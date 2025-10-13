UBS για Eurobank: Θετική κίνηση η εξαγορά του 80% της Eurolife

Η UBS χαρακτηρίζει την εξαγορά του 80% της Eurolife από τη Fairfax έναντι €813 εκατ. ως «κεφαλαιακά αποδοτική και κερδοφόρα στρατηγική κίνηση» για τη Eurobank, επιβεβαιώνοντας τη σύσταση “αγορά” και με την τιμή στόχο στα €4,10.

Σύμφωνα με την ανάλυση η συναλλαγή αποτιμά τη Eurolife σε δείκτη P/BV στις 1,45 φορές και θεωρείται αυξητική για τα κέρδη ανά μετοχή και τον δείκτη αποδοτικότητας (EPS και ROTE-accretive), καθώς αναμένεται να ενισχύσει τα προ-προβλέψεων κέρδη (PPOP) και τα καθαρά κέρδη κατά περίπου 5%, ενώ θα προσθέσει 100 μ.β. στον δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROTE). Παράλληλα, η συνεισφορά των προμηθειών στα συνολικά έσοδα της Eurobank θα αυξηθεί από 23% σε περίπου 35%, βελτιώνοντας την ποιότητα των επαναλαμβανόμενων εσόδων.

Η Eurolife εκτιμάται ότι θα παράγει ασφαλιστικά ασφάλιστρα €600 εκατ. περίπου το 2025, με μερίδιο αγοράς 21% περίπου στον κλάδο ζωής στην Ελλάδα. Η συναλλαγή θα καταναλώσει περίπου 120 μ.β. CET1, ωστόσο η τράπεζα προτίθεται να κάνει χρήση του «Danish compromise», το οποίο θα προσφέρει ουσιαστική κεφαλαιακή ελάφρυνση.

Η UBS θεωρεί ότι η Eurobank αξιοποιεί υπερβάλλον κεφάλαιο με πειθαρχημένο τρόπο, επιλέγοντας μια εσωτερική εξαγορά που ενισχύει το bancassurance οικοσύστημα της τράπεζας, χωρίς να απαιτεί σημαντική επιπλέον δαπάνη ή νέα ρίσκα ενοποίησης. Σε αντίθεση με την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Πειραιώς, η Eurobank αποκτά τον πλήρη έλεγχο της δικής της ασφαλιστικής, μεγιστοποιώντας τις συνέργειες στο δίκτυο λιανικής και τον πλούσιο πελατειακό της κορμό.

Σε όρους αποτίμησης, η μετοχή της Eurobank διαπραγματεύεται με P/E 8,7 φορές το 2026 και δείκτη P/BV 1,5 φοράς το 2025, ενώ η UBS υπολογίζει βιώσιμο ROTE 17,5% επί προσαρμοσμένου δείκτη εποπτικών κεφαλαίων (CET1) στο 13,5%, επίπεδα που τη διατηρούν ανάμεσα στις κορυφαίες επιλογές του οίκου στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο. Η UBS καταλήγει ότι η εξαγορά της Eurolife είναι ένα «καλό στοίχημα αξιοποίησης πλεονάζοντος κεφαλαίου», που ενισχύει τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία και το return profile της Eurobank, ενώ αφήνει περιθώρια για περαιτέρω διανομές και στοχευμένες εξαγορές στη ΝΑ Ευρώπη.