ΟΗΕ: Περισσότεροι από 3,5 εκατ. πρόσφυγες εγκατέλειψαν την Ουκρανία

Περισσότεροι από 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία για να γλιτώσουν από τον πόλεμο, όπως προκύπτει από στοιχεία που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα τα Ηνωμένα Εθνη αφήνοντας την Ανατολική Ευρώπη να αγωνίζεται για να τους προσφέρει την φροντίδα, την εκπαίδευση και την εργασία, παρότι μειώνεται ο αριθμός εκείνων που περνούν καθημερινά τα σύνορα.

Όπως ανακοίνωσε η Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ο αριθμός των Ουκρανών που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα ανέρχεται σήμερα σε 3.528,346 με περισσότερους από δύο εκατομμύρια να έχουν περάσει το σύνορο με την Πολωνία.

Ζελένσκι: Έχουν χάσει την ζωή τους 117 παιδιά και δεν είναι ακόμη ο τελικός απολογισμός

"Αυτό είναι ένα ακόμη τραγικό ορόσημο για τον λαό της Ουκρανίας και έχει σημειωθεί μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα", είπε ο εκπρόσωπος της UNHCR Μάθιου Σόλτμαρς σε ενημέρωση του Τύπου και πρόσθεσε ότι 6,5 εκατομμύρια άνθρωποι είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι στην Ουκρανία.

"Μιλάμε για σχεδόν ένα τέταρτο του συνολικού πληθυσμού. Η ταχύτητα και η έκταση αυτής της ροής και αυτή η κρίση με τους εκτοπισμούς δεν έχει προηγούμενο τα τελευταία χρόνια".

Τα εκατομμύρια ανθρώπων που έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία έφυγαν πεζή, με τρένο, λεωφορείο ή αυτοκίνητο προς γειτονικές χώρες όπως η Πολωνία και η Ρουμανία προτού, κάποιοι από αυτούς, συνεχίσουν το ταξίδι τους στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Οι περισσότεροι ωστόσο δεν έχουν συνεχίσει.

Ενώ λιγότεροι έχουν διασχίσει τα σύνορα κατά την τελευταία εβδομάδα, το εύρος του έργου της παροχής στέγης σε εκείνους που αναζητούν ασφάλεια στην ΕΕ γίνεται όλο και πιο προφανές, πρωτίστως στην Ανατολική και στην Κεντρική Ευρώπη.



Η Πολωνία, χώρα που φιλοξενούσε τον μεγαλύτερο όγκο της ουκρανικής διασποράς στην περιοχή ακόμη και πριν από τον πόλεμο, έχει δεχτεί περισσότερα από 2,1 εκατομμύρια ανθρώπους και ενώ κάποιοι σκοπεύουν να κατευθυνθούν αλλού, η προσφυγική ροή ήδη έχει προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα στις δημόσιες υπηρεσίες.

"Ο αριθμός των παιδιών των προσφύγων από την Ουκρανία στα πολωνικά σχολεία αυξάνεται κατά περίπου 10.000 ημερησίως", δήλωσε στον κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό ο υπουργός Παιδείας Πρζέμισλαβ Τσάρνεκ και πρόσθεσε ότι 85.000 παιδιά έχουν εγγραφεί στα πολωνικά σχολεία.

Ο Τσάρνεκ είπε ότι οι αρχές διοργανώνουν τμήματα αρχαρίων στην πολωνική γλώσσα για τους ουκρανούς εκπαιδευτικούς ώστε να μπορούν να απασχολούνται σε τοπικά σχολεία και να διδάσκουν προκαταρκτικά τμήματα για παιδιά από την Ουκρανία προτού εισέλθουν στη σχολική εκπαίδευση.

Με τους άνδρες σε μάχιμη ηλικία να είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν στην Ουκρανία για να πολεμήσουν, τα προσφυγικά κύματα περιλαμβάνουν κυρίως γυναίκες και παιδιά, πολλοί εκ των οποίων θέλουν να καταφύγουν σε γειτονικές χώρες της Ουκρανίας ώστε να είναι κοντά στους αγαπημένους τους που έμειναν πίσω.

Σε ένα βίντεό του που ανήρτησε στο Twitter, ο δήμαρχος της Βαρσοβίας Ραφάλ Τσασκόφσκι λέει ότι 10.000 ουκρανοί μαθητές έχουν εγγραφεί σε σχολεία της πρωτεύουσας και ότι μια σειρά επιλογών, περιλαμβανομένων των μαθημάτων ουκρανικών διαδικτυακά, απαιτούνται ώστε να αποφευχθεί μια κατάρρευση του εκπαιδευτικού συστήματος.

