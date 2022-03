Ουκρανία: Ρωσικό πλοίο «έδεσε» σε κατεχόμενο λιμάνι και ξεφορτώνει άρματα μάχης και πολεμοφόδια

Στο πλαίσιο αυτού που η Μόσχα αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» που ξεκίνησε σχεδόν πριν από ένα μήνα, οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος των ουκρανικών ακτών στην Αζοφική Θάλασσα, καθώς και ένα μέρος της Μαύρης Θάλασσας, εκτός από τη Μαριούπολη, η οποία αρνείται να παραδοθεί.

«Είναι δύσκολο να υπερεκτιμήσουμε τις δυνατότητες χρήσης αυτού του λιμανιού», ανέφερε ο ιστότοπος της εφημερίδας των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων Zvezda (Star).

«Τώρα η νότια πλευρά της ειδικής επιχείρησης μπορεί να λάβει ό,τι είναι απαραίτητο ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού και πυρομαχικών».

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της Zvezda, 10 τέτοια πλοία συμμετέχουν στην επιχείρηση. Είπε ότι το καθένα μπορεί να μεταφέρει έως και 20 άρματα μάχης ή 40 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού.

Russian BTR-82A vehicles after being offloaded from the Orsk large landing ship in Berdyansk. 3/https://t.co/yvLdu8uVJd pic.twitter.com/wHRvpVto4D