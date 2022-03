Σε «ναυάγιο» κατέληξαν οι συνομιλίες Λαβρόφ - Κουλέμπα για την κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία

Σε «ναυάγιο» οδηγήθηκαν οι συνομιλίες των υπουργών Εξωτερικών της Ρωσίας και της Ουκρανίας Σεργκέι Λαβρόφ και Ντμίτρι Κουλέμπα στην Αττάλεια, οι οποίες διεξήχθησαν παρουσία του Τούρκου ομολόγου τους, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Οι συζητήσεις έγιναν κατά τη 15η ημέρα ρωσικού σφυροκοπήματος στην Ουκρανία, που έχει οδηγήσει σε δύσκολη θέση την ρωσική οικονομία λόγω των σκληρών κυρώσεων των δυτικών αλλά και σε μια μεγάλη ανθρωπιστική κρίση με πάνω από 2 εκατ. πρόσφυγες να φεύγουν από την Ουκρανία.

Ο Ουκρανός ΥΠΕΞ, Ντμίτρι Κουλέμπα είπε ότι δεν έλαβε δέσμευση από τον Λαβρόφ ούτε για τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου μέσα και έξω από τη Μαριούπολη, ούτε για μια 24ωρη κατάπαυση του πυρός για να λυθούν ανθρωπιστικά ζητήματα.

Ukraine's foreign minister says he came to the negotiations with two tasks firstly 'to organise a humanitarian corridor to and from Mariupol' and secondly 'to agree on a 24-hour ceasefire to resolve emergency issues'.https://t.co/X3flQUBL0r



