Νέα έκκληση Ζελένσκι στη Δύση για την αποστολή των πολωνικών αεροσκαφών MIG-29

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα τους δυτικούς "να αποφασίσουν το ταχύτερο δυνατό" για το θέμα της αποστολής αεροσκαφών MiG-29 που πρότεινε η Πολωνία για να βοηθηθεί η Ουκρανία να αντιμετωπίσει την ρωσική εισβολή.

"Πάρτε μια απόφαση το ταχύτερο δυνατό, στείλτε μας αεροπλάνα!", δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος σε βίντεο που ανήρτησε στο Telegram, στο οποίο ζητεί από τους δυτικούς να "ασχοληθούν αμέσως" με την πολωνική πρόταση.

Η Βαρσοβία, η οποία δεν θέλει να εμφανιστεί ως εμπλεκόμενο μέρος στην ρωσο-ουκρανική σύγκρουση, ζήτησε να μπορέσει να μεταφέρει τα μαχητικά της αεροσκάφη στην Ουάσινγκτον, για να τα στείλει στη συνέχεια στο Κίεβο, αλλά οι ΗΠΑ έκριναν γρήγορα την πρόταση αυτή "μη βιώσιμη".

"Η προοπτική μαχητικών αεροσκαφών 'στη διάθεση της κυβέρνησης των ΗΠΑ' που θα αναχωρήσουν από βάση ΗΠΑ/ΝΑΤΟ στη Γερμανία για να πετάξουν σε έναν διαφιλονικούμενο με τη Ρωσία εναέριο χώρο πάνω από την Ουκρανία προκαλεί σοβαρές ανησυχίες για το σύνολο του NATO", δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι, σύμφωνα με τον οποίο η Ουάσινγκτον συνεχίζει τις διαβουλεύσεις της με τη Βαρσοβία πάνω στο ζήτημα αυτό.

Η Ρωσία εξέφρασε από την πλευρά της σήμερα ανησυχία για ένα "πολύ ανεπιθύμητο και δυνητικά επικίνδυνο σενάριο".

Χθες, Τρίτη, προς "έκπληξη" των ΗΠΑ, η Πολωνία δήλωσε ότι είναι "έτοιμη να μεταφέρει άνευ καθυστέρησης και δωρεάν όλα τα αεροσκάφη της Mig-29 στη βάση του Ράμσταϊν (στη Γερμανία) και να τα θέσει στη διάθεση της κυβέρνησης των ΗΠΑ".

"Ευχαριστούμε την Πολωνία", δήλωσε από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζοντας τη λύπη του που "δεν έχει (ακόμη) ληφθεί" "καμία απόφαση" κατά την 14η ημέρα της ρωσικής εισβολής.

"Οι πολωνικές προτάσεις δεν υποστηρίζονται", εξέφρασε τη λύπη του. "Πότε θα υπάρξει μια απόφαση;", συνέχισε.

Μόνον κάποιες χώρες της ανατολικής Ευρώπης, πρώην μέλη του Συμφώνου της Βαρσοβίας, διαθέτουν επισήμως στον στόλο τους σοβιετικά MiG-29, οι αντιαεροπορικές δυνατότητες των οποίων είναι αυτές που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες των Ουκρανών για να πολεμήσουν τη ρωσική εισβολή.

Ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η Πολωνία, είναι διατεθειμένα να παράσχουν μαχητικά αεροσκάφη στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με τις Βρυξέλλες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε επίσης σήμερα ότι η διεθνής κοινότητα θα φέρει ευθύνη για μια μαζική "ανθρωπιστική καταστροφή", αν δεν συμφωνήσει για μια ζώνη απαγόρευσης των πτήσεων για να προστατευθεί η χώρα του.

Στο καθημερινό τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι το επίπεδο απειλής στην Ουκρανία είναι μέγιστο σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, αλλά ότι οι Ουκρανοί έδειξαν ότι δεν θα υποχωρήσουν ποτέ.

"Η Ρωσία χρησιμοποιεί πυραύλους, αεροσκάφη και ελικόπτερα εναντίον μας, εναντίον αμάχων, εναντίον των πόλεών μας, εναντίον της υποδομής μας. Είναι το ανθρωπιστικό καθήκον του κόσμου να ανταποκριθεί", υπογράμμισε ο Ζελένσκι.

