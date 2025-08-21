Motor Oil: Ελκυστική η μετοχή λέει η Optima bank - Τι "βλέπει" από το δεύτερο 3μηνο

Επαναλαμβάνει τη σύσταση «Αγορά», με την τιμή στόχο να παραμένει στα 29,90 ευρώ.

Οι σταθερές επιδόσεις και οι θετικές προοπτικές αναμένεται να επιβεβαιωθούν για την Motor Oil κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του β’ 3μηνου του 2025 στις 27 Αυγούστου, με την Optima Bank να χαρακτηρίζει ελκυστικά τα επίπεδα στα οποία διαπραγματεύεται η μετοχή.

Η Optima Bank, εκτός από την επίδραση των αποθεμάτων και των έκτακτων γεγονότων, αναμένει τα προσαρμοσμένα EBITDA να διαμορφωθούν στα 223 εκατ. ευρώ (-22,8% σε σχέση με πέρυσι, λόγω δύσκολων συγκριτικών στοιχείων) και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στα 101 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τα 172 εκατ. ευρώ του 2ου τριμήνου του 2024.

Υποθέτοντας μια απώλεια αποθεμάτων ύψους 40 εκατ. ευρώ, προβλέπει EBITDA σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ στα 183 εκατ. ευρώ (-35,6% σε ετήσια βάση) και καθαρά κέρδη στα 69 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με τα 168 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους.

Παράλληλα, αναμένει θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) περίπου 100 εκατ. ευρώ για το τρίμηνο, με το καθαρό χρέος να διαμορφώνεται κοντά στα 2 δισ. ευρώ, από 2,06 δισ. ευρώ το 1ο τρίμηνο του 2025 και 1,7 δισ. ευρώ το 2024 (σημειώνεται ότι η πληρωμή μερίσματος πραγματοποιήθηκε το 3ο τρίμηνο του 2025).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Motor Oil διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή με έναν ελκυστικό δείκτη P/E 6,1x για το 2025, περίπου 23% χαμηλότερα σε σχέση με τον μέσο P/E του 7,9x, η Optima Bank επαναλαμβάνει τη σύσταση «Αγορά», με την τιμή στόχο να παραμένει στα 29,90 ευρώ.

Διύλιση

Η απόδοση του τομέα κατά τη διάρκεια του τριμήνου χαρακτηρίζεται από α) τη βελτίωση της δραστηριότητας σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (αν και χαμηλότερη σε σχέση με το πολύ ισχυρό 2ο τρίμηνο του 2024), β) την αρνητική κίνηση των νομισμάτων και γ) τη χαμηλότερη παραγωγή του διυλιστηρίου μετά το περιστατικό της φωτιάς τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους (η Optima Bank αναμένει ποσοστό εκμετάλλευσης κοντά στο 80%).

Συγκεκριμένα, υπολογίζει τα μεικτή περιθώρια της Motor Oil στα 9,4 δολάρια/βαρέλι από 8,9 δολάρια/βαρέλι το 1ο τρίμηνο του 2025 και 14,6 δολάρια/βαρέλι το 2ο τρίμηνο του 2024. Οι κινήσεις του νομίσματος δείχνουν έναν ασθενέστερο δολάριο σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2024. Σχετικά με τις δραστηριότητες του διυλιστηρίου, αναμένει ότι αυτό λειτούργησε στο ~80% της ικανότητας του κατά το τρίμηνο, με όγκο πωλήσεων διυλιστηρίου στις 2,5 εκατ. τόνους και συνολικές πωλήσεις 3 εκατ. τόνους, μειωμένα κατά ~20% σε σχέση με πέρυσι.

Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και άλλα

Η αυξανόμενος ανταγωνισμός και οι υψηλότερες τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας (οι οποίες συνήθως πιέζουν τα περιθώρια λιανικής) αναμένεται να έχουν προσφέρει χαμηλότερα premium στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της NRG της Motor Oil.

Αναφορικά με τις ΑΠΕ, η Optima Bank αναμένει πιο αδύναμους παράγοντες ανέμου και αυξημένες περικοπές στην παραγωγή από την ικανότητα 839 MW, περιορίζοντας την κερδοφορία. Αναμένει ότι η P&G θα έχει παράξει EBITDA ύψους 28 εκατ. ευρώ, με σταθερή ετήσια βάση.