Η απόφαση της Ουκρανίας να σταματήσει την αποστολή φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω των αγωγών που βρίσκονταν εντός του εδάφους της, θα κοστίζεις έως και 100 δισ. ευρώ στην Ευρώπη, εκτιμά ο διευθύνων σύμβουλος της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος και εκφράζει τις ανησυχίες του για εκτίναξη των τιμών έως και στα 70 ευρώ στο TTF.

«Αφαιρούμε το 5% των εισαγωγών σε μια αγορά που βρίσκεται σε ισορροπία τρόμου. Δεν είναι απλό. Είδαμε τις τιμές στο ΤΤF να ανεβαίνουν από τα 30 ευρώ τους προηγούμενους μήνες στα 50 ευρώ/μεγαβατώρα. Η διαφορά αυτή των 20 ευρώ δεν αφορά μόνο τις εισαγωγές μέσω Ουκρανίας, αλλά το 100% των εισαγωγών, αφού στην πλειονότητά τους οι συμβάσεις προμήθειας είναι συνδεδεμένες με την τιμή στο ΤΤF.

Είκοσι ευρώ αύξηση τιμής σε μια ποσότητα 500 δισ. κ.μ. αερίου που εισάγει η Ευρώπη σημαίνει επιβάρυνση με 100 δισ. ευρώ», ανέφερε σε δήλωσή του ο Ευάγγελος Μυτιληναίος. Σε δήλωσή του στην Καθημερινή, ανέφερε πως «ακόμη και εάν υποθέσουμε ότι το 30% είναι μέσω παραδοσιακών συμβάσεων, συνδεδεμένων με την τιμή του πετρελαίου, προκύπτει μια επιβάρυνση 70 δισ. ευρώ».

Στον αντίποδα η Κομισιόν, παραμένει καθησυχαστική σε ό,τι αφορά τη διακοπή εξαγωγών ρωσικού αερίου προς την Ευρώπη – μέσω Ουκρανίας – από την 1η Ιανουαρίου, λόγω της λήξης της συμφωνίας διαμετακόμισης μεταξύ Κιέβου και Μόσχας. Εκπρόσωπός της άλλωστε έχει ήδη επισημάνει ότι η απόφαση αυτή ήταν αναμενόμενη και πως η ευρωπαϊκή υποδομή αερίου είναι αρκετά ευέλικτη, ώστε να παράσχει μη ρωσικής προέλευσης φυσικό αέριο στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη μέσω εναλλακτικών οδών.

«Αναμένουμε ότι ο αντίκτυπος του τερματισμού της διαμετακόμισης μέσω της Ουκρανίας στην ασφάλεια εφοδιασμού της ΕΕ θα είναι περιορισμένος. Τα 14 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως, που διέρχονται σήμερα μέσω της Ουκρανίας, μπορούν να αντικατασταθούν πλήρως από εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και μη ρωσικών αγωγών μέσω εναλλακτικών διαδρομών».

Στα καιρικά φαινόμενα, δηλαδή στον κρύο καιρό, αποδίδει η Goldman Sachs την άνοδο των τιμών του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, και όχι στη διακοπή των υπολειπόμενων ροών ρωσικού φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας, όπως οι περισσότεροι εικάζουν. Όπως εξηγεί, οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου (TTF) αυξήθηκαν κατά 14% τις τελευταίες δύο εβδομάδες στα 50 ευρώ/MWh, το υψηλότερο επίπεδο εδώ και ένα χρόνο.

Ενώ όλοι εστιάζουν στη διακοπή των υπολειπόμενων ροών ρωσικού φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας, η βασική κινητήρια δύναμη των θεμελιωδών μεγεθών για το φυσικό αέριο της ΒΔ Ευρώπης αυτόν τον χειμώνα είναι κατά την άποψη της Goldman Sachs ο ψυχρότερος από τον μέσο όρο καιρός που προβλέπεται επί του παρόντος για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Σε Countdown To The European Collapse, λόγω Ουκρανίας αναφέρεται ο Lucas Leiroz, member of the BRICS Journalists Association, researcher at the Center for Geostrategic Studies, military expert, εκτιμώντας πως ελάχιστα απομένουν πριν την οικονομική και κοινωνική κατάπτωση (κατάρρευση ) της Ε.Ε