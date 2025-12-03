Fitch: Στον ισχυρό πυρήνα της Ευρώπης η Ελλάδα το 2026 – Πλεονάσματα και μεγάλη μείωση χρέους

Οικονομίες με μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο, όπως η Γερμανία, η Δανία και η Σουηδία, καταγράφουν σοβαρή επιδείνωση λόγω της εκτίναξης των αμυντικών δαπανών

Άκρως αισιόδοξη είναι η έκθεση του οίκου Fitch για την ελληνική οικονομία ενόψει του 2026.

Η Ευρώπη αν και παρουσιάζει αργή αλλά αξιοσημείωτη αντοχή, φαίνεται πως εξελίσσεται σε μια αγορά «δύο ταχυτήτων».

Oι περισσότερες οικονομίες βλέπουν τα δημοσιονομικά τους να πιέζονται, ωστόσο η Ελλάδα τοποθετείται στον στενό πυρήνα των χωρών που θα καταφέρουν να διατηρήσουν πλεονάσματα και να συνεχίσουν τη μείωση του χρέους.

Με βάση την έκθεση του οίκου, η Ελλάδα θα εμφανίσει τη μεγαλύτερη μείωση χρέους στην Ευρώπη την περίοδο 2019–2026, άνω των 40 ποσοστιαίων μονάδων σε όρους ΑΕΠ.

Στο δημοσιονομικό πεδίο, το σκηνικό είναι σαφώς πιο δύσκολο. Η Fitch διαπιστώνει ότι οι πιέσεις στις δαπάνες αυξάνονται γρηγορότερα απ’ ό,τι αναμενόταν, με αιχμή την άμυνα και το κόστος γήρανσης.

Το έλλειμμα της ΕΕ προβλέπεται να φτάσει το 2,7% του ΑΕΠ το 2026, ενώ το αντίστοιχο της Ευρωζώνης θα κινηθεί κοντά στο 3%.

Ελλάδα, Κύπρος και Ιρλανδία

Εδώ όμως αποτυπώνεται και η μεγάλη εικόνα των «δύο ταχυτήτων». Στις προβλέψεις της Fitch, μόνο η Ελλάδα, η Κύπρος και η Ιρλανδία εμφανίζονται με καθαρά δημοσιονομικά πλεονάσματα το 2026, ενώ η Πορτογαλία προσεγγίζει την ισορροπία.

Κοινό σημείο μεταξύ αυτών των χωρών, σύμφωνα με τον οίκο, είναι η βαθιά προσαρμογή των προηγούμενων ετών και η σταθερή δέσμευση σε πρωτογενή πλεονάσματα ακόμη και μέσα στις κρίσεις της πανδημίας και του πολέμου στην Ουκρανία.

Αντίθετα, οικονομίες με μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο, όπως η Γερμανία, η Δανία και η Σουηδία, καταγράφουν σοβαρή επιδείνωση λόγω της εκτίναξης των αμυντικών δαπανών.

Για τη Γερμανία, η Fitch προβλέπει έλλειμμα άνω του 4% του ΑΕΠ τα επόμενα χρόνια, επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί από την εποχή της επανένωσης.

Στην περίπτωση της Ιταλίας και της Ισπανίας, ο οίκος βλέπει περιορισμένους δημοσιονομικούς κινδύνους παρά το υψηλό χρέος, λόγω της πολιτικής δέσμευσης της Ιταλίας στη δημοσιονομική σύνεση και της ισχυρής αναπτυξιακής δυναμικής της Ισπανίας. Αντίθετα, Γαλλία, Βέλγιο και Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζουν να εμφανίζουν αδύναμη δημοσιονομική προσαρμογή, ως αποτέλεσμα πολιτικής αστάθειας και κατακερματισμού.