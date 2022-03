Εισβολή στην Ουκρανία: Υπό ρωσικό έλεγχο ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια

Σε ανακοίνωσή του ο Γκρόσι είπε ότι Ρώσοι διπλωμάτες στη Βιέννη ενημέρωσαν τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) ότι το προσωπικό συνεχίζει τη δουλειά του και πως τα επίπεδα ακτινοβολίας παραμένουν φυσιολογικά.

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια έχει έξι από τους 15 αντιδραστήρες πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας, σύμφωνα με τη δήλωση. Υπάρχουν αναφορές ότι Ουκρανοί πολίτες μπλοκάρουν τους δρόμους που οδηγούν στο εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής, κατασκευάζοντας αυτοσχέδια οδοφράγματα.

Residents and employees of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant do not let the invaders pass into the city! pic.twitter.com/6xoXG09wvg