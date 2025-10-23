Αύξηση 4,5% στο διαθέσιμο εισόδημα το 2024 - Αρνητική η αποταμίευση

Κατά 4,5% αυξήθηκε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το 2024, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ διαμορφώθηκε στα 158,6 δισ. ευρώ από 151,7 δισ. ευρώ.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 4,6% το 2024 σε σύγκριση με το 2023, από 155,4 δισ. ευρώ σε 162,6 δισ. ευρώ.

Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών (η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα) ήταν το 2024 αρνητικό, στο -2,5% έναντι -2,4% το 2023.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η εξέλιξη του ποσοστού των επενδύσεων του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, που ορίζεται ως ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και ήταν 25,2% το 2024 σε σύγκριση με 25,1% το 2023.

Επίσης, το 2024 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 13,1 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 10,8 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 2023. Το ίδιο έτος, η συνολική οικονομία παρουσίασε το 2024 καθαρή λήψη δανείων 13,0 δισ. ευρώ σε σχέση με την αλλοδαπή σε σύγκριση με το 2023 που η καθαρή λήψη δανείων ανερχόταν σε 12,6 δισ. ευρώ.