Μεταποίηση: Υπερκαλύφθηκε έξι φορές ο προϋπολογισμός για τη στήριξη των επιχειρήσεων

Oλοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης για την Παρέμβαση Π3-73.2.3 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»που εντάσσεται στο Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023 – 2027 καταγράφοντας εξαιρετικά αυξημένη συμμετοχή του μεταποιητικού τομέα.

Η ανταπόκριση των επιχειρήσεων του κλάδου της μεταποίησης ξεπέρασε κάθε προσδοκία όπως αναφέρει το ΥΠΑΑΤ, καθώς η πρόσκληση συγκέντρωσε πρωτοφανές ενδιαφέρον και οδήγησε σε εξαπλάσια υπερκάλυψη του διαθέσιμου προϋπολογισμού, ο οποίος ανέρχεται σε 134,64 εκατ. ευρώ. Συνολικά κατατέθηκαν 546 αιτήσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 872,2 εκατ. ευρώ αντανακλώντας το έντονο ενδιαφέρον και τη δυναμική των επενδύσεων, ενισχύοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας.

Η Παρέμβαση Π3-73-2.3 στοχεύει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε μεταποιημένα ποιοτικά προϊόντα αλλά και την αύξηση των δυνατοτήτων διείσδυσης στις διεθνείς αγορές, μέσω της αξιοποίησης της πρώτης ύλης της πρωτογενούς παραγωγής, της ενσωμάτωσης της καινοτομίας, της ανάπτυξης μεθόδων και διαδικασιών προστασίας του περιβάλλοντος που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Καθοριστική σημασία για τη στήριξη των επενδύσεων έχει τόσο η διατήρηση όσο και η δημιουργία θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας στην κοινωνική σταθερότητα και στην οικονομική ανάπτυξη τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο καθώς και η προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Ο εξαιρετικά μεγάλος αριθμός αιτήσεων που κατατέθηκαν καταδεικνύει τη δυναμική των μεταποιητικών επιχειρήσεων να επενδύσουν στην αύξηση της προστιθεμένης αξίας των γεωργικών προϊόντων, στην καινοτομία και στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και την εμπιστοσύνη τους στις πολιτικές που υλοποιεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα ξεκινήσει άμεσα, με στόχο την ταχύτατη ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ένταξη των δικαιούχων, ώστε οι νέες συνεργασίες να ενεργοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν και να συμβάλουν αποφασιστικά στη νέα αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής γεωργίας.