Alpha Bank: Ξεκινά το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών - Από €0,29 έως €7 το εύρος τιμής αγοράς

H Alpha Bank ανακοίνωσε την έναρξη της εφαρμογής του προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, με ανώτατο όριο ιδίων μετοχών τις 170.000.000 μετοχές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετοχών της που έλαβε χώρα στις 12 Ιουνίου 2025 ενέκρινε τη θέσπιση του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών για απόκτηση από την Τράπεζα ιδίων υφιστάμενων κοινών μετοχών. Παράλληλα, έγκριση για το εν λόγω πρόγραμμά λήφθηκε και από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στις 11.9.2025 με ισχύ για ένα έτος από τη λήψη της, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του στις 15 Σεπτεμβρίου 2025 ενέκρινε την ανακοίνωση στο επενδυτικό κοινό της πρόθεσης της Τράπεζας για την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος.

Το ανώτατο όριο ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος ανέρχεται σε 170.000.000 μετοχές, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 7,34% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, με εύρος τιμής αγοράς ανά μετοχή από το κατώτατο όριο των Ευρώ 0,29 έως το ανώτατο όριο των Ευρώ 7,00 για περίοδο 15 μηνών, αρχής γενομένης από την αμέσως επόμενη ημέρα από την ημέρα της έγκρισης του Προγράμματος από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση των Μετόχων, δηλ. έως 13.9.2026.

Οι αγορές ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται στη χρηματιστηριακή αγορά και θα τελούν υπό τη διαχείριση της Τράπεζας, ενώ η εκτέλεσή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα πραγματοποιείται μέσω της Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία αποτελεί αδειοδοτημένη εταιρεία επενδυτικών υπηρεσιών.

Οι αγορές ιδίων μετοχών θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, ενώ θα πραγματοποιούνται επίσης λαμβανομένων υπόψη της κεφαλαιακής επάρκειας και της ρευστότητας της Τράπεζας και του Ομίλου της.

Το κόστος για την απόκτηση ιδίων μετοχών στο πλαίσιο του Προγράμματος για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ανωτέρω αναφερόμενη έγκριση από την ΕΚΤ, αναμένεται να μην υπερβεί το μέγιστο ποσό των Ευρώ 223.777.985,29, το οποίο επιμερίζεται (α) στο ποσό των Ευρώ 13.000.000,00 για απόκτηση ιδίων μετοχών που θα διατεθούν σε Μέλη της Διοίκησης και το Προσωπικό της Τράπεζας και των Συνδεδεμένων Εταιρειών της όπως ορίζονται στο άρθρο 32 του Νόμου 4308/2014 και (β) στο ποσό των Ευρώ 210.777.985,29 για την απόκτηση και εν συνεχεία ακύρωση ιδίων μετοχών στο πλαίσιο της συνολικής διανομής μερισμάτων προς τους Μετόχους.