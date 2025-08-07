BriQ Properties: Στα 7 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο α’ εξάμηνο

¨Καθαρά κέρδη ύψους €7 εκατ. μετά από φόρους εμφάνισε η BriQ Properties το πρώτο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (ΔΧΠΑ), έναντι €10,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Στα αποτελέσματα του τρέχοντος εξαμήνου περιλαμβάνονται €2,3 εκατ. από κέρδη αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων, σημαντικά χαμηλότερα σε σύγκριση με τα €7 εκατ. της περσινής χρονιάς. Παρά τη μείωση αυτή, η BriQ ενίσχυσε την κερδοφορία της μέσα από αύξηση των μισθωμάτων και περαιτέρω αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου της.

Ειδικότερα, κατά την 30η Ιουνίου 2025, το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Εταιρείας περιλάμβανε 55 ακίνητα συνολικής αξίας € 286 εκ., βάσει των αποτιμήσεων της 30.06.2025, έναντι € 285 εκ. την 31.12.2024.

Η μεταβολή αυτή αναλύεται ως ακολούθως:

Την 13η Μαρτίου 2025, η Εταιρεία προχώρησε στην πώληση δύο οριζοντίων ιδιοκτησιών, συνολικής επιφάνειας 406 τ.μ., στους 12ο και 13ο όροφο του Κτιρίου Α’ του Πύργου Αθηνών, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 2-4 στην Αθήνα, έναντι συνολικού τιμήματος €4,2 εκ. Το συνολικό κέρδος από την αγορά του ακινήτου που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2024 έως και την πώλησή του ανέρχεται σε €1,4 εκ.. Την 18η Μαρτίου 2025, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την αγορά οικοπέδου επιφάνειας 1.500 τ.μ. στη Νάουσα Πάρου, το οποίο είναι όμορο με ακίνητο της Εταιρείας στο οποίο λειτουργεί το ξενοδοχείο “Mr & Mrs White Paros”, έναντι τιμήματος €1,25 εκ. Η Εταιρεία σχεδιάζει την επέκταση του ξενοδοχείου αυξάνοντας τη δυναμικότητά του. Αύξηση €1,5 εκ. λόγω κεφαλαιούχων δαπανών (Capex) για ανακαινίσεις και ανάπτυξη υφιστάμενων ακινήτων. Αύξηση €2,3 εκ. από αναπροσαρμογή των εύλογων αξιών του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου, βάσει αποτιμήσεων ανεξάρτητων εκτιμητών.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης με απορρόφηση της Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. («ICI»), η Εταιρεία παρουσίασε σημαντική αύξηση σε όλα τα μεγέθη της κατά το α΄ εξάμηνο του 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, και συγκεκριμένα:

Τα έσοδα από μισθώματα αυξήθηκαν κατά 49% διαμορφούμενα σε € 10,9 εκ., έναντι € 7,3 εκ.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (Adj. EBITDA) αυξήθηκαν κατά

46%, και ανήλθαν σε € 9,0 εκ., έναντι € 6,2 εκ.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων (Adj. EBT) αυξήθηκαν κατά 58% και ανήλθαν σε € 6,0 εκ., έναντι € 3,8 εκ.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (κατά ΔΧΠΑ) ανήλθαν σε € 7,0 εκ., έναντι € 10,2 εκατ., τα οποία περιλαμβάνουν €2,3 εκ. κέρδη αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων για το α’ εξάμηνο του 2025 έναντι € 7,0 εκ. για την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 72% και ανήλθαν σε € 5,5 εκ., έναντι € 3,2 εκ.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 30% και διαμορφώθηκαν σε € 0,1186/μετοχή, έναντι € 0,0915/μετοχή.

Τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (F.F.O.) αυξήθηκαν κατά 93% φθάνοντας τα € 4,9 εκ., έναντι € 2,5 εκ.

Αναφορικά με τα στοιχεία του ισολογισμού του Ομίλου της 30.06.2025 σε σύγκριση με την 31.12.2024, παρουσιάζονται τα παρακάτω κύρια μεγέθη:

Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε € 7,1 εκ. (31.12.2024: € 7,3 εκ.)

Ο συνολικός δανεισμός μειώθηκε στα € 124,6 εκ. (31.12.2024: 128,7 € εκ.) που αντιστοιχεί σε LTV 43,6% και Net LTV 41,1%.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων (NAV) που αντιστοιχούν σε μετόχους της Εταιρείας την 30η Ιουνίου 2025 αυξήθηκε κατά 2,9% και ανήλθε σε € 156,9 εκ. έναντι € 152,5 εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2024 μετά τη διανομή μερίσματος ύψους € 6,0 εκατ. που καταβλήθηκε στις 05.2025.

Η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/μετοχή) διατηρήθηκε σε €3,42 (31.12.2024: €3,43), λαμβάνοντας υπόψιν και την διανομή μερίσματος € 0,135 / μετοχή που καταβλήθηκε την 29.05.2025 καθώς και την αύξηση του αριθμού των μετοχών από το scrip dividend.