Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 65% της Skyline στην κοινοπραξία Dimand-Premia-EBRD

Την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του 65% της Skyline από την Alpha Bank, στην επενδυτική κοινοπραξία Dimand – Premia – EBRD γνωστοποιήσαν Alpha Bank, Dimand και Premia.

Ο όμιλος Alpha Bank διατηρεί συμμετοχή 35% στη Skyline.

Η ανακοίνωση της Alpha Bank:

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης με ημερομηνία 6 Φεβρουαρίου 2023, η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (η “Alpha Holdings”), 100% μητρική εταιρεία της Alpha Τράπεζα Α.Ε. (η “Alpha Bank”), ανακοινώνει ότι η Alpha Bank, μέσω της 100% θυγατρικής της Alpha Group Investments Limited, ολοκλήρωσε την πώληση του 65% της συμμετοχής της στη Skyline Ακίνητα Μονοπρόσωπη Α.Ε. (η “Skyline”) στην P&E Investments Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης και Ανάπτυξης Ακινήτων (η “P&E”), επενδυτική εταιρεία υπό τον έλεγχο της Dimand S.A., της Premia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development) (η «Συναλλαγή»).

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής σηματοδοτεί το πέρας της μεγαλύτερης συναλλαγής χαρτοφυλακίου ακινήτων που πραγματοποιήθηκε υπό όρους ανοιχτής αγοράς στην Ελλάδα τα τελευταία έτη. Η περίμετρος της Συναλλαγής Skyline αποτελείται από χαρτοφυλάκιο ακινήτων διαφόρων χρήσεων, συμπεριλαμβανομένων γραφείων, εμπορικών ακινήτων, κατοικιών και βιομηχανικών ακινήτων ή ακινήτων υλικοτεχνικής υποστήριξης (logistics). Η αρχική περίμετρος με αξία κτήσεως Ευρώ 0,4 δισ. περίπου, σε συνέχεια εξαιρέσεων συγκεκριμένων ακινήτων και πωλήσεων σε τρίτα μέρη, έχει μειωθεί σε Ευρώ 0,3 δισ. περίπου (460 ακίνητα).

Το χαρτοφυλάκιο είτε θα ανακαινιστεί και θα διατεθεί εκ νέου για χρήση ενοικίασης είτε θα πωληθεί απευθείας στην αγορά. Η περίμετρος περιλαμβάνει Ευρώ 0,2 δισ. περίπου ανακτηθέντα περιουσιακά στοιχεία, με αποτέλεσμα η Alpha Bank να διατηρεί, μετά από τη συναλλαγή Skyline, ένα από τα χαμηλότερα αποθέματα ανακτηθέντων περιουσιακών στοιχείων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Στο πλαίσιο της Συναλλαγής, η Alpha Real Estate Services Α.Ε. (“ARES”), η εισηγμένη εταιρεία διαχείρισης ακινήτων, σύναψε αρχική επταετή Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Ακινήτων με τη Skyline.

Η ARES, αξιοποιώντας το μακροχρόνιο και επιτυχημένο ιστορικό επιδόσεών της, θα παράσχει υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων και εγκαταστάσεων, μεσιτείας, τεχνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαχείρισης έργων. Η Axia Ventures Group Ltd και ο τομέας Investment Banking της Alpha Bank ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Alpha Bank. Η White & Case LLP παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες επί διεθνών νομικών ζητημάτων, ενώ η δικηγορική εταιρεία «Karatzas & Partners» επί ζητημάτων ελληνικού δικαίου.

Η ανακοίνωση της Dimand:

Σε συνέχεια της από 6.2.2023 σχετικής ανακοίνωσης, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία DIMAND AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ («Dimand») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικών κανονισμών, καθώς και του ν.3556/2007 περί δημοσιοποίησης ρυθμιζόμενων πληροφοριών ότι ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 65% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Skyline Real Estate Single Member S.A. («Skyline») από την Alpha Group Investments Ltd («AGI») του Ομίλου Alpha Bank στο επενδυτικό σχήμα «P&E INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» («Επενδυτική Κοινοπραξία»). Ο Όμιλος της Alpha Bank διατηρεί συμμετοχή 35% στη Skyline.

H Dimand μετέχει κατά 55% στην Επενδυτική Κοινοπραξία, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας, κατά 51%, Metrinwood Ltd («Metrinwood»), ενώ οι Premia Properties ΑΕΕΑΠ και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development – «EBRD») μετέχουν στην Επενδυτική Κοινοπραξία κατά 25% και 20%, αντίστοιχα.

Η συναλλαγή αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πλέον σύνθετες συναλλαγές ακινήτων στην Ελλάδα. Η ολοκλήρωσή της έρχεται μετά από διάστημα 22 μηνών, εντός του οποίου ωστόσο έλαβαν χώρα εντατικές ενέργειες ωρίμανσης, ενεργητικής διαχείρισης και προώθησης ακινήτων στην αγορά, με θετικά αποτελέσματα τόσο από οικονομικής απόψεως όσο και από απόψεως διαχείρισης κινδύνου. Συνεπεία αυτού, το αρχικό χαρτοφυλάκιο συνολικής αξίας κτήσης €438 εκ., μετά την εξαίρεση από την περίμετρο καθώς και την πώληση ακινήτων, διαμορφώθηκε και περιλαμβάνει 460 ακίνητα με συνολική αξία κτήσης €298 εκατ. Με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο τα εν λόγω ακίνητα διαχωρίζονται σε αυτά προς πώληση και αυτά προς διακράτηση, τα οποία αποτελούν τα σημαντικότερα και υψηλότερης αξίας ακίνητα του χαρτοφυλακίου.

Σημειώνεται επίσης ότι στο πλαίσιο της συναλλαγής η Alpha Bank χρηματοδοτεί την Skyline μέσω κάλυψης ομολογιακού δανείου έως του ποσού των €156 εκ. και παραμένει μισθωτής σε τμήματου χαρτοφυλακίου.

Παράλληλά η Alpha Real Estate Services («ARES») θα παρέχει υπηρεσίες asset management και οι Dimand και ARES θα παρέχουν από κοινού υπηρεσίες development management για την αξιοποίηση ακινήτων σημαντικού μεγέθους προς διακράτηση. Διευθύνων Σύμβουλος της Skyline αναλαμβάνει ο Δημήτρης Ράπτης, με πολυετή εμπειρία στον διεθνή χώρο του real estate και θητεία στη Deutsche Bank, RREEF και Globalworth.

Η συναλλαγή αναμένεται να έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Για τη Dimand σηματοδοτεί μία στρατηγική διεύρυνση του αντικειμένου της ανάπτυξης και μεταβίβασης επενδυτικών ακινήτων, μέσω συμμετοχής της σε ένα επενδυτικό σχήμα το οποίο προορίζεται για διακράτηση ακινήτων εισοδήματος, με σημαντικές συνέργειες.

Ως σύμβουλοι της Επενδυτικής Κοινοπραξίας για την ολοκλήρωση της συναλλαγής ενήργησαν οι PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. (PwC) (Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος), Sullivan & Cromwell (νομικός σύμβουλος για θέματα αλλοδαπού δικαίου) και Ποταμίτης-Βεκρής (νομικός σύμβουλος για θέματα Ελληνικού δικαίου).

Η ανακοίνωση της Premia:

Σε συνέχεια της από 6.2.2023 σχετικής ανακοίνωσης, η Premia Properties A.E.E.A.Π. («PREMIA») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 65% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Skyline Real Estate Single Member S.A. («SKYLINE») από την Alpha Group Investments Ltd του Ομίλου ALPHA BANK, στο επενδυτικό σχήμα «P&E INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» («Επενδυτική Κοινοπραξία»), (η «Συναλλαγή»). Ο όμιλος ALPHA BANK θα διατηρήσει συμμετοχή 35% στη SKYLINE.

Η PREMIA συμμετέχει στην Επενδυτική Κοινοπραξία με ποσοστό 25% ενώ με 55% συμμετέχει ο Όμιλος DIMAND και με 20% η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development – “EBRD”). Η Συναλλαγή αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πλέον σύνθετες συναλλαγές ακινήτων στην Ελλάδα.

Η ολοκλήρωση της έρχεται μετά από μια μακρά περίοδο εντατικών ενεργειών ωρίμανσης των ακινήτων καθώς και ενεργητικής διαχείρισης και προώθησης ακινήτων στην αγορά. Ως αποτέλεσμα, το χαρτοφυλάκιο της SKYLINE διαφοροποιήθηκε σε σχέση με το αρχικό συνολικής αξίας κτήσης € 438 εκατ. και, μετά την εξαίρεση από την περίμετρο καθώς και την πώληση ακινήτων, περιλαμβάνει 460 ακίνητα συνολικής αξίας κτήσης € 298 εκατ., διαφόρων χρήσεων (όπως γραφεία, εμπορικά καταστήματα, κατοικίες κ.α.).

Μέρος του χαρτοφυλακίου είναι ήδη μισθωμένο, ενώ τα υπόλοιπα ακίνητα προορίζονται, εν μέρει για ανακατασκευή ή/και επανατοποθέτηση στην αγορά προς εκμετάλλευση, και εν μέρει προς πώληση. Επίσης, η ALPHA BANK παραμένει ως μισθωτής σε μέρος του χαρτοφυλακίου ενώ υποστηρίζει χρηματοδοτικά τη SKYLINE μέσω μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης ύψους έως € 156 εκατ. Για την PREMIA, η ολοκλήρωση της Συναλλαγής επιβεβαιώνει τη στρατηγική της δέσμευση στην υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων και στη δημιουργία ισχυρών συνεργασιών με εγνωσμένου κύρους, θεσμικούς συνεταίρους.

Ως σύμβουλοι της Επενδυτικής Κοινοπραξίας για τη Συναλλαγή ενήργησαν οι PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. (PwC) (Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος), Sullivan & Cromwell (νομικός σύμβουλος για θέματα αλλοδαπού δικαίου) και ΠοταμίτηςΒεκρής (νομικός σύμβουλος για θέματα Ελληνικού δικαίου).