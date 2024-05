Φίλιπ Λέιν (ΕΚΤ): Η πολιτική μας στα επιτόκια θα πρέπει να παραμείνει περιοριστική όλο το 2024

Αν και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι σε καλό δρόμο για να αρχίσει να μειώνει τα επιτόκια τον επόμενο μήνα, θα πρέπει να συνεχίσει να είναι περιοριστική φέτος, καθώς η αύξηση των μισθών δεν θα ομαλοποιηθεί πριν από το 2026, δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ Φίλιπ Λέιν στους Financial Times.

«Εξαιρώντας τις μεγάλες εκπλήξεις, αυτήν τη στιγμή υπάρχουν αρκετές ενδείξεις για να αρθεί το ανώτατο επίπεδο περιορισμού» ανέφερε ο Λέιν στη συνέντευξη που παραχώρησε στους FT και δημοσιεύθηκε σήμερα, Δευτέρα.

«Ο καλύτερος τρόπος να διαμορφωθεί η συζήτηση φέτος είναι ότι πρέπει ακόμα να διατηρήσουμε την περιοριστική πολιτική όλο τον χρόνο» σημείωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ. “Αλλά εντός της περιοριστικής ζώνης, μπορούμε να κινηθούμε κάπως χαμηλότερα», πρόσθεσε.

