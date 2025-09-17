Επιστολή Μιλένας Αποστολάκη σε Γιάννη Στουρνάρα για τις τραπεζικές χρεώσεις

Eπιστολή προς τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα απέστειλε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, με θέμα τις χρεώσεις της Εθνικής Τράπεζας.

Η τομεάρχης Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για καταχρηστική πρακτική της τράπεζας αναφορικά με τη μετατροπή λογαριασμών απλού ταμιευτηρίου και απλού τρεχούμενου σε «λογαριασμούς προνομίων», επιβάλλοντας μηνιαία χρέωση 0,80 ευρώ.

«Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται με το σύστημα opt-out, δηλαδή με την εκ των προτέρων αποδοχή των νέων όρων εκ μέρους των καταναλωτών, εκτός εάν οι ίδιοι δηλώσουν εντός προθεσμίας 60 ημερών την αντίρρησή τους. Πρόκειται για πρακτική καταχρηστική, αντισυμβατική και αδιαφανή, καθώς οι όροι αυτοί θα έπρεπε να ισχύουν μόνο με τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση του καταναλωτή και όχι να τεκμαίρεται η αποδοχή τους με την άπρακτη πάροδο προθεσμίας 60 ημερών», επισημαίνεται στην επιστολή.

«Η διοίκηση της Τράπεζας σκόπιμα παραβλέπει ότι πολλοί καταναλωτές αγνόησαν το μήνυμα καθώς δέχονται καθημερινά δεκάδες ενημερώσεις και παρ’ όλα αυτά αυτόματα και μονομερώς μετέτρεψε τον λογαριασμό τους σε λογαριασμό προνομίων χρεώνοντάς τους με 0,80 ευρώ έξτρα κάθε μήνα», προσθέτει.

Η κ. Αποστολάκη σημειώνει ότι έχει ήδη κατατεθεί επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Οικονομικών, χωρίς να υπάρξει καμία ουσιαστική απάντηση και ζητά από την Τράπεζα της Ελλάδος να διασφαλίσει την τήρηση των αρχών διαφάνειας και δικαιοσύνης στις τραπεζικές συναλλαγές, στο πλαίσιο των εποπτικών της αρμοδιοτήτων.