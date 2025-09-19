ΔΥΠΑ: Μείωση της ανεργίας κατά 6,2% τον Αύγουστο - Γυναίκες το 69,2% των ανέργων

Μείωση της ανεργίας κατά 6,2% τον Αύγουστο καταγράφουν τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, καθώς το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε ανήλθε σε 790.844 άτομα καταγράφοντας μείωση κατά -52.698 άτομα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Αύγουστο 2024 και μείωση κατά 4.744 άτομα (-0,6%), σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025.

Ο αριθμός των επιδοτούμενων για τον μήνα Αύγουστο 2025 ανήλθε σε 170.604 άτομα καταγράφοντας μείωση κατά 6.327 άτομα (-3,6%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Αύγουστο 2024 και αύξηση κατά 59.656 άτομα (53,8%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούλιο 2025.

Γυναίκες το 69,2% των ανέργων

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων, τα 423.784 (ποσοστό 53,6%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 367.060 (ποσοστό 46,4%) για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Ανά φύλο, οι άνδρες ανέρχονται σε 243.813 άτομα (ποσοστό 30,8%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 547.031 άτομα (ποσοστό 69,2%), ενώ η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών, ο οποίος ανέρχεται σε 249.964 άτομα (ποσοστό 31,6%).

Σε σχέση με το εκπαιδευτικό επίπεδο, η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 358.800 άτομα (ποσοστό 45,4%).

Μεταξύ των Περιφερειών της χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 281.559 άτομα (ποσοστό 35,6%) και 158.793 άτομα (ποσοστό 20,1%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Αύγουστο 2025, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 170.604 άτομα, από τα οποία οι 164.420 (ποσοστό 96,4%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 6.184 (ποσοστό 3,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 51.119 (ποσοστό 30,0%) και οι γυναίκες σε 119.485 (ποσοστό 70,0%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 132.249 (ποσοστό 77,5%) είναι κοινοί, 1.551 (ποσοστό 0,9%) είναι οικοδόμοι, 6.184 (ποσοστό 3,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 968 (ποσοστό 0,6%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 29.436 (ποσοστό 17,3%) είναι εκπαιδευτικοί και 216 (ποσοστό 0,1%) είναι λοιποί.