Εισβολή στην Ουκρανία: Το Σαββατοκύριακο ο τρίτος γύρος των συνομιλιών Ρωσίας-Ουκρανίας

Ο τρίτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ της Κίεβου και Μόσχας θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο, είπε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς, με τις πληροφορίες από την ουκρανική πλευρά να επιβεβαιώνουν την είδηση.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, σύμβουλος του πρόεδρου Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι η Ουκρανία σκοπεύει να συμμετάσχει στον τρίτο γύρο συνομιλιών εντός του προσεχούς Σαββατοκύριακου.

#BREAKING Ukraine plans to hold third round of talks with Russian officials this weekend: presidential advisor pic.twitter.com/unXdt9pKAR