Societe Generale: Νέες υπεραποδόσεις σε ομόλογα και μετοχές της περιφέρειας το 2026

Θετική εμφανίζεται η Societe Generale απέναντι στις ελληνικές μετοχές και τα ομόλογα στην έκθεση της στρατηγικής της για το 2026, καθώς εκτιμά ότι απομένουν ακόμα σημαντικά περιθώρια για ανθεκτικότητα αλλά και υπεραποδόσεις στις αγορές της ευρωπαϊκής περιφέρειας.

Έτσι και αλλιώς, ο γαλλικός επενδυτικός οίκος δηλώνει ότι είναι πιο εποικοδομητικός απέναντι στην Ευρώπη από ό,τι τα περισσότερα τμήματα ανάλυσης. Το ευρώ αναμένεται να ωφεληθεί, η ατζέντα της απορρύθμισης και των μεταρρυθμίσεων των εκθέσεων Draghi και Letta προχωρά, το Green Deal επανακαθορίζεται για να εστιάσει περισσότερο στην ανταγωνιστικότητα και οι μεγάλες εκταμιεύσεις των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης αναμένεται να επιταχυνθούν έως το τέλος του έτους, στηρίζοντας την ανάπτυξη των χωρών της περιφέρειας.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι υποτιμημένες αγορές της περιφερειακής Ευρώπης αναμένεται να συνεχίσουν να υπεραποδίδουν έναντι των αγορών του πυρήνα, τόσο στα ομόλογα όσο και στις μετοχές, σημειώνει η Societe Generale.

Άλλωστε, όπως αναφέρει, τα όρια μεταξύ πυρήνα και περιφέρειας γίνονται πλέον πιο θολά, καθώς η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ισπανία αφήνουν πίσω τους τα μεγάλα ελλείμματα του 2020 και περνούν σε πρωτογενή πλεονάσματα που είναι υψηλότερα του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Την ίδια στιγμή, χώρες όπως η Ολλανδία, η Αυστρία, η Φινλανδία και το Βέλγιο συγκλίνουν προς τα κάτω, με μικρά ελλείμματα.

Συνεπώς, οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι δεν είναι πλέον συσσωρευμένοι στην περιφέρεια, αλλά σχετίζονται όλο και περισσότερο με τις μεγάλες χώρες του πυρήνα, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, τονίζει η SocGen.

Οι μικρές χώρες της περιφέρειας εκδίδουν πολύ λιγότερα ομόλογα σε σχέση με τις χώρες του πυρήνα, με την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την Ελλάδα να σταθεροποιούν τον νέο δανεισμό τους στα επίπεδα των 10-15 δισ. ευρώ, έναντι των 30-60 δισ. που είναι το εύρος για τις κυβερνήσεις του πυρήνα.

Την ίδια στιγμή, η Societe Generale απορρίπτει τις ανησυχίες για το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι από τα κονδύλια των 650 δισ. ευρώ, έχουν εκταμιευτεί λιγότερα από τα μισά και από αυτά, μόνο 196 δισ. ευρώ είχαν δαπανηθεί έως το 2024.

Όλα αυτά σημαίνουν ότι οι αγορές της περιφέρειας έχουν ακόμα σημαντικά περιθώρια υπεραποδόσεων, αναφέρει ο οίκος. Ειδικά οι τράπεζες της περιφέρειας έχουν υπάρξει βασική κινητήριος δύναμη για τις επιδόσεις του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου, ως αποτέλεσμα του ισχυρότερου momentum των αποτελεσμάτων τους και της βελτιούμενης ποιότητας ενεργητικού.