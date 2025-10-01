Στις κορυφαίες επιλογές της BofA η Eurobank - Τιμή στόχος τα 4,45 ευρώ και σύσταση αγορά

Στις δέκα κορυφαίες επενδυτικές προτάσεις της για την περιοχή της Κεντρικής, Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (CEEMEA) για το τέταρτο τρίμηνο του 2025. τοποθετεί τη μετοχή της Eurobank η BofA. Ο οίκος προτείνει σύσταση «Αγορά» και τιμή στόχο τα 4,45 ευρώ.

Οι αναλυτές της BofA σημειώνουν ότι η Eurobank διαθέτει το πιο διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, χάρη στη σημαντική παρουσία της σε Κύπρο, Βουλγαρία και Σερβία. Η γεωγραφική διασπορά των κερδών λειτουργεί ως αντιστάθμισμα σε περιόδους εγχώριας μεταβλητότητας, προσφέροντας σταθερότητα στο earnings profile.

Παράλληλα, η τράπεζα εμφανίζει από τις υψηλότερες αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων (ROE) στην περιοχή CEEMEA, με διψήφια ποσοστά που ξεπερνούν τις μέσες ευρωπαϊκές επιδόσεις.

«Είμαστε θετικοί όσον αφορά τη διαφοροποίηση σε αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ειδικά για τη Eurobank που εμφανίζει υψηλό NIM και δυναμικό ανάπτυξης, καθώς και για το περιθώριο για περαιτέρω συνέργειες με την Ελληνική Τράπεζα και για την ανοδική τάση του NII και τους δείκτες αποτίμησης που εμφανίζουν discount σε σχέση με την Ευρώπη και δεν αντικατοπτρίζουν τον παραπάνω μέσο όρο δείκτη RoTE 16,6% που εμφανίζει η τράπεζα», εξηγεί ο οίκος

Η BofΑ σημειώνει τα ακόλουθα στοιχεία που «αρέσουν» για τη μετοχή της Eurobank:

• Η ισχυρότερη απόδοση RoTE στην Ελλάδα που δεν εκτιμάται από την αγορά: Η αγορά έχει παραβλέψει την Eurobank, καθώς οι εκπτώσεις της στην Ευρώπη δεν αντικατοπτρίζουν την ικανότητά της να αποφέρει RoTE 16,6% το 2026, υψηλότερο από την Ευρώπη και το υψηλότερο σε σύγκριση με τους ομολόγους της. Η θετική άποψη βασίζεται σε 3 παράγοντες: (1) επεκτείνεται περαιτέρω στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου τόσο η ανάπτυξη όσο και τα περιθώρια κέρδους είναι υψηλότερα σε σύγκριση με την Ελλάδα, (2) μπορεί να αποκομίσει υψηλότερες συνέργειες από ό,τι προβλέπει από την εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας και (3) θα δημιουργήσει αύξηση του καθαρού επιτοκίου εισοδήματος (NII) πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, χάρη στην ισχυρότερη δανειοδότηση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, με πιθανό ανοδικό δυναμικό από τη μείωση του κόστους των καταθέσεων και την ευαισθησία του NII.

• Πολλαπλές δυνατότητες ανοδικής πορείας του καθαρού επιτοκίου: Προβλέπουμε σταθερό μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης του καθαρού επιτοκίου 4% για την περίοδο 2024-2027, πάνω από τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών, χάρη στην προσθήκη της Ελληνικής Τράπεζας. Πιθανή επιπλέον ανοδική πορεία από: 1) τη μείωση της ευαισθησίας του καθαρού επιτοκίου εισοδήματος κατά 35 εκατ. ευρώ (20 εκατ. ευρώ από την Κύπρο) με την καλύτερη αξιοποίηση της πλεονάζουσας ρευστότητας της Ελληνικής (πάνω από 6 δισ. ευρώ) – κάθε 1 δισ. ευρώ που χρησιμοποιείται ισοδυναμεί με 20-25 εκατ. ευρώ σε καθαρό επιτόκιο εισοδήματος, (2) την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη και την πιθανή ένταξη της Κύπρου στο Σένγκεν το 2026, που θα λειτουργήσουν ως καταλύτες για αυξημένη δραστηριότητα και αύξηση των δανείων, και 3) το γεγονός ότι η Eurobank έχει το υψηλότερο κόστος καταθέσεων μεταξύ των ομολόγων της λόγω της εστίασής της σε ιδιώτες πελάτες και στο εξωτερικό, καθώς και το ότι έχει και το μεγαλύτερο δυναμικό μείωσης του κόστους καταθέσεων.

Πιθανοί καταλύτες

• 30 Οκτωβρίου 2025: Αποτελέσματα της Eurobank για το γ’ τρίμηνο του 2025: με (1) τις καμπύλες προθεσμιακών επιτοκίων να είναι υψηλότερες τώρα, (2) την ισχυρή αύξηση των δανείων στην Ελλάδα να διατηρείται, (3) τις συνέργειες της Ελληνικής Τράπεζας για το 2025 να έχουν σε μεγάλο βαθμό υλοποιηθεί και (4) τη Βουλγαρία να πλησιάζει στην ένταξή της στην Ευρωζώνη, πιστεύουμε ότι η Eurobank ενδέχεται να αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τα καθαρά έσοδα από τόκους, τις προσδοκίες για την αύξηση των δανείων και τις συνέργειες της Hellenic Bank για το 2025 και ενδεχομένως το 2026.

• Μεγάλη έκπτωση σε σχέση με την Ευρώπη έναντι RoTE άνω του μέσου όρου της Ευρώπης: Παρά την ανάκαμψη των τελευταίων εβδομάδων, η έκπτωση της Eurobank σε σχέση με την Ευρώπη σε όρους P/TBV και P/E έχει ακόμη περιθώριο να μειωθεί. Η μετοχή της διαπραγματεύεται για το 2026 σε P/TBV 1,2 φορές και P/E 7,5 φορές (έκπτωση 10% / 20%), ενώ το RoTE της 16,6% είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και το υψηλότερο στην Ελλάδα.