Μητσοτάκης σε βουλευτές ΝΔ: Εκλογές την άνοιξη του 2027 – "Σημασία έχει να μην σουβλιστούμε εμείς"

Συνάντηση περίπου 20 λεπτών με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχε - σε πολύ καλό κλίμα - ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο εντευκτήριο της Βουλής, λίγο μετά την ομιλία του, στο πλαίσιο της ώρας του πρωθυπουργού.

Tόνισε πως είναι ανοιχτός και διαθέσιμος για κατ' ιδίαν συναντήσεις, γεύματα και ωραίες συζητήσεις με τους βουλευτές του κόμματος για τα ζητήματα που τους απασχολούν.

Ερωτώμενος για το θέμα των εκλογών, ο πρωθυπουργός «έδειξε» εκλογές μετά τον Μάρτιο του 2027. Έγινε μια συνομιλία για το αν θα είναι Μάρτιο, εάν θα είναι Μάιο, πότε ακριβώς πέφτει το Πάσχα, αν θα σουβλίσουμε εάν θα ψήσουμε, με τον πρωθυπουργό να υπογραμμίζει ότι έχει σημασία να μην σουβλιστούμε εμείς, εννοώντας ως Νέα Δημοκρατία και να δείχνει ότι δεν θα είναι τον Μάρτιο όπως τον πιέσαμε οι εκλογές, αλλά την άνοιξη, απέφυγε να προσδιορίσει.

Επίσης οι βουλευτές συζήτησαν με τον κ. Μητσοτάκη για την ακρίβεια, μάλιστα ο πρωθυπουργός σχολίασε ότι πάντα είναι ανοιχτός στο να ακούει τους βουλευτές και να του μεταφέρουν την εικόνα της κοινωνίας και η συζήτηση στάθηκε ιδιαίτερα στα ρεβύθια.

Την έκπληξή του εξέφρασε ο πρωθυπουργός για τα ρεβύθια που υποστήριξε μέσα στην Ολομέλεια ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι είναι 15 φορές ακριβότερα από ό,τι φεύγουν από το χωράφι και καταλήγουν στο ράφι λόγω των μεσαζόντων, με την Ντόρα Μπακογιάννη να επιβεβαιώνει ότι πράγματι τα όσπρια είναι ακριβά και ορισμένους παριστάμενους βουλευτές, όπως ο κ. Μπούρας και ο Γιώργος Αμυράς, να αποδίδουν αυτήν την αύξηση και στην έλλειψη νερού.

Από εκεί και πέρα, άλλα θέματα είχαν να κάνουν και με το ΠΑΣΟΚ αλλά και τη «βελόνα». Προκλήθηκε ο πρωθυπουργός και έτσι όπως είχε τοποθετηθεί και μέσα στην Ολομέλεια, εννοώ στη συζήτηση σχετικά με τη «βελόνα» και το θέμα δεν είναι αν θα ξεκολλήσει, αλλά ποιος.

Στην ουσία αυτό που απάντησε γύρισε τη συζήτηση στα της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή, λέγοντας ότι η δική μας βελόνα δεν έχει κινηθεί το τελευταίο διάστημα και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, σημείωσε. Οι άλλες βελόνες πάνε προς τα κάτω, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει η δική μας, τα του οίκου μας, οπότε μας παρέπεμψε στον κ. Γερουλάνο που είχε αναφέρει και την αποστροφή αυτή με τη βελόνα για περισσότερες διευκρινίσεις.

Ένα σοβαρό θέμα των ημερών η συζήτηση, περιμέναμε μέσα στην Ολομέλεια ότι θα πάει και στο θέμα της οπλοκατοχής ή στην ιστορία στα Βορίζια. Ωστόσο, φάνηκε ότι απασχόλησε το πηγαδάκι των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με τον πρωθυπουργό, με τη Ντόρα Μπακογιάννη να αναφέρεται σε παλαιότερες δράσεις και ενέργειες που είχαν γίνει προς την κατεύθυνση περιορισμού της οπλοκατοχής, η οποία σημείωσε ότι «τα τελευταία χρόνια που πηγαίνω στην Κρήτη εγώ δεν έχω δει μπαλωθιές».

Αναφέρθηκε λοιπόν σε μια προσπάθεια που είχε γίνει το 2012 και μάλιστα έφερε ως ένα παράδειγμα ορθής πρακτικής το παράδειγμα ενός χωριού στο νομό Χανίων, πρέπει να είναι στα σύνορα νομών Χανίων και Ρεθύμνου, το παράδειγμα της Ασή Γωνιάς που εκεί για να σε καλωσορίσουν έπεφταν 100 μπαλωθιές, μόνοι τους όμως μετά την καμπάνια του 2012 το σταμάτησαν.

Από εκεί και πέρα, σημείωσε μόνο η κ. Μπακογιάννη ότι μη φτάσουμε στο άλλο άκρο και ποινικοποιήσουμε τη σκοποβολή αναφερόμενοι στα σκοπευτήρια, καθώς η σκοποβολή, όπως θύμισε είναι ολυμπιακό άθλημα και μάλιστα σε αυτή τη συζήτηση ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι για συμβολικούς λόγους θα ήταν σκόπιμο να αλλάξουν οι πινακίδες στην Κρήτη και για όποιον δεν έχει εικόνα είναι οι πινακίδες είναι χιλιοτρυπημένες από τις σφαίρες.