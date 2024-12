Premia: Στο 1 εκατ. ευρώ το αποτύπωμα από την εξαγορά του εμπορικού στο Ρέντη

Πώς κατανέμεται η συμμετοχή στο ντιλ για το Village Shopping & More

H Premia Properties ενημερώνει για τη μετοχική σύνθεση της Renti to Go, απαντώντας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την εξαγορά του Village Cinema Ρέντη έναντι 14,1 εκατ. ευρώ από την εισηγμένη εταιρεία και την οικογένεια Αντετοκούνμπο.

Κάνει λόγο για μια ακόμη στρατηγική συνεργασία και διευκρινίζει ότι η Properties ΑΕΕΑΠ θα ενοποιεί λογιστικά την Renti to Go.

Με την εξαγορά της ιδιοκτήτριας του εμπορικού κέντρου Village Shopping & More στο Ρέντη Αττικής, Trivillage Developments Greece Single Member από την Renti to Go AE, αναμένεται να επηρεαστούν θετικά η χρηματοοικονομική θέση της εισηγμένης και τα αποτελέσματα της χρήσης 2024 της PREMIA κατά περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ, αναφέρει η εταιρεία.

Παράλληλα η Premia αναφέρει ότι σκοπεύει να υποστηρίξει την Renti to Go AE ώστε να αναβαθμίσει το συγκρότημα στον Ρέντη και να δημιουργηθεί στην ευρύτερη περιοχή ένα πρότυπο Sports and Entertainment Center (Κέντρο άθλησης και ψυχαγωγίας) το οποίο θα αποτελεί σημείο συνάντησης για οικογένειες με παιδιά και νέους ανθρώπους. Οι εγκαταστάσεις του ακινήτου θα αναβαθμιστούν άμεσα, ενώ θα επαναμισθωθούν κενοί χώροι. Συνεπεία αυτών των ενεργειών αναμένονται πολλαπλάσια θετικά αποτελέσματα για την PREMIA τα επόμενα χρόνια.

Η απάντηση της Premia Properties στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η εταιρεία Premia Properties σε απάντηση της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (2984/5.12.2024), σχετικά με την ανακοίνωση της εταιρείας που δημοσιοποιήθηκε στο ΧΑ την 4.12.2024, γνωστοποιεί στις αρμόδιες αρχές και στο επενδυτικό κοινό, την απάντησή της:

Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας Renti to Go Ανώνυμος Εταιρεία (δεν αποτελεί Μονοπρόσωπη Εταιρεία κατόπιν ολοκλήρωσης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου στις 03.12.024) εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Εταιρεία Έδρα Ποσοστό μετοχικής συμμετοχής UBO / Parent ΓΕΜΗ/company registration number Pandora Invest A.E. Ελλάδα 40% Premia Properties ΑΑΕΑΠ 80% / VIA FUTURA AB 20% 171531001000 Original Vader Two ΜΑΕ Ελλάδα 27% GIANNIS ANTETOKOUMPO 180641601000 ANDRA PROPERTIES (HOLDING) Μ.Α.Ε Ελλάδα 3% THANASIS ANTETOKOUMPO 173558601000 Sterner Stenhus Greece AB Σουηδία 11% Sterner Stenhus Holding AB 559151-8393 ΝΙΚΟΝ RENTI LLC ΗΠΑ 10% Yiannis Konstantinou Federal Employer Identification Number (FEIN): 99-5039551 ENIGMA HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ελλάδα 5% Γεώργιος Πάνου 176752201000 Senic Invest AB Σουηδία 4% Alexander Papaconstantinou 559409-0010