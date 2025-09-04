Alpha Bank: Σε 2,5 δισ. ευρώ το συνολικό χαρτοφυλάκιο για τον τουρισμό

Αντιστοιχεί σε 29% του συνόλου των 8,7 δισ. ευρώ που διατίθενται στον κλάδο, γεγονός που επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της τράπεζας

Η Alpha Bank συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στη στήριξη του ελληνικού τουρισμού, χρηματοδοτώντας έργα που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία για την ελληνική οικονομία, ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και εδραιώνουν το brandname της χώρας μας ως κορυφαίου προορισμού παγκοσμίως, αναδεικνύοντας παράλληλα τον πολιτισμό και τις παραδόσεις διαφόρων εμβληματικών περιοχών ανά την Ελλάδα.

Κάνοντας πράξη τον εταιρικό της Σκοπό «να στηρίζει την πρόοδο στη ζωή και την επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο αύριο», η Τράπεζα συμβάλλει στην αναβάθμιση της τουριστικής εμπειρίας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας του κλάδου, αλλά και στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Επενδύσεις με ισχυρό αποτύπωμα

Το συνολικό χαρτοφυλάκιο της Alpha Bank στον τουρισμό ανέρχεται σήμερα σε €2,5 δισ., αντιστοιχώντας σε 29% του συνόλου των €8,7 δισ. που διατίθενται στον κλάδο , γεγονός που επιβεβαιώνει την ηγετική της θέση.

Το 86% των χρηματοδοτήσεων κατευθύνεται σε ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων, τα οποία αποτελούν τον βασικό πυλώνα της αναβάθμισης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και αντιπροσωπεύουν το 97% των συνολικών υπολοίπων.

Η Alpha Bank δεν περιορίζεται μόνο στη χρηματοδότηση, αλλά προσφέρει και ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα τουριστικών μονάδων, από μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως μεγάλους ξενοδοχειακούς ομίλους. Ειδικότερα, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο, η Τράπεζα αναδεικνύεται ως σημαντικός εταίρος και αρωγός αρκετών μικρών ξενοδοχειακών μονάδων, εξασφαλίζοντας την πρόσβασή τους στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).