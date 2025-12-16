Reuters: Έρχεται η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο – Τι προβλέπει

Η Ελλάδα αναμένεται να παρουσιάσει σύντομα έναν εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης για στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο, συνολικού ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ, με στόχο να τερματιστεί η μακροχρόνια διαμάχη σχετικά με τη ραγδαία αύξηση των εξόδων αποπληρωμής που προκάλεσαν οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, όπως ανέφεραν σήμερα Τρίτη δύο πηγές στο Reuters.

Περισσότεροι από 50.000 Έλληνες έλαβαν στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο στα μέσα της δεκαετίας του 2000, δελεασμένοι από τα χαμηλότερα επιτόκια. Σήμερα όμως τα αποπληρώνουν με πολύ μεγαλύτερες δόσεις, καθώς το ελβετικό φράγκο ενισχύθηκε σημαντικά έναντι του ευρώ. Τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο ήταν επίσης ιδιαίτερα δημοφιλή και σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.

Πολλοί Έλληνες δανειολήπτες προσέφυγαν στα δικαστήρια εναντίον των τραπεζών τους, ελπίζοντας να λάβουν αποζημίωση. Οι τελικές αποφάσεις εκκρεμούν ακόμη.

«Η προτεινόμενη ρύθμιση θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες και θα προβλέπει “κούρεμα” από 15% έως 50% στο εναπομείναν υπόλοιπο των δανείων», δήλωσε ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος με γνώση του θέματος, ο οποίος μίλησε στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η ελληνική κυβέρνηση είχε προγραμματίσει να ανακοινώσει μια ρύθμιση το καλοκαίρι, αλλά λόγω πολύπλοκων τεχνικών ζητημάτων, αυτή οριστικοποιήθηκε μόλις τις τελευταίες εβδομάδες, προσθέτει το πρακτορείο. Όπως σημειώνεται, η ρύθμιση θα προβλέπει ευνοϊκή μετατροπή του υπολοίπου των δανείων από ελβετικό φράγκο σε ευρώ, με έκπτωση στην ισοτιμία που θα κυμαίνεται από 15% έως 50%, ανάλογα με το εισόδημα των δανειοληπτών.

Το συνολικό κόστος για τις ελληνικές τράπεζες θα κυμανθεί μεταξύ 400 και 600 εκατ. ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των δανείων που έχουν χορηγήσει και τη συμμετοχή των δανειοληπτών, ανέφεραν ο κυβερνητικός αξιωματούχος και ένας ακόμη παράγοντας του τραπεζικού κλάδου, χωρίς να δώσουν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Το πρόγραμμα θα είναι εθελοντικό, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Σήμερα, από τα περίπου 37.000 στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο που εξακολουθούν να εκκρεμούν, τα 20.000 βρίσκονται ακόμη στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, ενώ τα υπόλοιπα 17.000 είναι μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν περάσει σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων ή έχουν τιτλοποιηθεί μέσω του λεγόμενου προγράμματος «Ηρακλής» για τη μείωση των κόκκινων δανείων, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών.