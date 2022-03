Ερντογάν: Συνεχίζει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης για συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι στην Τουρκία

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την τουρκική προεδρία, ο Ερντογάν είπε στον πρόεδρο της Ρωσίας ότι μία μόνιμη κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για μία μακροπρόθεσμη λύση. Επιπλέον, του επισήμανε ότι η Τουρκία διατηρεί την ειλικρινή προσέγγιση που επέδειξε από την αρχή, για να εξασφαλίσει την ειρήνη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Türkiye's President #Erdogan tells #Russia's President #Putin:



- Türkiye ready to host Putin-#Zelenskyy talks in #Istanbul or Ankara

- War will not benefit any side, diplomacy should be given opportunity

- Humanitarian corridors must operate smoothly in both directions pic.twitter.com/5ECEbDKRc1