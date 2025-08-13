Πολιτική προστασία – χρήσιμες οδηγίες: Τι πρέπει να κάνετε αν σας πλησιάζει η φωτιά

Η πολιτική προστασία εξέδωσε οδηγίες για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών σε περίπτωση που βρίσκεστε στην ύπαιθρο, για τις πράξεις που πρέπει να κάνετε αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα ή κοντά σε δάσος, αν αντιληφθείτε πυρκαγιά, αν η πυρκαγιά πλησιάζει ή έχει φτάσει στο σπίτι σας, αν παραμείνετε στο σπίτι, αν το σπίτι είναι ξύλινο, αν διαταχθεί απομάκρυνση και μόλις περάσει η πυρκαγιά.

Σε περίπτωση που βρίσκεστε στην ύπαιθρο, προετοιμαστείτε!

Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τους θερινούς μήνες

κατά τους θερινούς μήνες Μην ανάβετε υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα το καλοκαίρι

το καλοκαίρι Αποφύγετε εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (π.χ. ηλεκτροκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες)

(π.χ. ηλεκτροκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες) Μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα

Μην αφήνετε τα σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κίνδυνου

Αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα ή κοντά στο δάσος

Δημιουργήστε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι καθαρίζοντας σε ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα και φύλλα, τις πευκοβελόνες και τα κλαδιά

Κλαδέψτε τα δένδρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, ανάλογα με την ηλικία και την κατάστασή τους

ανάλογα με την ηλικία και την κατάστασή τους Απομακρύνετε τα ξερά κλαδιά από τα δένδρα και τους θάμνους

Μην αφήνετε τα κλαδιά των δένδρων να ακουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια του σπιτιού. Κλαδέψτε τα αφήνοντας απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων από το σπίτι

Κλαδέψτε τα αφήνοντας απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων από το σπίτι Αραιώστε τη δενδρώδη βλάστηση έτσι ώστε τα κλαδιά του ενός δένδρου να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα από τα κλαδιά του άλλου . Για ακόμη μεγαλύτερη προστασία απομακρύνουμε τη δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση γύρω από το κτίσμα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων, εφόσον οι εργασίες καθαρισμού της φυσικής βλάστησης που επιβάλλονται για την προστασία των κτιρίων δεν προσκρούουν σε καμία περίπτωση στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας

. Για ακόμη μεγαλύτερη προστασία απομακρύνουμε τη δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση γύρω από το κτίσμα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων, εφόσον οι εργασίες καθαρισμού της φυσικής βλάστησης που επιβάλλονται για την προστασία των κτιρίων δεν προσκρούουν σε καμία περίπτωση στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας Μην τοποθετείτε πλαστικές υδρορροές ή σωλήνες στους τοίχους του σπιτιού

Μην τοποθετείτε παραθυρόφυλλα από εύφλεκτα υλικά στα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες

Φροντίστε ώστε τα καλύμματα στις καμινάδες και τους αεραγωγούς του σπιτιού να είναι από άφλεκτο υλικό ώστε να μην διεισδύσουν σπίθες

ώστε να μην διεισδύσουν σπίθες Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο σπίτι

Τοποθετείτε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους

Μην κατασκευάζετε ακάλυπτες δεξαμενές καυσίμου κοντά στο σπίτι

Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και φροντίζετε για τη συντήρησή τους

και φροντίζετε για τη συντήρησή τους Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλετε να προστατεύσετε

Εξοπλιστείτε με μια δεξαμενή νερού, μια απλή αντλία που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και ένα σωλήνα νερού

Μόλις αντιληφθείτε μια πυρκαγιά:

Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία (τηλ.199) και δώστε σαφείς πληροφορίες για:

– την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε,

– την τοποθεσία, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς

– το είδος της βλάστησης που καίγεται

Αν η πυρκαγιά πλησιάζει στο σπίτι σας:

Διατηρήστε την ψυχραιμία σας

σας Μεταφέρετε όλα τα εύφλεκτα υλικά από τον περίγυρο του κτιρίου σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους

Κλείστε όλες τις διόδους (καμινάδες, παράθυρα, πόρτες κλπ.) έτσι ώστε να μην διεισδύσουν οι καύτρες στο εσωτερικό του σπιτιού

(καμινάδες, παράθυρα, πόρτες κλπ.) έτσι ώστε να μην διεισδύσουν οι καύτρες στο εσωτερικό του σπιτιού Κλείστε τις παροχές φυσικού αερίου και υγρών καυσίμων μέσα και έξω από το σπίτι

Μαζέψτε τις τέντες στα μπαλκόνια και στα παράθυρα

Διευκολύνετε την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων ανοίγοντας την πόρτα του κήπου

Τοποθετήστε σκάλα στην εξωτερική πλευρά του σπιτιού , αντίθετα από την κατεύθυνση της πυρκαγιάς ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στη στέγη

, αντίθετα από την κατεύθυνση της πυρκαγιάς ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στη στέγη Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσματος και απλώστε τους , ώστε να καλύπτεται η περίμετρος του σπιτιού

, ώστε να καλύπτεται η περίμετρος του σπιτιού Αν η ορατότητα είναι μειωμένη, ανάψτε τα εσωτερικά και τα εξωτερικά φώτα του για να γίνεται ορατό μέσα από τους καπνούς

Αν η πυρκαγιά έχει φτάσει στο σπίτι σας:

Μην εγκαταλείπετε το κτίριο εκτός αν η διαφυγή σας είναι πλήρως εξασφαλισμένη.

εκτός αν η διαφυγή σας είναι πλήρως εξασφαλισμένη. Μην μπαίνετε μέσα σε αυτοκίνητο. Η πιθανότητα επιβίωσης σε ένα σπίτι κατασκευασμένο από άφλεκτα υλικά είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη σε ένα αυτοκίνητο που βρίσκεται σε καπνούς και φλόγες.

Αν παραμείνετε στο σπίτι:

– Κλείστε καλά τις πόρτες και τα παράθυρα

– Φράξτε τις χαραμάδες με βρεγμένα πανιά, για να μην μπει μέσα ο καπνός

– Απομακρύνετε τις κουρτίνες από τα παράθυρα

– Μεταφέρετε στο εσωτερικό των δωματίων τα έπιπλα που βρίσκονται κοντά στα παράθυρα και τις εξωτερικές πόρτες

– Κλείστε τις ενδιάμεσες πόρτες για να επιβραδύνετε την εξάπλωση της πυρκαγιάς

– Γεμίστε την μπανιέρα, τους νιπτήρες και τους κουβάδες με εφεδρικό νερό

– Συγκεντρωθείτε όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο

– Φροντίστε να υπάρχει φακός και εφεδρικές μπαταρίες μαζί σας, σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος

Αν διαταχθεί οργανωμένη απομάκρυνση

Σε περίπτωση που, διαταχθεί οργανωμένη απομάκρυνση ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες των αρχών

Σε περίπτωση που, το σπίτι σας είναι ξύλινο αναζητήστε καταφύγιο

Μόλις περάσει η πυρκαγιά: