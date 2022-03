Από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία έχουν σκοτωθεί 41 παιδιά

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, 41 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους και 76 παιδιά έχουν τραυματιστεί, δήλωσε η Λιουντμίλα Ντενίσοβα, Επίτροπος της Βερχόβνα Ράντα (ουκρανική Βουλή) για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

«Μέχρι τις 12:00 της 8ης Μαρτίου 2022, από την έναρξη της εισβολής στη Ρωσική Ομοσπονδία στην Ουκρανία, 41 παιδιά σκοτώθηκαν και 76 παιδιά τραυματίστηκαν», είπε η Ντενίσοβα σε μήνυμά της στο κανάλι της στο Telegram.

Πρόσθεσε ότι στην περιοχή του Ντνιπροπετρόβσκ οι τοπικές ουκρανικές αρχές εκκένωσαν άλλα 300 άτομα από το Χάρκοβο. «Μεταξύ των διασωθέντων είναι μια μητέρα με τρία παιδιά που δέχθηκαν πυρά από το ρωσικό πυροβολικό τη νύχτα. Ως αποτέλεσμα του βομβαρδισμού, ένα από τα μωρά της τραυματίστηκε από το ωστικό κύμα. Επίσης, κατά τη διάρκεια συνομιλίας με την αστυνομία, η γυναίκα είπε ότι το παιδί ενός γείτονα πέθανε μπροστά τους», αναφέρει το μήνυμα της Ντενίσοβα.

Σύμφωνα με την Ντενίσοβα για άλλη μια φορά «ο εισβολέας πυροβόλησε τον άμαχο πληθυσμό της πόλης Μικολάιβ».

«Οι ενέργειες των ρωσικών στρατευμάτων κατοχής αποτελούν ευθεία παραβίαση των συμβάσεων της Χάγης και της Γενεύης! Απευθύνω έκκληση στη διεθνή κοινότητα και τους διεθνείς οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων με αίτημα να λάβουν όλα τα δυνατά μέτρα για να σταματήσουν τη στρατιωτική επίθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Χώρες του ΝΑΤΟ – κλείστε τον ουρανό!» σημείωσε σε δήλωσή της, αναφερόμενη σε ζώνη επιβολής αεροπορικού αποκλεισμού στα ρωσικά αεροσκάφη.

Τουλάχιστον 364 άμαχοι έχουν επιβεβαιωθεί ότι σκοτώθηκαν στην Ουκρανία από την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων στις 24 Φεβρουαρίου και άλλοι 759 τραυματίστηκαν, αν και οι πραγματικοί αριθμοί είναι πιθανότατα «σημαντικά υψηλότεροι», δήλωσε σήμερα σε νεότερη της ενημέρωση μια αποστολή παρακολούθησης του ΟΗΕ.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/world/polemos-stin-oukrania-kievo-41-paidia-nekra-apo-tin-enarksi-tis-rosikis-eisvolis-stin-ou

