Πιερρακάκης: Είμαι υπέρ της αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ - Εγιναν επικοινωνιακά και επιχειρησιακά λάθη

Στίγμα για την πορεία της οικονομίας, τα ΕΛΤΑ, αλλά και για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την ευθύνη του κράτους απέναντι στους πολίτες έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ και αναφερόμενος στα Ελληνικά Ταχυδρομεία, ο Υπουργός τόνισε ότι έγιναν «λάθη στην επικοινωνία και στην επιχειρησιακή εφαρμογή», ωστόσο επεσήμανε πως «η επιβίωση του οργανισμού απαιτεί αλλαγές». Ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε ότι αυτό που συνέβη αδικεί και όσα θετικά έχουν γίνει στα ΕΛΤΑ, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι από την πέμπτη θέση στις ταχυμεταφορές τώρα είναι στη δεύτερη . «Είμαι υπέρ της αναδιάρθρωσης γιατί θέλω να επιβιώσει ο Οργανισμός», είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. «Θέλουμε τα ΕΛΤΑ να συνεχίσουν να παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Ο ταχυδρόμος θα συνεχίσει να πηγαίνει πόρτα-πόρτα, αλλά η νέα εποχή των ΕΛΤΑ περνά μέσα από λύσεις όπως τα shop-in-shop και οι συνέργειες με την τοπική αγορά, ώστε να διασφαλιστεί η καθολική υπηρεσία και η βιωσιμότητα του δικτύου».

Για την τραγωδία στο Μάτι, ο κ. Πιερρακάκης έκανε λόγο για «κρατική αναλγησία» .Όπως είπε:

«Το Κράτος ασκούσε εφέσεις απέναντί τους. Αυτό το στοιχειώδες λύθηκε. Όμως διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν ακόμη εκκρεμότητες , ζητήματα που δεν έχουν διευθετηθεί. Το πλαίσιο που ισχύει για τις οικογένειες των θυμάτων στα Τέμπη πρέπει να επεκταθεί και στο Μάτι. Είναι στοιχειώδες καθήκον της Πολιτείας. Και αυτό θα λυθεί άμεσα, μέχρι το τέλος της χρονιάς».

Στο πεδίο της οικονομίας, ο Υπουργός ανέφερε ότι «τα μέτρα της ΔΕΘ θα ψηφιστούν με ονομαστική ψηφοφορία, ώστε να φανεί καθαρά η στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Περιέγραψε τη μεταρρύθμιση που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ ως «συνεκτικό σχέδιο φορολογικής δικαιοσύνης και ανάπτυξης». Όπως είπε ο Υπουργός «η χώρα έχει κερδίσει αξιοπιστία . Η ανάπτυξη είναι το μόνο σταθερό αντίδοτο στις ανισότητες».

Για τα ΕΛΤΑ

Ειδικότερα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης είπε για τα ΕΛΤΑ ότι «ο ταχυδρόμος πρέπει να είναι παρών και στην ψηφιακή εποχή. Η αλληλογραφία έχει καταρρεύσει, γιατί κατά βάση λαμβάνουμε τους λογαριασμούς μας ψηφιακά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ενώ ψηφιοποιούμε τη χώρα, ταυτόχρονα θέλουμε να έχουμε και αυτή την υπηρεσία σε πανελλαδική και καθολική κάλυψη».

«Ξέρετε σε τι κατάσταση παραλάβαμε τα ΕΛΤΑ το 2019; Είχαν 7,5 εκατομμύρια ευρώ έλλειμμα το μήνα. Είχαν συσσωρεύσει χρέη 100 εκατομμύρια ευρώ προς τη ΔΕΗ και προς άλλες υπηρεσίες. Ήταν η επιτομή του χάους. Για αυτό και κάναμε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την αναδιάρθρωση και την αναδρομική αποπληρωμή της Καθολικής Υπηρεσίας», ανέφερε.

Υπογράμμισε ότι «το πνεύμα της κυβέρνησης είναι μεταρρυθμιστικό, η χώρα να φύγει μπροστά και να γίνουν αλλαγές. Όλοι θέλουμε τα ΕΛΤΑ να συνεχίσουν να επιτελούν τον κοινωνικό τους ρόλο και να είναι μια κερδοφόρα εταιρεία. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται μεταρρύθμιση και αναδιάρθρωση. Αλλά θα γίνει με ευαισθησία και σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες».

Σχετικά με τις αντιδράσεις βουλευτών για τα ΕΛΤΑ, τόνισε ότι «οι βουλευτές οφείλουν να εκφράζουν την γνώμη τους. Οι υπουργοί έχουν ευθύνη να συνομιλούν μαζί τους».

«Η φορολογική μεταρρύθμιση έχει μια συμπαγή εσωτερική λογική»

Στη Βουλή ψηφίζεται την Πέμπτη το νομοσχέδιο που υλοποιεί τις εξαγγελίες της ΔΕΘ με βασική στόχευση δημογραφικό και μεσαία τάξη.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης σχολίασε ότι «ακόμη ακόμη και οι πιο σκληροί κριτικοί θα πουν ότι τα μέτρα που πάρθηκαν στη ΔΕΘ έχουν μια συνοχή. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή στην μεταπολίτευση. Αναγνωρίζει το δημογραφικό πρόβλημα, δεν το επιλύει. Δεν έχουμε αυταπάτες ότι μια φορολογική μεταρρύθμιση θα λύσει το υπαρξιακό θέμα της χώρας».

Για το δημογραφικό, σχολίασε ότι «το πρόβλημα είναι ευρύ. Όλες οι χώρες οι οποίες πάνε σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, μετά από ένα σημείο αντιμετωπίζουν πρόβλημα στις γεννήσεις.

Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό; Ένα κομμάτι λέγεται παραγωγικότητα, να είναι πιο παραγωγικός ο κάθε εργαζόμενος. Αυτή είναι μια μεγάλη πρόσκληση. Η Ελλάδα, αν δει κανείς τα οικονομικά της, έχει λύσει το δημοσιονομικό, έχει αποκλιμακώσει το χρέος και η ανεργία πέφτει ραγδαία».

«Τέλος στην κρατική αναλγησία απέναντι στους συγγενείς των θυμάτων στο Μάτι»

Ο κ. Πιερρακάκης είχε συνάντηση με συγγενείς θυμάτων στο Μάτι, τονίζοντας ότι «οι άνθρωποι αυτοί βίωσαν κρατική αναλγησία. Το πλαίσιο της απόφασης που αφορά τα Τέμπη πρέπει να επεκταθεί και στο Μάτι, έστω και ετεροχρονισμένα. Είναι στοιχειώδες καθήκον της Πολιτείας».

Πρόσθεσε ότι είναι ήταν πολύ δύσκολο να μη συγκινηθεί με τη διακριτικότητα, την ποιότητα και το ήθος των ανθρώπων αυτών. «Η Πολιτεία δεν μπορεί να τους κοιτάξει στα μάτια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για το μεταναστευτικό

Στη συνέχεια, ο κ. Πιερρακάκης επικεντρώθηκε και στις εξελίξεις γύρω από το μεταναστευτικό, λέγοντας ότι «η χώρα είχε παράνομη μετανάστευση σε τρομακτικό βαθμό λόγω της γεωγραφίας και των συνόρων της».

«Οποτεδήποτε τίθεται το ερώτημα και σε μία δημοσκόπηση ή σε οποιονδήποτε συμπολίτη μας, μας λένε ότι θέλουμε να έχουμε ασφαλή σύνορα με κανόνες».

Σχετικά με το αν ο ίδιος χρησιμοποιεί τον όρο «λαθρομετανάστης», εξήγησε ότι «η ορολογία που χρησιμοποιεί ο καθένας μας, δεν είναι το πολιτικό κριτήριο». Πρόσθεσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η κυβέρνηση είναι κατά της παράνομης μετανάστευσης.

«Η οικονομία έχει βελτιωθεί σε όλες τις πτυχές»

Ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε ότι «η ελληνική οικονομία έχει βελτιωθεί πάρα πολύ σε σχέση με το παρελθόν, σε όλες τις πτυχές της».

«Η ανεργία πέφτει στα χαμηλά του 2008. Αυτή τη στιγμή ο στόχος είναι να πέσει ακόμη χαμηλότερα. Η ανάπτυξη είναι υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Έχουμε αυξήσεις στους μισθούς. Υπάρχει μια συσσωρευμένη εμπειρία από τη χαμένη δεκαετία», σχολίασε.

«Ανεξάρτητα από όσα λέει η αντιπολίτευση, στοχεύσαμε όλον αυτόν τον χώρο στο να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων. Υπάρχουν πολίτες που πρέπει να στηριχθούν. Η οικονομική πολιτική της χώρας είναι τέτοια που αντιμετωπίζεται διεθνώς ως ένα θετικό παράδειγμα», συμπλήρωσε.

Έπειτα ξεκαθάρισε ότι «ένας τρόπος υπάρχει να βελτιώσεις την μοίρα της χώρας και κάθε πολίτη της και κάθε οικογένειας της. Χτίζεις κάθε μέρα ώστε να την κάνεις καλύτερη. Και ναι, αυτό φαίνεται στο πεδίο. Και ναι, ταυτόχρονα υπάρχουν ακόμα πολλές εκκρεμότητες. Μόνο η ανάπτυξη μπορεί να τις λύσει αυτές και η μείωση της ανεργίας. Όλη η φιλοσοφία της μείωσης φόρων, όπως αυτή ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ είχε κοινωνική λογική».

Όσον αφορά στο στεγαστικό, υπογράμμισε ότι «υπάρχει μια συζήτηση ανάμεσα στον πρωθυπουργό, σε εμάς και σε άλλα συναρμόδια υπουργεία, έτσι ώστε γρήγορα να έχουμε και άλλες παρεμβάσεις».

Για τις εκλογές

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, ο υπουργός ανέφερε ότι «έχουμε αντίληψη του πού έχουν γίνει σωστά πράγματα, έχουμε και αντίληψη για το που έχουμε κάνει λάθη. Αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα και αυτό βάζει πολύ ψηλά τον πήχη».

Για το αν η Νέα Δημοκρατία θα εξέταζε κάποιες συνεργασίες, ανέφερε ότι «αυτές δομούνται στο πεδίο και η ΝΔ και ο Πρωθυπουργός έχουν κάνει ανοιχτό κάλεσμα στην αντιπολίτευση για να συμφωνήσουν σε κάποια πράγματα.

«Όταν το ΠΑΣΟΚ έχει αυτή τη στάση απέναντι στα μη κρατικά πανεπιστήμια, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, όταν έχει αλλάξει στάση πέντε φορές. Τι πιθανότητα δίνετε το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσουν την πρόταση της κυβέρνησης για το Εθνικό Απολυτήριο; Πρέπει να δούμε πραγματικά πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος. Για αυτόν το λόγο λοιπόν, σας λέω ότι δεν ερμηνεύουμε και δεν ερμηνεύω στατικά την οποιαδήποτε δημοσκόπηση».