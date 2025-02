Premia Properties: Αυξημένο κατά 64% το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων το 2024 – Στα 493,8 εκατ. ευρώ

Ακίνητα και συμμετοχές συνολικής αξίας 493,8 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει το συνολικό χαρτοφυλάκιο επενδύσεων της Premia Properties την 31.12.2024, έναντι 300,4 εκατ. ευρώ την 31.12.2023, καταγράφοντας αύξηση 64%.

Ειδικότερα, η Premia Properties προχώρησε στη δημοσιοποίηση της Κατάστασης Επενδύσεων με ημερομηνία 31.12.2024, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8/259/19.12.2002 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Όπως αναφέρει η Premia Properties , το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει:

• 61 ακίνητα συνολικής αξίας € 466,0 εκατ., κατανεμημένα στους κλάδους των logistics (31%), ξενοδοχείων (25%), γραφείων (17%), σχολείων (12%), οινοποιείων/βιομηχανικών ακινήτων (4%), εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων και φοιτητικών εστιών (7%), εμπορικών καταστημάτων / big-box (3%) καθώς και οικοπέδων προς μελλοντική αξιοποίηση (1%).

• Συμμετοχές συνολικής αξίας 27,8 εκατ. στις κοινοπραξίες P&E Investments A.E. (συμμετοχή 25%), Navarino Vineyards (συμμετοχή 50%), IQ Karela (συμμετοχή 40%) και Renti to Go (συμμετοχή 32%).

Το 2024 αποτέλεσε μια χρονιά ιδιαίτερης ανάπτυξης για την Premia καθώς:

• ξεκίνησε η λειτουργία σημαντικών έργων όπως το πράσινο συγκρότημα γραφείων στον Ταύρο το οποίο στεγάζει τις κεντρικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ καθώς και η σύγχρονη φοιτητική εστία 102 δωματίων στην Ξάνθη

• ενισχύθηκε το χαρτοφυλάκιο ακινήτων με την προσθήκη 11 ακινήτων με σημαντικότερες συναλλαγές την προσθήκη των δύο ξενοδοχείων 4 αστέρων σε Ρόδο και Κρήτη, συνολικής δυναμικότητας 800 κλειδιών με μισθωτή τον όμιλο Nordic Leisure Travel Group και το σύγχρονο ακίνητο logistics επιφάνειας 11.300 τμ στον Ασπρόπυργο, με μισθωτή την Iron Mountain Hellas A.E.

• ολοκληρώθηκαν συνεργασίες με εγνωσμένου κύρους συνεταίρους όπως με την ΤΕΜΕΣ Α.Ε. στον κλάδο των οινοποιιών (Navarino Vineyards A.E.), με την EBRD και τη Dimand στο Project Skyline (P&E Investments A.E.) και με την Sterner Stenhus, την οικογένεια Αντετοκούνμπο και άλλους ιδιώτες επενδυτές στην εξαγορά του εμπορικού κέντρου Village Shopping & More (Renti to Go).

• πραγματοποιήθηκαν επιλεκτικά πωλήσεις ακινήτων με σημαντικό κέρδος, όπως η πώληση ακινήτου (big-box) στην Κατερίνη, η πώληση ακινήτου (οινοποιείο) στη Σαντορίνη ενώ υπεγράφη προσύμφωνο για την πώληση δύο οικοπέδων στην Πάρο.

«Η Premia συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση του επιχειρηματικού της πλάνου με στόχο τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της», καταλήγει η ανακοίνωση.