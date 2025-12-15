Ικτίνος: Υπογραφή τελικής σύμβασης με την CBE Capital για το έργο της Σητείας

Υπεγργάφη η τελική σύμβαση με την εταιρεία CBE Capital, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ικτίνος, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και τη σύμβαση δικαιωμάτων προαίρεσης για το ακίνητο που βρίσκεται στον Όρμο Σητείας, Κρήτη.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:

«Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΧΑ: ΙΚΤΙΝ) ανακοινώνει ότι, όπως είχε προαναγγελθεί στην από 17 Νοεμβρίου 2025 ανακοίνωσή της, προχώρησε στην υπογραφή τελικής σύμβασης διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (Asset Management Agreement – «AMA»), καθώς και σύμβασης δικαιωμάτων προαίρεσης (Option Agreement) υπέρ της Ικτίνος με την εταιρεία CBE CAPITAL Ltd. («CBE»), ιδιωτική επενδυτική εταιρεία με έδρα το Λονδίνο, αναφορικά με το ακίνητο που βρίσκεται στον Όρμο Σητείας, Κρήτη (το «Ακίνητο»), ιδιοκτησίας της θυγατρικής της Ικτίνος Τεχνική & Τουριστική Α.Ε. Κατόπιν των ανωτέρω, η συναλλαγή έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Η CBE εξειδικεύεται σε επενδύσεις πολυτελών ξενοδοχείων και επωνύμων κατοικιών και διαθέτει αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχημένων επενδύσεων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας και της Ελλάδας, όπου συμμετέχει ως συν-επενδυτής στο υπό ανάπτυξη έργο Six Senses Porto Heli.

Το Τμήμα Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και η Δικηγορική Εταιρία Δρυλλεράκης ενήργησαν, αντιστοίχως, ως Χρηματοοικονομικός και Νομικός Σύμβουλος της Ικτίνος στο πλαίσιο της συναλλαγής, ενώ η Δικηγορική Εταιρία KG παρείχε τις υπηρεσίες της ως νομικός σύμβουλος της CBE στην Ελλάδα.»

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη ανακοίνωσή της, η Ικτίνος ενημέρωνε ότι βάσει της συμφωνίας, η CBE θα αναδιαμορφώσει το υφιστάμενο αναπτυξιακό πλάνο για την Ιδιοκτησία της Ικτίνος, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη ενός πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέντε αστέρων, με διεθνώς αναγνωρισμένο brand πολυτελείας ή υπερπολυτελείας, καθώς και επώνυμων κατοικιών και μαρίνας από ενδιαφερόμενους τρίτους επενδυτές. Η ολοκλήρωση της αναδιαμόρφωσης του έργου έχει οριστεί σε 18 μήνες, με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης.

Μέσω της συμφωνίας, ανέφερε η ανακοίνωση του προηγούμενου μήνα, το έργο θα καταστεί περισσότερο ελκυστικό για τρίτους επενδυτές, τους οποίους θα αναζητήσει η CBE υπό την ιδιότητά της ως μελλοντικού γενικού εταίρου, ενσωματώνοντας την προστιθέμενη αξία της CBE, με σκοπό τη μελλοντική του πώληση με σημαντική απόδοση. Παράλληλα, η συμφωνία προβλέπει δικαίωμα προαιρέσεως (put option) υπέρ της Ικτίνος για τη μεταβίβαση του έργου στην CBE, εξασφαλίζοντας ένα ελάχιστο κατώτατο όριο απόδοσης ίσο με τη λογιστική αξία του έργου, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαιρέσεως.