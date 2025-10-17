Στο άρμα του παγκόσμιου sell off το Χρηματιστήριο - Πέμπτη μέρα ισχυρών απωλειών

Στα χαμηλότερα επίπεδα από τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου ο ΓΔ

Ήταν κακό το κλίμα, ήρθε και το νέο μέτωπο από την άλλη όχθη του Ατλαντικού και χάθηκαν εν τέλει οι 2.000 μονάδες στη Λ. Αθηνών.

Σε βαθύ κόκκινο και οι υπόλοιπες αγορές, καθώς αυξάνεται η ανησυχία για τις περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ και τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ της Ουάσινγκτον και του Πεκίνου. Πρόσθετο «βαρίδι» αποτελεί η φορολόγηση των ιταλικών τραπεζών.

Σχεδόν 100 μονάδες είχε χάσει το Χρηματιστήριο Αθηνών κατά το προηγούμενο 4ήμερο, το οποίο μεταφράζεται σε απώλειες σχεδόν -4,6%. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να κινείται πλέον σε αρνητικά εδάφη εντός του Οκτωβρίου (-1%), θέτοντας υπό απειλή το σερί των 11 διαδοχικών μηνών ανόδου. Με βάση το χθεσινό κλείσιμο, τα φετινά κέρδη του ΧΑ διαμορφώνονται σε +37%.

Το διεθνές κύμα πωλήσεων με επίκεντρο τις τράπεζες βρίσκει το Χρηματιστήριο Αθηνών στη χειρότερη στιγμή του, καθώς το τετραήμερο «σφυροκόπημα» βρίσκει συνέχεια για πέμπτη ημέρα και αγορά φαίνεται να χάνει το «ψυχολογικό φράγμα» των 2.000 μονάδων.

Την ίδια ώρα, οι ευρωαγορές που μέχρι χθες έδειχναν να ξεπερνούν τις ανησυχίες για αναζωπύρωση του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ – Κίνας, κινούνται σήμερα σε βαθύ κόκκινο στον απόηχο του χθεσινού αρνητικού κλεισίματος των δεικτών της Wall Street, καθώς οι ανησυχίες για την υγεία αμερικανικών περιφερειακών τραπεζών έπληξαν τον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό κλάδο.

O Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώνεται στις 1.964,88 μονάδες σημειώνοντας ισχυρή πτώση 2,4% με την αξία των συναλλαγών στα 48 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 2,58%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,4%. Ο τραπεζικός δείκτης βουλιάζει κατά 4,11%.

Τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Πειραιώς, της Optima Bank, της Eurobank, της Aktor, της Κύπρου, της Εθνικής και της Alpha Bank. Στήριξη στην αγορά δίνουν οι μετοχές της Coca Cola HBC και της Ελλάκτωρ, η οποία ενισχύεται ενόψει προσωρινού μερίσματος.

Την ίδια ώρα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 χάνει 1,7%.Οι επιπτώσεις από τον τραπεζικό τομέα των ΗΠΑ και τις ευρωπαϊκές τράπεζες με τον δείκτη Stoxx Europe 600 Banks να σημειώνει πτώση περίπου 2,8%. Ο γερμανικός DAX σημειώνει βουτιά 2,1%, ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί σε ποσοστό 1%, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο χάνει 1,5% και ο ιταλικός FTSE MIB σημειώνει βουτιά 1,95%.