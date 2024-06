Alpha Bank: Δίπλα στον επιχειρηματικό κόσμο και την κοινωνία της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλ

Ευρύ κύκλο επαφών με εκπροσώπους επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας καθώς και με στελέχη του Δικτύου της Τράπεζας στις δύο περιοχές είχε η Διοικητική ομάδα της Alpha Bank, με επικεφαλής τον CEO του Ομίλου Βασίλη Ψάλτη. Ειδικότερα, η Διοίκηση της Τράπεζας επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη, τις Σέρρες, την Κατερίνη και τη Λάρισα, περιοχές όπου η Alpha Bank εξυπηρετεί περισσότερες από 24.000 μικρές και 1.500 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χρηματοδοτώντας την τοπική οικονομία με περισσότερα από €1,1 δισ.

Στο πλαίσιο της περιοδείας, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με εταιρικούς Πελάτες που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως η μεταποίηση, η βιομηχανία, ο τουρισμός και το εμπόριο, με τον κ. Ψάλτη να στέλνει ηχηρό μήνυμα στήριξης των σημαντικών αναπτυξιακών προοπτικών που παρουσιάζουν οι κλάδοι αυτοί.

Τον CEO του Ομίλου Alpha Bank συνόδευσαν ο Chief Wholesale Banking Γιάννης Εμίρης, ο Chief Wholesale Trade Lending and Transaction Banking Ευάγγελος Πατρινός, ο Chief Commercial Banking Τηλέμαχος Γεωργάκης, η Commercial Banking Director Μαρίνα Βερυκόκκου, η Wholesale Trade and Food Enterprises Director Αναστασία Γιαννακοπούλου, ο Attica I, Central and Northern Greece Director Γιώργος Ραπανάκης, ο Hospitality Director Μιχάλης Σπυρόπουλος, η Digital Sales and Customer Experience Director Βιργινία Σώκου καθώς και άλλα στελέχη της Τράπεζας από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Στις συναντήσεις με επιχειρηματίες της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, ο CEO του Ομίλου τόνισε τη σημασία που έχει η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, η οποία, όπως είπε, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των δύο περιφερειών, όπου παράγεται σχεδόν το 16% του ΑΕΠ της χώρας. Επιπλέον, ο κ. Ψάλτης ανέλυσε τα πολλαπλά οφέλη που φέρνει τόσο στην Τράπεζα όσο και στους Πελάτες της η στρατηγική συνεργασία με την UniCredit, η οποία, εξήγησε, ανοίγει νέες προοπτικές στους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε εξωστρεφείς κλάδους.

Παράλληλα, στις συζητήσεις ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη επιτάχυνσης των επενδύσεων σε έργα υποδομών, όπως μεταξύ άλλων η αναβάθμιση του λιμένα Θεσσαλονίκης αλλά και η κατασκευή του τμήματος Τρίκαλα – Εγνατία του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), τον οποίο χρηματοδοτεί η Τράπεζα και αναμένεται να δώσει νέα πνοή στην περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά και στη διασύνδεση της χώρας με το εξωτερικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Alpha Bank, μεταξύ άλλων, συμμετέχει στη χρηματοδότηση της εταιρείας Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. για τμήμα του αυτοκινητοδρόμου της ΠΑΘΕ, συνολικού μήκους 264 χλμ.

Κατά την περιοδεία του, ο κ. Ψάλτης επισκέφθηκε Καταστήματα της Alpha Bank σε Σέρρες και Κατερίνη, όπου συνομίλησε με στελέχη του Δικτύου για την έμφαση που δίνει η Τράπεζα στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. «Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τους Πελάτες μας να πραγματώσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια» επεσήμανε σχετικά ο CEO του Ομίλου εξηγώντας ότι η σημαντική γνώση των τοπικών συνθηκών και των αναγκών των Πελατών που διαθέτουν τα στελέχη του Δικτύου, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και την κλαδική εξειδίκευση των κεντρικών υπηρεσιών αποτελούν το συγκριτικό πλεονέκτημα που καθιστά την Alpha Bank την τράπεζα της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Η στήριξη της Alpha Bank στη Θεσσαλία

Η επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Θεσσαλίας πραγματοποιείται σε μία περίοδο που βρίσκονται σε εξέλιξη τα έργα αποκατάστασης των υποδομών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες. Η Alpha Bank συμμετέχει ενεργά στην εθνική προσπάθεια για ένα πιο βιώσιμο μέλλον, τόσο στο πλαίσιο της βοήθειας ύψους €50 εκατ. την οποία παρείχε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών για έργα υποδομών στη Θεσσαλία, όσο και με σειρά δικών της δράσεων στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας «Μαζί, με στόχο την Υγεία», η Alpha Bank ενίσχυσε με ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό 13 δομές υγείας και φροντίδας της Θεσσαλίας ενώ προ εβδομάδων, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, 150 εργαζόμενοι της Τράπεζας, συμμετείχαν σε συμβολική εθελοντική δράση κατασκευάζοντας 150 μελίσσια που δόθηκαν στον Μελισσοκομικό Σύλλογο Λάρισας, σε μία προσπάθεια αποκατάστασης της σχεδόν πλήρους καταστροφής των μελισσιών της περιοχής από τις πλημμύρες.