Κυρ. Μητσοτάκης: 2+2 πρωτοβουλίες με πολύ ουσιαστικό κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα

Μνεία σε μια σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες, μιλώντας μεταξύ άλλων για την Παιδεία, την επιχειρηματικότητα, τη ρύθμιση των οικονομικών δραστηριοτήτων και τις στρατηγικές επενδύσεις, έκανε -μεταξύ άλλων- στην εισαγωγική τοποθέτησή του στο υπουργικό συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Στο κέντρο της σημερινής μας συνάντησης είναι η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη» δήλωσε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως η καθημερινότητα αυτή περνάει μέσα από τη συλλογική ανάπτυξης της χώρας.

«Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να εξετάσουμε δύο συν δύο πρωτοβουλίες, οι οποίες έχουν ένα πολύ ουσιαστικό κοινωνικό αλλά και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Να ξεκινήσω με τις σημαντικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίες αφορούν σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

«Ξεκινάω με αυτές τις δύο παρεμβάσεις, διότι δεν νομίζω ότι συνιστούν απλά μια προσαρμογή του εκπαιδευτικού μας συστήματος στην ψηφιακή εποχή, αλλά μια κεντρική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης με βαθύ κοινωνικό πρόσημο. Κάθε παιδί στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το εισόδημα των γονιών του, να έχει ισότιμη πρόσβαση στα εργαλεία μάθησης του 21ου αιώνα. Και είναι μια προσπάθεια η οποία προφανώς δεν αφορά μόνο τους μαθητές», πρόσθεσε.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης και αφού αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις του υπουργείου Παιδείας σε όλες τις βαθμίδες της Δημόσιας Εκπαίδευσης, επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι «λίγο πριν από το πρώτο κουδούνι είναι λογικό να ολοκληρώνονται οι εργασίες και οι προετοιμασίες του υπουργείου Παιδείας και με τον διορισμό σχεδόν 10.000 εκπαιδευτικών, φέτος η έμφαση δίδεται στο Δημοτικό και την ειδική αγωγή» και συνέχισε επισημαίνοντας ότι «το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” εξελίσσεται με μεγάλη ταχύτητα και με θετική ανταπόκριση από την ελληνική κοινωνία. Κάθε σχολείο, που ανακαινίζεται δίνει μία αίσθηση αισιοδοξίας στην τοπική κοινωνία».

Θα έχει την ευκαιρία η Σοφία Ζαχαράκη και ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς, να μας μιλήσει και να μας κάνει μια συνολική επισκόπηση των πολύ σημαντικών βημάτων προόδου που έχουν γίνει στον τομέα της παιδείας ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια να μας μιλήσει για τους διαδραστικούς πίνακες, οι οποίοι πια έχουν εγκατασταθεί σε όλα τα σχολεία, για τα κιτ ρομποτικής, τα οποία ξεπερνούν πλέον τα 117 χιλιάδες σε όλη την επικράτεια» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Νίκη της κοινής λογικής»

Επίσης, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι φέτος υποδεχόμαστε τα 12 πρώτα Ωνάσεια Γυμνάσια και Λύκεια ως πρότυπες δημόσιες μονάδες, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην εμβληματική καινοτομία, όπως η λειτουργία των πρώτων 4 μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων. «Πρόκειται για μία μεταρρύθμιση, που πραγματοποιείται με καθυστέρηση δεκαετιών και το γεγονός ότι δεν αδειοδοτήθηκαν όλα τα ιδρύματα, που είχαν υποβάλει αίτηση αποδεικνύει πόσο αυστηρός είναι ο έλεγχος, που έχουμε επιβάλει για τον οποίο τάχα κάποιοι ανησυχούσαν και επιμένουν σε μία μίζερη κριτική. Δεν πρόκειται για νίκη της κυβέρνησης, αλλά για νίκη της απλής λογικής έναντι της ιδεοληψίας και μία στιγμή δικαίωσης για όλες τις οικογένειες, που στο παρελθόν πλήρωσαν για τις σπουδές των παιδιών τους στο εξωτερικό» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Εν συνεχεία, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε με νόημα ότι «θεμέλιο της κοινωνικής πολιτικής είναι η οικονομία, που τη χρηματοδοτεί» και αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, που όπως είπε «αίρει τη γραφειοκρατία» σχετικά με την έναρξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η ενημέρωση προϋποθέτει τη διαφάνεια.

Τέλος, ειδική μνεία έκανε ο πρωθυπουργός στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, που αφορά στην κωδικοποίηση όλων των σχετικών διατάξεων και επεσήμανε ότι «έχει τεράστια σημασία, καθώς απλοποιεί την καθημερινότητα των πολιτών και μειώνει την γραφειοκρατία».