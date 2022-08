Φον Ντερ Λάιεν: Αν χαμηλώσετε τη θέρμανση κατά 1 βαθμό Κελσίου θα εξοικονομήσουμε 7% ενέργεια

Αν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαμηλώσουν τη θέρμανσή τους τον χειμώνα κατά 1 βαθμό Κελσίου, τότε αυτό θα βοηθήσει την Ένωση να εξοικονομήσει περίπου 7% στη χρήση ενέργειας για ένα χρόνο.

Αυτό ανέφερε σε ανάρτησή της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία παρουσίασε μέρος των μέτρων που προτείνει η Κομισιόν για να ανταποκριθούν οι χώρες μέλη της ΕΕ στον δύσκολο χειμώνα που αναμένεται, με δεδομένα τα εμπόδια που έχουν θέσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Lowering the heating temperature at home by just 1°C can save around 7% in energy use over a year.



I’m encouraged to see that several ?? Member States – like ?????? or ?? – are introducing measures to optimise heating.



