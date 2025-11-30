Κυρ. Μητσοτάκης: Ιστορική η Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις

Η κοινωνική συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, η επιστροφή ενοικίου, οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ στους αγρότες, η σύσταση νέας ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, καθώς και οι αλλαγές στο Κληρονομικό Δίκαιο ήταν μεταξύ των θεμάτων που ανέδειξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κ.Μητσοτάκης τόνισε ότι μπορεί να μπαίνουμε σε εορταστική περίοδο, όμως η δουλειά της κυβέρνησης δεν σταματά, και αναφερόμενος στην πρόσφατη κοινωνική συμφωνία την οποία χαρακτήρισε «πραγματικά ιστορική» για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, τόνισε ότι είναι μια συμφωνία που υπεγράφη μετά από 7 μήνες εντατικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και έγινε από κεντροδεξιά κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός εξήγησε αναλυτικά το «πώς φτάσαμε έως εδώ» και επισήμανε:

«Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει πετύχει τη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας στην Ευρώπη, με 500.000 νέες θέσεις εργασίας. Αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό από 650 σε 880 ευρώ και τον μέσο μισθό κατά 28%. Θεσπίσαμε και εφαρμόσαμε ένα πάγιο αίτημα της ΓΣΕΕ, την ψηφιακή κάρτα εργασίας, μετατρέψαμε σε Ανεξάρτητη Αρχή την Επιθεώρηση Εργασίας, αυξάνοντας εκθετικά τους ελέγχους, κατοχυρώσαμε νομοθετικά με ειδική φόρμουλα την ετήσια αύξηση του μισθού, διασφαλίζοντας το μέρισμα ανάπτυξης που πρέπει να λαμβάνουν όλοι οι εργαζόμενοι. Με αυτά τα θεμέλια, κάνουμε τώρα το επόμενο βήμα: την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, ώστε να καλύπτουν μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς -κάτι που αποτελεί ευρωπαϊκό κανόνα, αλλά στην Ελλάδα διαχρονικά υστερούσαμε. Η μεγαλύτερη ευελιξία στην επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας ώστε να καλύπτουν περισσότερους κλάδους και εργαζόμενους θέτει ενιαίους κανόνες στην αγορά εργασίας, προσφέρει περισσότερη ασφάλεια και υψηλότερα εισοδήματα στον εργαζόμενο αλλά και σταθερότητα στον εργοδότη. Γι' αυτό και έχει σημασία αυτή η, επαναλαμβάνω, ιστορική συμφωνία εργοδοτών και εργαζόμενων, μαζί με τις κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας βέβαια που θα προστατεύουν μαζί με τα εισοδήματα των εργαζομένων και τις αντοχές ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε οι αυξήσεις μισθών να είναι εντός των ορίων των δυνατοτήτων τους και να οδηγούνται από την αύξηση του τζίρου, της κερδοφορίας και της παραγωγικότητάς τους. Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους κοινωνικούς εταίρους για την ώριμη αυτή στάση τους».

Ενίσχυση ενός ενοικίου

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η εβδομάδα που διέρρευσε ήταν μια εβδομάδα πληρωμών με σημαντικές ενισχύσεις που φτάνουν σε εκατομμύρια συμπολίτες μας. Όπως είπε για πρώτη φορά στη χώρα μας, ξεκίνησε την Παρασκευή η μόνιμη επιστροφή ενός ενοικίου έως 800 ευρώ σε σχεδόν 900.000 νοικοκυριά για το 2024. Όπως τόνισε αν μια οικογένεια νοικιάζει την πρώτη κατοικία και έχει ένα ή περισσότερα παιδιά που σπουδάζουν σε άλλη πόλη, θα λάβει συμπληρωματική επιστροφή και του φοιτητικού ενοικίου.

«Το μέτρο είναι μόνιμο και η καταβολή θα γίνεται κάθε Νοέμβριο -εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια- δίχως να απαιτείται αίτηση. Προηγήθηκε, θυμίζω, τη Δευτέρα η καταβολή της μόνιμης ενίσχυσης των 250 ευρώ σε 1,2 εκ. συνταξιούχους του e-Efka και από την Πέμπτη στους ανασφάλιστους υπερήλικες, τους δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας και επιδομάτων ΟΠΕΚΑ» ανέφερε ο κ.Μητσοτάκης.

Πληρωμές από ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφερόμενος στους αγρότες είπε ότι η κυβέρνηση κατάφερε -όπως είχε δεσμευτεί- έως τέλος Νοεμβρίου, να δώσει την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης για τους αγρότες.

Όπως είπε, οι φετινές πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και από το Υπουργείο Οικονομικών, θα φθάσουν συνολικά στα 3,7 δισ. ευρώ, ενώ ειδικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2025 θα καταβληθούν 3,3 δισ. ευρώ έναντι 2,7 δισ. το 2024, δηλαδή 600 εκ. περισσότερα.

«Μέχρι τις 26 Νοεμβρίου είχαν καταβληθεί 1,9 δισ. ευρώ. Από την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου ξεκίνησε η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης (363 εκατ.), πληρωμές από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (119 εκατ.) και το αμέσως επόμενο διάστημα θα καταβληθούν αποζημιώσεις για την ευλογιά (56 εκατ.). Και έως το τέλος του έτους θα καταβληθούν άλλα 1,2 δισ. ευρώ. Άρα, ο Δεκέμβριος θα είναι μήνας ουσιαστικής ενίσχυσης του αγροτικού κόσμου" σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Διευκρίνισε ότι φέτος η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης σε σχέση με πέρυσι είναι «προσωρινά μικρότερη κατά 25%» (363 εκατ. φέτος / 476 εκατ. πέρυσι) γιατί κυρίως υποβλήθηκαν λιγότερες δηλώσεις και διαπιστώθηκαν επίσης ελλείψεις σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από περίπου 44.000 αγρότες για τους οποίους θα γίνει στο αμέσως επόμενο διάστημα επαλήθευση στοιχείων. «Ωστόσο, η χώρα δεν πρόκειται να χάσει ούτε ένα ευρώ από τους πόρους που θα περισσέψουν. Αφού καταβληθούν η βασική ενίσχυση, η συνδεδεμένη ενίσχυση, οι εξισωτικές αποζημιώσεις και τα οικολογικά σχήματα, θα ακολουθήσει μια "δεύτερη κατανομή" για τους ειλικρινείς αγρότες που θα λάβουν υψηλότερες ενισχύσεις από προηγούμενες χρονιές. Στόχος είναι οι επιδοτήσεις να πηγαίνουν σε πραγματικούς παραγωγούς για πραγματική παραγωγή και να σταματήσουν τα "πανωγραψίματα" και τα εικονικά μισθωτήρια» ανέφερε ο πρωθυπουργός και προσέθεσε:

«Το νέο σύστημα εξασφαλίζει τριπλό όφελος για τους αγρότες και τη χώρα. Πρώτον, θεσπίζεται και τίθεται σε εφαρμογή ένα αξιόπιστο και διαφανές σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων, απολύτως σύμφωνο με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, ώστε από εδώ και πέρα να μην έχουμε νέες εμπλοκές σε πληρωμές ή νέα πρόστιμα προς τη χώρα. Δεύτερον, το νέο σύστημα κατανέμει τις αγροτικές επιδοτήσεις με δίκαιο τρόπο. Τόσο το 2025, με την εφαρμογή του μεταβατικού συστήματος, όσο και από το 2026 και μετά, με το οριστικό σχέδιο. Οι επιδοτήσεις θα κατανέμονται με βάση τα πραγματικά, αδιαμφισβήτητα δεδομένα του κάθε γεωργού και κτηνοτρόφου. Αυτό σημαίνει ότι οι ειλικρινείς γεωργοί και κτηνοτρόφοι ήδη από φέτος θα εισπράττουν μεγαλύτερες επιδοτήσεις. Τρίτον, διασφαλίζεται ότι δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα κοινοτικά χρήματα που αναλογούν στη χώρα. Συνολικά θα κατανεμηθούν τα κονδύλια που ούτως ή άλλως είχαν προϋπολογισθεί».

Επιπλέον 6.083 παιδιά στους βρεφονηπιακούς

Ο κ.Μητσοτάκης συνεχίζοντας την ανάρτηση του τόνισε ότι φέτος θα φιλοξενηθούν επιπλέον 6.083 παιδιά σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς για την περίοδο 2025-2026 με την αύξηση των εισοδηματικών ορίων, διορθώνοντας -όπως είπε- έτσι μια αδικία που άφηνε έξω κυρίως τις πολύτεκνες οικογένειες.

«Ουσιαστικά έγινε δεκτή η συντριπτική πλειονότητα των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά τη δεύτερη πρόσκληση, δίνοντας στους γονείς τη δυνατότητα να συνδυάσουν καλύτερα την οικογενειακή και την επαγγελματική τους ζωή, ενώ τα παιδιά τους συμμετέχουν σε δομές προσχολικής εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στην στήριξη της οικογένειας, της μητρότητας και της ισότιμης γονεϊκότητας είπε ότι αποσαφηνίστηκε νομικά από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ότι και οι μητέρες που καταβάλλουν εισφορές ως μη μισθωτές, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής μέσω της οποίας ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, δικαιούνται την Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας.

«Ένα μέτρο αυτονόητο, που όμως χρειαζόταν ξεκάθαρη ρύθμιση ώστε καμία γυναίκα να μην μένει εκτός. Θέλουμε περισσότερες γυναίκες στην αγορά εργασίας. Είναι κάτι που ήδη γίνεται, γι' αυτό στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για το δημογραφικό προσπαθούμε να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα σε όλες του τις εκφάνσεις του» σημείωσε.

Κληρονομικό Δίκαιο

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στα πρόσφατα μέτρα της κυβέρνησης για το Κληρονομικό Δίκαιο λέγοντας ότι πρόκειται για μια ακόμη μεγάλη μεταρρύθμιση προσαρμόζοντας τη σχετική νομοθεσία στις σύγχρονες κοινωνικές και οικογενειακές ανάγκες, με βαθιές τομές στη ρύθμιση της περιουσίας μετά τον θάνατο.

«Οι αλλαγές ήταν παραπάνω από επιβεβλημένες, αν σκεφτεί κανείς ότι τα 326 άρθρα του υπήρχαν από το 1946(!) και προφανώς δεν μπορούσαν να καλύψουν τις κοινωνικές ανάγκες στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα» ανέφερε και σημείωσε τις βασικές προβλέψεις της μεταρρύθμισης:

«Το νέο Κληρονομικό Δίκαιο προστατεύει ουσιαστικά τους κληρονόμους, εισάγει τον θεσμό των κληρονομικών συμβάσεων, δίνει τη δυνατότητα για ψηφιακές διαθήκες και θεσπίζει αυστηρότερα μέτρα για πλαστογραφίες. Από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι ότι οι κληρονόμοι δεν θα αναγκάζονται πλέον να αποποιηθούν την κληρονομιά για να μην επωμιστούν τα χρέη του αποβιώσαντος, αλλά αυτά θα εξοφλούνται αποκλειστικά από την ίδια την κληρονομιά. Επίσης, αυξάνεται η νόμιμη μοίρα για συζύγους που προστατεύονται σε περιπτώσεις συναινετικής λύσης του γάμου, ενώ για πρώτη φορά υπάρχει μέριμνα για τον/την σύντροφο σε ελεύθερη ένωση. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που εγκρίθηκε από το πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο, σύντομα θα τεθεί σε διαβούλευση και αναμένεται να κάνει το Κληρονομικό Δίκαιο πιο λειτουργικό για τους πολίτες και τους νομικούς επαγγελματίες, πιο σύγχρονο και πιο δίκαιο».

Αρχή Προστασίας Καταναλωτή

Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι αυτήν την εβδομάδα ψηφίστηκε και μια σημαντική μεταρρύθμιση του Υπουργείου Ανάπτυξης, με στόχο την πιο αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές πρακτικές στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών. Με τη σύσταση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή- όπως είπε- συγκεντρώνονται σε έναν ενιαίο οργανισμό η ΔΙΜΕΑ, ο Συνήγορος του Καταναλωτή και οι αρμόδιες διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, «ενώ την προικίζουμε με 300 νέους ελεγκτές, αλλά και με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς». Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη «με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η διαφάνεια και δημιουργείται ένας ισχυρός, ενιαίος και πραγματικά ανεξάρτητος ελεγκτικός μηχανισμός, στα πρότυπα της ΑΑΔΕ. Η νέα Αρχή θα έχει Διοικητή και τρεις Υποδιοικητές με πενταετή θητεία και αντίστοιχες εγγυήσεις ανεξαρτησίας. Το μοντέλο αυτό το έχουμε ήδη δοκιμάσει στην Επιθεώρηση Εργασίας πριν από τρία χρόνια, και έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι η θεσμική θωράκιση και η λειτουργική ανεξαρτησία οδηγούν σε περισσότερους και πιο στοχευμένους ελέγχους, προς όφελος των πολιτών».

Ιατροδικαστικές υπηρεσίες

Ο πρωθυπουργός συνέχισε την ανάρτηση του αναφερόμενος στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών, το οποίο χαρακτήρισε «άλλη μια "καινοτομία" για τα ελληνικά δεδομένα, που θα συμβάλει στην ταχύτερη έκδοση των ιατροδικαστικών εκθέσεων με αντίστοιχη επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας». Όπως είπε, μέχρι σήμερα, λόγω παλιών και χρονοβόρων διαδικασιών, μια ιατροδικαστική έκθεση μπορούσε να καθυστερήσει ακόμη και τρία χρόνια και αυτό είχε ως αποτέλεσμα σοβαρές υποθέσεις να μην προχωρούν εγκαίρως, δημιουργώντας αδικίες και συνολικά μια άσχημη εικόνα για τις ίδιες τις υπηρεσίες. «Οπότε, τι κάνουμε τώρα: ψηφιοποιούμε. Ο ιατροδικαστής αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι θα έχουν έναν ενιαίο τρόπο καταγραφής κάθε στοιχείου, από τα κείμενα και τις φωτογραφίες μέχρι τα αρχεία κάθε υπόθεσης. Όλο αυτό το υλικό θα συγκεντρώνεται σε έναν ψηφιακό φάκελο, με πλήρη ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. Ο ιατροδικαστής θα μπορεί πλέον να ανατρέξει σε μια διαρκώς εμπλουτιζόμενη βάση δεδομένων, να συγκρίνει περιπτώσεις και με αρωγό την τεχνητή νοημοσύνη να διαμορφώνει τα συμπεράσματά του, κάτι που έχει καταλυτική σημασία για πολύ σοβαρές υποθέσεις, όπως η τραγωδία των Τεμπών, περιπτώσεις κακοποίησης ανηλίκων, ενδοοικογενειακής βίας, όπου ο χρόνος, η ακρίβεια και η επιστημονική τεκμηρίωση είναι κρίσιμες. Το πληροφοριακό σύστημα αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ήδη έγινε η πρώτη ιατροδικαστική πράξη με τη χρήση AI και αποτελεί άλλο ένα ψηφιακό εργαλείο που θα απλοποιήσει διαδικασίες, θα μειώσει τον φόρτο εργασίας και θα επιτρέψει στους δικαστές να επικεντρώνονται στον ποιοτικό πυρήνα των υποθέσεων» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Μετρό Θεσσαλονίκης

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο Μετρό της Θεσσαλονίκης το οποίο παραδόθηκε στους πολίτες πριν από έναν ακριβώς χρόνο.

«Πέρυσι τέτοια μέρα, η Θεσσαλονίκη ζούσε μια στιγμή που περίμενε για δεκαετίες: την άφιξη του Μετρό. Ένα έργο που -όπως αναμενόταν- θα άλλαζε την καθημερινότητα των μετακινήσεων για κάτοικους και επισκέπτες στο δεύτερο μεγαλύτερο μητροπολιτικό κέντρο της χώρας μας. Και όντως την άλλαξε. Σαν να υπήρχε από πάντα, ενσωματώθηκε απίστευτα γρήγορα στην καθημερινότητα. Και μάλιστα, με μια μοναδική ιδιαιτερότητα, τον ανοιχτό αρχαιολογικό χώρο στο σταθμό Βενιζέλου» σημείωσε ο πρωθυπουργός. Τόνισε ακόμη, ότι από πέρυσι τον Δεκέμβριο μέχρι φέτος τον Οκτώβριο, κατά μέσο όρο κάθε μήνα γίνονταν 2,4 εκατ. επιβιβάσεις, συνολικά μέσα σε 11 μήνες μετακινήθηκαν 27,04 εκατομμύρια επιβάτες. Στη συντριπτική τους πλειονότητα τα δρομολόγια γίνονταν στην ώρα τους και οι όποιες καθυστερήσεις, 8 στις 10 φορές ήταν μικρότερες των 10 λεπτών σημείωσε ο κ.Μητσοτάκης και προσέθεσε:

«Η λειτουργία του Μετρό διακόπηκε από τις αρχές Νοεμβρίου για έναν μήνα, προκειμένου να γίνουν δοκιμαστικά δρομολόγια στη γραμμή της Καλαμαριάς που μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία για να δοθεί και αυτή στο κοινό. Το Μετρό θα επανέλθει κανονικά την εορταστική περίοδο για να μην επηρεαστεί η κίνηση στην αγορά και να μετακινηθεί πιο εύκολα ο κόσμος τις γιορτινές μέρες». Όπως είπε ταυτόχρονα, προχωρά και ο σχεδιασμός για τον Δυτικό Προαστιακό Σιδηρόδρομο Θεσσαλονίκης και στόχος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι να δημοπρατηθεί το έργο ύψους 16 εκατ. ευρώ πριν από το τέλος του 2025 για να μπει σε τροχιά υλοποίησης από τη νέα χρονιά.

«Μέχρι τότε ενισχύθηκαν τα δρομολόγια από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό μέχρι τη Σίνδο με μια επιπλέον γραμμή, η οποία μέσα σε 11 λεπτά παρέχει πρόσβαση στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος και στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της ευρύτερης περιοχής» σημείωσε.

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών στο Τόκιο και στους Έλληνες αθλητές που διακρίθηκαν, και είπε ότι το «ευ αγωνίζεσθαι» αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία όταν ξεπερνά και σωματικά εμπόδια.

«Αυτό έκαναν οι αθλητές μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών στο Τόκυο και μας έκαναν περήφανους. Η ελληνική αποστολή επιστρέφει με ένα χρυσό, ένα ασημένιο και δύο χάλκινα μετάλλια. Μπράβο στον Παύλο Λιότσο, τον Νίκο Ιωσηφίδη, την Αλεξάνδρα Γιάλλουρου και την εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών -και στους προπονητές τους βεβαίως- για τις επιτυχίες τους». Ο πρωθυπουργός είπε ότι η Πολιτεία δεν μένει στα συγχαρητήρια και σημείωσε ότι ξεκίνησε ήδη η καταβολή των πριμ σε αθλητές/αθλήτριες και προπονητές με εξαιρετικές διεθνείς αγωνιστικές διακρίσεις, σε αγωνίσματα ατομικών αθλημάτων ή σε ομαδικά αθλήματα το 2022 και το 2023 (θερινοί και χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Παραολυμπιακοί Αγώνες, Ολυμπιακοί Αγώνες Κωφών και Παγκόσμιοι Αγώνες Νεφροπαθών-Μεταμοσχευμένων).

«Οι οικονομικές επιβραβεύσεις είναι συνολικού ύψους περίπου 5 εκατ. ευρώ και επιμερίζονται σε 167 αθλητές/τριες και 78 προπονητές/τριες, για 252 εξαιρετικές διεθνείς αγωνιστικές διακρίσεις που τίμησαν τη χώρα» ανέφερε ο κ.Μητσοτάκης.

Και κατέληξε:

«Αυτή ήταν η εβδομάδα μας. Πολλά έγιναν, πολλά ξεκίνησαν, κάποια προχώρησαν, και κάποια μας θύμισαν ότι η εβδομάδα έχει μόνο επτά μέρες. Πάμε για την επόμενη. Καλή σας ημέρα!».