Jumbo: Τιμή στόχος τα 42 ευρώ από τη Euroxx - Περιθώριο ανόδου άνω του 38%

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Jumbo στα 42 ευρώ από 30,5 προηγουμένως δίνει η Euroxx, διατηρώντας τη σύσταση overweight, καθώς το περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα κινείται στο 38,6% περίπου.

Οπως αναφέρει η χρηματιστηριακή, η νέα τιμή-στόχος αντανακλά τις νέες προβλέψεις για τα μεγέθη της εταιρείας.

Η Jumbο έχει επιδείξει ένα ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο έναντι του αβέβαιου γεωπολιτικού περιβάλλοντος, ενώ επωφελείται από ευνοϊκές ισοτιμιακές μεταβολές και σταδιακή μείωση του κόστους μεταφοράς.

Παράλληλα, ο ανταγωνισμός στη Ρουμανία εντείνεται, με την εταιρεία να απαντά με πιο επιθετική επέκταση, με στόχο τον διπλασιασμό των καταστημάτων ως το 2033.

Με βάση τις εκτιμήσεις της χρηματιστηριακής, η μετοχή διαπραγματεύεται με Ρ/Ε 11,3 και EV/EBITDA στο 7,3 με βάση το 2026, υποδηλώνοντας διψήφιο discount έναντι των ανταγωνιστών.

Οι συνθήκες δημιουργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον.



1) Η πίεση στην ισοτιμία USDEUR,

2) η αυξημένη ζήτηση από την Κίνα για την τροφοδοσία της παραγωγής της προς την

Ευρώπη, με διαφοροποίηση από τις ΗΠΑ

3) η αποπληθωρισμός των ναύλων των εμπορευματοκιβωτίων είναι βασικά στοιχεία που υποστηρίζουν την επέκταση του μικτού περιθωρίου κέρδους στο μέλλον.



Το ισχυρό ιστορικό της εταιρείας όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα προμήθειας, σε συνδυασμό με τον παραδοσιακά αυστηρό έλεγχο του κόστους, θα πρέπει να διατηρήσει άνετα το μικτό περιθώριο κέρδους σε επίπεδα άνω του 56%.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 8%

σε ετήσια βάση, υποδηλώνοντας μια βιώσιμη αύξηση του κύκλου εργασιών σε επίπεδο ομίλου.



Στο μέτωπο των εγχώριων πωλήσεων, η δυναμική παραμένει ισχυρή, χάρη στην ισχυρή αφοσίωση στο εμπορικό σήμα και την θετική ανταπόκριση του δικτύου franchise.



Η Ρουμανία έχει παρουσιάσει χαμηλότερα κέρδη μέχρι στιγμής το 2025 σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, λόγω του ανταγωνισμού και της αύξησης του ΦΠΑ.



Ωστόσο, αναμένουμε ότι η τάση αυτή θα αντιστραφεί στο μέλλον, χάρη στις επιθετικές στρατηγικές τιμολόγησης και την επιτάχυνση της ανάπτυξης του δικτύου, με στόχο τα 40 καταστήματα κατά τη διάρκεια των επόμενων οκτώ ετών.