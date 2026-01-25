Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους η παράδοση του Ε65

Ο Ε65 αποτελεί κομβική υποδομή για την περιφερειακή ανάπτυξη

Με ταχείς ρυθμούς προχωρά η κατασκευή και του βόρειου οδικού τμήματος που θα συνδέει την κεντρική Ελλάδα με την Εγνατία φέρνοντας πιο κοντά στην υπόλοιπη χώρα την Δυτική Μακεδονία.

Το συνολικό μήκος του Ε65 είναι 182,1 χλμ. και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι περίπου 1,4 δισ. ευρώ

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα εθνικά οδικά έργα της χώρας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ολοκληρώνει έναν κρίσιμο οδικό άξονα από τη Λαμία έως τον κόμβο της Εγνατίας Οδού στα Γρεβενά.

«Ο Ε65 αποτελεί κομβική υποδομή για την περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς βγάζει από την απομόνωση περιοχές της ενδοχώρας, ενισχύει την οδική ασφάλεια και μειώνει τους χρόνους μετακίνησης» δήλωσε στην πρόσφατη συνέντευξη του στο ΑΠΕ ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία:

Η συνολική πρόοδος κατασκευής του έργου βρίσκεται στο 90,26%

Σε κατασκευή βρίσκονται τα τελευταία 46 χλμ. στο βόρειο τμήμα του οδικού άξονα

Το χρονοδιάγραμμα παράδοσης είναι μέσα α’ εξάμηνο 2026.

Οι σήραγγες έχουν κατασκευαστεί στο 99,89%

Οι γέφυρες στο 99,25%

Οι χωματουργικές εργασίες έχουν εκτελεστεί στο 99%, και τα Ασφαλτικά στο 71,12%