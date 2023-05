Ο επιτοκιακός... αναβρασμός, οι τραπεζικές αποτιμήσεις και η... εκλογική αποχή των ξένων από το ΧΑ

Ακόμα πιο ψηλά τα επιτόκια η ΕΚΤ.

Πλέον, στο 3,75% το βασικό επιτόκιο και στο 4% το οριακής χρηματοδότησης (σχετικό θέμα του fpress). H μικρότερη αύξηση των τελευταίων 10 μηνών, πλην όμως η επικεφαλής της ΕΚΤ ήταν σαφής "...ο υποκείμενος πληθωρισμός παραμένει επίμονα υψηλός, υπάρχει ακόμη δρόμος να διανυθεί..." Τι μπορεί να σημαίνει αυτό πρακτικά; Πως στην συνεδρίαση της 15ης Ιουνίου το δ.σ θα αποφασίσει ακόμη μία αύξηση-πιθανότατα 25 μ.β- ενώ με τον πληθωρισμό- και λόγω καλοκαιριού υψηλό- δύσκολα θα αποφευχθεί και άλλη μία στην συνεδρίαση της 27ης Ιουλίου. Αύγουστο, ευτυχώς δεν συνεδριάζει το δ.σ, οι Γερμανοί και οι συν αυτώ πηγαίνουν στις διακοπές τους, με το ερώτημα εύλογο να μετατίθεται για τον Σεπτέμβριο.

Στις 14 Σεπτεμβρίου η πρώτη φθινοπωρινή συνεδρίαση και μακάρι να μην χρειαστεί να φθάσουν μέχρι τότε οι hawkish με πιέσεις και για άλλη μία αύξηση. Κρίνοντας από το γεγονός πως, όπως είπε η ίδια η Γαλλίδα η (χθεσινή) απόφαση για 25 μ.β ήταν σχεδόν ομόφωνη. Κάποιοι ( ; ) τάχθηκαν υπέρ αύξησης 50 μ.β, να υποθέσω έναν σίγουρα, τον Γιοακίμ Νάγκελ της Bundesbank αλλά και τον Φίλιπ Λέϊν. Θυμίζω ο συγκεκριμένος- executive member στο boarding council, μάλιστα- ήταν ο οικονομολόγος ο οποίος είχε παρασύρει την Κριστίν Λαγκάρντ στη μνημειώδη εκτίμηση της περί...προσωρινού πληθωρισμού. Από τα ωραία, στο επίσημο site της ECB.europa.eu-ενότητα about- ως πρώτο θέμα βλέπεις το We keep inflation under control. Τόσο καλά. Εν τω μεταξύ από τότε που, το Bloomberg εισήγαγε τον όρο του "πληθωρισμού απληστίας" - greedflation- στην Φρανκφούρτη τρέχουν και δεν φτάνουν.

================================================

Η κρίση αξιοπιστίας στην Wall Street και η απουσία Ντράγκι

Εν τω μεταξύ νέες απώλειες χθες βράδυ στην Wall Street, υπό το βάρος νέων ρευστοποιήσεων με αφορμή δημοσιεύματα και για άλλη regional τράπεζα μετά την PacWest σε κίνδυνο. Ενδεικτικά 2 ονόματα δυνητικά sell off-short, Valley National και Zions. Short, πολύ short μόνο την Πέμπτη οι shortάκηδες έκαναν "ταμείο" 378,9 δισ.$ Προσώρας η κρίση στις ΗΠΑ δεν έχει προσλάβει συστημικό χαρακτήρα- όπως τον Φεβρουάριο του 2008 με την Bear Stearns και λίγους μήνες αργότερα- Σεπτέμβριο- με την Lehman.

Ωστόσο η εκροή καταθέσεων συνεχίζεται με σταθερό ρυθμό, όχι μόνο επειδή οι τράπεζες δεν δίνουν ικανοποιητικά επιτόκια λ.χ. στην Ευρώπη, αλλά και γιατί είναι κρίση αξιοπιστίας που έχει ξεκινήσει από την περιφέρεια. Το θέμα είναι να μην αρχίσουν οι "τιμολογήσεις" σε τρέχουσες αξίες ομολόγων που λήγουν το 2024. Να μην διαχυθεί το πρόβλημα στα ασφαλιστικά/συνταξιοδοτικά ταμεία. -Δυστυχώς Μάριο Ντράγκι δεν υπάρχει.

===================================================

Εκλογο-απέχουν οι ξένοι από το ΧΑ

Σε (προ) εκλογική αποχή οι ξένοι-στην πλειονότητά τους- από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ενδέκατη σερί συνεδρίαση με τζίρο χαμηλότερο των 100 εκατ. χθες Πέμπτη. Για ακόμη μία-πολλοστή- συνεδρίαση σε μόλις μία 5άδα μετοχών το 57% της μικτής αξίας συναλλαγών. Πειραιώς, Mytilineos, ΟΠΑΠ, Alpha Bank και Jumbo. -To βλέπουμε και αυτό, την "ψαλίδα" στην αποτίμηση ΟΤΕ και ΟΠΑΠ να κλείνει σε μόλις λίγα εκατ. Γιατί; η μετοχή του ΟΤΕ χάνει 8,70% από την αρχή του έτους, του ΟΠΑΠ κερδίζει 19,43% στο ίδιο διάστημα. Στα 5,776 δισ. ( ! ) η χρηματιστηριακή αξία του ΟΤΕ, στα 5,740 δισ. του ΟΠΑΠ. Ποιος το φανταζόταν, για τον ΟΤΕ. -Στα 10,463 δισ. η Coca Cola/3E δλδ 2ΧΟΤΕ.

Συγκρίνοντας αποτιμήσεις, με άνοδο 6,36% στην εβδομάδα η Πειραιώς αποτιμάται 2,888 δισ. χωρίς μεταβολή η Alpha Bank περιορίζεται στα 2,729 δισ. με συνέπεια να την προσπερνά η πρώτη που ανεβαίνει στην 9η θέση. Χρήστος Μεγάλου vs Βασίλης Ψάλτης = 1. Ξανά πλησιάζει τα 3 δισ. η αποτίμηση της Πειραιώς. Πλησιάζει και η 11η Μάη που, η Morgan Stanley θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της (3μηνιαίας) αναθεώρησης των δεικτών MSCI. Ολο και ξανά πλησιάζει προς τον MSCI Greece Standard. Από τους στόχους έτους για τον CEO της Πειραιώς και το team του.

Η αγορά "τιμώρησε" τον Κυριακούλη. Δυσάρεστη έκπληξη τα αποτελέσματα 2022 της εταιρείας, καθώς οι ζημίες διευρύνθηκαν στα 2,9 από 2,13 εκατ. (2021). Αυτό είχε ως συνέπεια να εκτυλιχθεί ένα sell off στο χαρτί, με συναλλαγές 115.887 τμχ τις περισσότερες των τελευταίων 4 ετών.