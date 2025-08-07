Προοδευτική προς Επ. Κεφαλαιαγοράς: Δεν υπάρχει επιχειρηματική συμφωνία τώρα

Αν και εφόσον προκύψει οποιαδήποτε συμφωνία, η Εταιρεία θα προβεί στις αναγκαίες ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό.

Σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς απάντησε μέσω ανακοίνωσης η Προοδευτική Α.Τ.Ε.

Ειδικότερα αναφέρει:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

1. Μετά την έξοδο της μετοχής της Εταιρείας από το καθεστώς επιτήρησης, έχει αναπτυχθεί μια φημολογία από μερίδα του ηλεκτρονικού τύπου περί επικείμενης επιχειρηματικής συμφωνίας («Συναλλαγής») της Εταιρείας. Αν και εφόσον προκύψει οποιαδήποτε συμφωνία, η Εταιρεία θα προβεί στις αναγκαίες ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό.

2. Επισημαίνεται, ότι οποτεδήποτε υπάρχουν επιχειρηματικές εξελίξεις που χρήζουν γνωστοποίησης σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, η Εταιρεία προβαίνει άμεσα και εγκαίρως σε αυτές, συμμορφούμενη πάντα με το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς και ειδικότερα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και τις ρυθμίσεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η παρούσα ενημέρωση γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και κατόπιν του εν θέματι σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.