείρηση που προστίθεται στο brand «easy» του επιχειρηματία που περιλαμβάνει γυμναστήρια, ξενοδοχεία, αποθηκευτικούς χώρους, καφετέριες και άλλα. Συνήθως, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο Χατζηιωάννου είναι να βρίσκει μια εταιρεία που θα μπορούσε να ωφεληθεί από το όνομα «easy» και να κλείνει μια συμφωνία για τη χρήση του brand, μέσω της οποίας κερδίζει έσοδα.

Η πρώτη επιχείρηση του brand ήταν η EasyJet, την οποία ίδρυσε το 1995 με έμπνευση από την αμερικανική αεροπορική χαμηλού κόστους Southwest Airlines.

Ο Χατζηιωάννου αποχώρησε από το δ.σ. της εταιρείας το 2010, διαφωνώντας με τη στρατηγική της EasyJet. Όμως, η οικογένειά του παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχος με ποσοστό 15%.