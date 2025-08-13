Λουκέτο και πρόστιμο σε γνωστό beach restaurant της Ρόδου λόγω φοροδιαφυγής

Η Ρόδος, ένας από τους πιο πολυσύχναστους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας, έγινε και πάλι πεδίο ελέγχων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΑΑΔΕ).

Αυτή τη φορά, στο στόχαστρο βρέθηκε ένα από τα πιο γνωστά beach restaurant της πόλης, το οποίο δεν κατάφερε να συμμορφωθεί με τους κανόνες φορολογικής διαφάνειας.

Το περιστατικό αναδεικνύει για άλλη μια φορά τη σημασία της ορθής τήρησης των φορολογικών κανόνων, ακόμα και σε περιοχές με έντονη τουριστική κίνηση.

Η υπόθεση και οι παραβάσεις

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση δεν είχε διασυνδέσει το POS με την ταμειακή μηχανή, παραβιάζοντας τον θεμελιώδη κανόνα καταγραφής συναλλαγών.

Επιπλέον, δεν είχε εκδώσει 62 αποδείξεις συνολικής αξίας 3.800 ευρώ, ενώ ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί ανέρχεται σε 900 ευρώ.

Οι παραβάσεις εντοπίστηκαν σε μια από τις πιο κεντρικές και δημοφιλείς περιοχές της Ρόδου, όπου η κίνηση είναι συνεχής και η παρακολούθηση από τις αρχές αδιάκοπη.

Παρά τη δημοφιλία και την υψηλή επισκεψιμότητα, η επιχείρηση απέφυγε τη νόμιμη καταγραφή μεγάλου μέρους των εσόδων της, υπονομεύοντας την οικονομική διαφάνεια.