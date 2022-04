Times: Σκοτώθηκε στη μάχη το «φάντασμα» του Κιέβου «αφού κατέρριψε 40 ρωσικά αεροσκάφη»

Ο μυστηριώδης Ουκρανός πιλότος μαχητικού, γνωστός ως το «Φάντασμα του Κιέβου» σκοτώθηκε στη μάχη αφού φέρεται να κατέρριψε περισσότερα από 40 ρωσικά αεροσκάφη, ανέφεραν οι Times του Λονδίνου την Παρασκευή.

Ο λόγος για τον ταγματάρχη Stepan Tarabalka, 29 ετών, πατέρα ενός παιδιού, που σύμφωνα με τοπικές αναφορές σκοτώθηκε όταν το MiG-29 που πετούσε καταρρίφθηκε στις 13 Μαρτίου ενώ πολεμούσε τις εχθρικές δυνάμεις.

Ουκρανικές πηγές επιβεβαίωσαν την Παρασκευή (29/4) στη βρετανική εφημερίδα την ταυτότητα του πιλότου του μαχητικού και τον θάνατό του. Είπαν ότι το κράνος και τα γυαλιά του αναμένεται να πωληθούν σύντομα σε δημοπρασία στο Λονδίνο, αν και δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες.

O νεαρός άνδρας έγινε γνωστός όταν η ουκρανική κυβέρνηση ανέβασε στο Twitter σχετικό βίντεο ενώ σύμφωνα με άρθρο της Daily Mail,κάποιες μέρες αργότερα, στις 12 Μαρτίου, το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων είχε δώσει στη δημοσιότητα μια εικόνα του λεγόμενου «Φαντάσματος του Κιέβου», μαζί με την απειλή του: «Γεια σου κατακτητή, έρχομαι για την ψυχή σου!».

Ghost of Kyiv warns Russian occupiers 'I'm coming for your soul!' in fighter jet cockpit snap https://t.co/T3I8vamf4x