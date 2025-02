Motor Oil: Η ΝRG απέκτησε το 35% της Κόρινθος Power έναντι 56 εκατ. ευρώ

Tο 35% της Κόρινθος Power απέκτησε η NRG έναντι 56 εκατ. ευρώ, καθώς παρήλθε η προθεσμία για υποβολή αιτήματος σύγκλησης γενικής συνέλευσης, ώστε να ληφθεί σχετική απόφαση από το δ.σ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Motor Oil, αυτό σημαίνει ότι η απόφαση για χορήγηση ειδικής αδείας για τη συναλλαγή έγινε οριστικά ισχυρή και το ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης έγκυρο.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης με ημερομηνία 29 Ιανουαρίου 2025, η οποία δημοσιεύθηκε και στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό πρωτοκόλλου 3550306/30.01.2025, η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ενημερώνει ότι στις 10 Φεβρουαρίου 2025 παρήλθε άπρακτη η δεκαήμερη προθεσμία για την υποβολή αιτήματος σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης με σκοπό τη λήψη απόφασης επί της χορήγησης ειδικής άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου η θυγατρική της Εταιρείας με την επωνυμία «NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «NRG») να αποκτήσει από την εταιρεία με την επωνυμία «MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (η «MORE»), επίσης θυγατρική της Εταιρείας, έναντι τιμήματος πενήντα έξι εκατομμυρίων ευρώ (56.000.000 Ευρώ), 109.816 ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (η «ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER»), οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 35% του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER (η «Συναλλαγή»). Κατόπιν άπρακτης παρέλευσης της ως άνω δεκαήμερης προθεσμίας, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί της χορήγησης ειδικής άδειας για τη Συναλλαγή καθίσταται οριστικά ισχυρή, και το από 29 Ιανουαρίου 2025 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πώλησης Μετοχών μεταξύ των MORE, ως πωλήτριας, και NRG, ως αγοράστριας, καθίσταται οριστικά έγκυρο από το χρόνο σύναψής του.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 99 έως και 101 του Νόμου 4548/2018, (α) η Εταιρεία και η NRG είναι συνδεδεμένα μέρη, καθώς η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της NRG, και (β) η Εταιρεία και η MORE είναι συνδεδεμένα μέρη, καθώς η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της MORE.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 και 3 του Νόμου 4548/2018.