PMI: Σε υψηλό 5 μηνών η ανάπτυξη της ελληνικής μεταποίησης τον Αύγουστο

Την ισχυρότερη ανάπτυξη των τελευταίων πέντε μηνών σημείωσε τον Αύγουστο ο μεταποιητικός κλάδος στην Ελλάδα, λαμβάνοντας ώθηση από την αύξηση της εγχώριας ζήτησης και της παραγωγής.

Ο δείκτης PMI της S&P Global ενισχύθηκε τον Αύγουστο στο 54,5 από 51,7 τον Ιούλιο, δείχνοντας μια ισχυρή βελτίωση της κατάστασης του κλάδου. Κάθε ένδειξη υψηλότερη του 50 σηματοδοτεί την παραμονή του τομέα σε φάση ανάπτυξης, ενώ ενδείξεις χαμηλότερες του 50 δείχνουν συρρίκνωση.

Οι νέες παραγγελίες σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση από τον Μάρτιο του 2024, αν και αυτό είναι αποτέλεσμα κυρίως της εγχώριας ζήτησης, αφού οι παραγγελίες από το εξωτερικό συνέχισαν να μειώνονται, για τέταρτο συνεχόμενο μήνα. Η συρρίκνωση στις εξαγωγές ήταν η μεγαλύτερη από τον Δεκέμβριο του 2022.

Η δραστηριότητα στον τομέα της απασχόλησης και των αγορών εμφάνισαν επιτάχυνση της ανάπτυξης, με το εργατικό δυναμικό να αυξάνεται με τον γρηγορότερο ρυθμό των τελευταίων τριών μηνών.

Όμως, οι προκλήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα παραμένουν, με ελλείψεις στον τομέα των μεταφορών και καθυστερήσεις στα τελωνεία.

Παρά τις προκλήσεις, οι Έλληνες παραγωγοί εκφράζουν αισιοδοξία για το μέλλον, λόγω των προσδοκιών για αυξημένη δραστηριότητα στον τομέα των κατασκευών και ισχυρότερη ζήτηση. Όμως, το επίπεδο του θετικού κλίματος ήταν το δεύτερο χαμηλότερο του τελευταίου έτους.